إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

وزير قطاع الأعمال ومحافظ الدقهلية يتفقدان شركة الدلتا للأسمدة ويبحثان تعزيز التعاون التنموي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
همت الحسينى

استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، ، بمقر ديوان عام المحافظة، وذلك في مستهل زيارته لتفقد شركة الدلتا للأسمدة بمدينة طلخا، إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة في عدد من الملفات والمشروعات التنموية، وفي مقدمتها مشروعات الشركات التابعة للوزارة بمحافظة الدقهلية، بما يدعم خطط الدولة لدعم وتنمية الصناعة الوطنية، خاصة قطاع الأسمدة الذي يُعد من القطاعات الحيوية ذات الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد القومي والأمن الغذائي.

وأكد المهندس محمد شيمي أن تعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية يمثل محورًا أساسيًا في استراتيجية الوزارة، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية، ودعم قدرته على تلبية متطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة. وأوضح أن شركة الدلتا للأسمدة تُعد أحد الكيانات الصناعية الاستراتيجية ضمن منظومة قطاع الأعمال العام، وتحظى باهتمام خاص في إطار خطة شاملة لإعادة إحيائها وتحديثها، بما ينعكس على رفع كفاءتها الإنتاجية والتشغيلية، وتلبية احتياجات السوق المحلية من الأسمدة، إلى جانب زيادة معدلات التصدير ودعم الاقتصاد الوطني.

فيما أشاد اللواء طارق مرزوق جهود وزارة قطاع الأعمال العام في تطوير الشركات المملوكة للدولة وتدوير عجلة الإنتاج، مؤكدًا الدعم الكامل من محافظة الدقهلية لمشروعات تطوير شركة الدلتا للأسمدة، لما لها من دور محوري في تلبية احتياجات السوق المحلية، وتعزيز الصادرات، ودفع عجلة التنمية الصناعية المستدامة بالمحافظة.

و تفقد المحافظ والوزير متحف أعلام الدقهلية بالديوان العام للمحافظة، للتعرف على رموز المحافظة من رجال الدين والفكر والسياسة والفن والثقافة ومختلف المجالات، حيث أعرب الوزير عن تقديره لرموز الدقهلية وأبنائها، وأهدى محافظ الدقهلية درع المحافظة للوزير تقديرا لجهوده المتميزة.

الدقهليه وزير محافظ زياره

