إغلاق المجال الجوي في اليونان ووقف حركة المطارات.. ما السبب؟
عمرو دياب يحيي حفلًا غنائيًا في بيروت.. 1 أغسطس
قداسة البابا تواضروس الثاني: نتمنى أن يكون العام الجديد سعيدًا على جميع المصريين ووطننا الغالي
الحق اشتري... انخفاض يصل إلى200 جنيه وشعبة الذهب تكشف مفاجأة
تنسيق مشترك بين التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية لدعم جاهزية المنظومة
إيلون ماسك يحذر: إساءة استخدام Grok تعرضك للمساءلة القانونية
تشكيل ليفربول المتوقع أمام فولهام في الدوري الإنجليزي
علي جمعة: المنشاوي كان يسلطني لأنه كان مؤدبا مع القرآن وياتي بعده الحصري
الأمن يداهم ناديًا صحيًا يدار لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالتجمع
شهادات الإدخار من بنك مصر.. اعرف العائد
مجلس وزراء الداخلية العرب يحتفى بـ أسبوع التوعية بمخاطر التطرف والإرهاب
رئيس الجبهة الوطنية: ندخل البرلمان ببرنامج واقعي وخطط زمنية لدعم الدولة وتمثيل الشارع المصري
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
همت الحسينى

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، مستوى النظافة العامة ورفع الإشغالات وانتظام الحركة المرورية بشوارع مدينة المنصورة. 

 وذلك من خلال شاشات المتابعة التي ترصد على مدار الساعة أعمال الأجهزة التنفيذية ومعدلات الأداء الميداني داخل الشوارع والمحاور الرئيسية.

ووجه  "مرزوق" رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار تكثيف أعمال النظافة والكنس ورفع الأتربة والتراكمات من الشوارع والميادين، مع الدفع بالمعدات والفرق الميدانية على مدار اليوم، لمنع تراكم القمامة، مؤكدًا أن الحفاظ على نظافة الشوارع أولوية أولى.

وشدد " المحافظ " على رفع الإشغالات من جميع الشوارع واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مؤكدا أن الشارع حق أصيل للمواطن، ولن يُسمح بأي تعد عليه أو إعاقة لحركة السير، مشددًا على استمرار الحملات اليومية بالتنسيق مع شرطة المرافق لضمان انسياب الحركة وحماية المظهر الحضاري للمدينة.

كما وجه محافظ الدقهلية بتنظيم الحركة المرورية والتعامل الفوري مع أي اختناقات مرورية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يتسبب في تعطيل الحركة أو يشغل الطريق العام، مؤكدا على استمرار المتابعة على مدار اليوم من مركز السيطرة، للتأكد من مستوى النظافة ورفع الاشغالات وانتظام الحركة المرورية لتحسين المظهر الحضاري للمدينة.

و شدد المحافظ  على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات ورؤساء القطاعات والجهات المعنية باستمرار الجاهزية والاستعدادات لمواجهة أي تقلبات في الطقس والاستعداد لرفع أي تجمعات مياه للأمطار فور حدوثها.

الدقهلية محافظه محافظ تفقد

