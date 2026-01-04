تحرير 13 محضرا متنوعا في حملة رقابية على 22 مخبزا بالدقهلية

كلف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الإدارة العامة للحوكمة والمتابعة الداخلية التابعة لمكتبه، بتشكيل لجنة تفتيشية برئاسة مدير عام الرقابة التموينية بالاشتراك مع مدير إدارة المتابعة، بالتنسيق مع مديرية التموين، للمرور والتفتيش على المخابز ومتابعة جودة الأداء فيها.

وأكد المحافظ أن هذه الحملة تأتي استجابة لشكاوى المواطنين التي وردت على الصفحة الرسمية للمحافظة وصفحات التواصل الاجتماعي، وتم رصدها من قِبَل فريق الرصد بالمركز الإعلامي بالإدارة العامة للعلاقات والإعلام بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الفريق يعمل على رصد شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

حيث قامت لجنة تفتيشية برئاسة محمد صلاح مدير المتابعة بمكتب المحافظ، والدكتور أحمد العيسوي مفتش الرقابة التموينية بالمكتب الفني لوكيل وزارة التموين، بنطاق مركز المنصورة، ومركز تمي الامديد، بالمرور على قرى، الدنابيق وطناح دبو عوام تلبانة وقرية الربع وكفر الأمير، تلاحظ جودة رغيف الخبز في البعض منها ووجود مخالفات في البعض الآخر.

وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر إثبات حالة بإجمالي 9 مخالفات، شملت 5 مخالفات نقص وزن ( 9 جرام )، مخالفتين لعدم وجود قائمة بيانات، مخالفة تصرف في7 شيكارة دقيق، ومخالفة لعدم نظافة أدوات عجين.

كما قامت اللجنة بالتفتيش على إجراءات الحماية المدنية، مؤكدةً على ضرورة مراعاة أصحاب المخابز لأقصى درجات السلامة، ووجود طفايات الحريق الصالحة للاستخدام بشكل دائم.

وأكد محافظ الدقهلية أن رغيف الخبز خط أحمر، ولن يُسمح بأي تلاعب يمس قوت المواطن اليومي، مشددًا على استمرار هذه الحملات الرقابية بشكل مفاجئ لضمان التزام الجميع بتقديم خبز مدعم تتوافر فيه كافة الاشتراطات .