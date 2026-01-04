قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الهيئة الوطنية للانتخابات توجه رسالة للشعب المصري
الليلة الماضية.. القوات الروسية تسقط 90 طائرة أوكرانية مسيرة
رئيس الوزراء للبابا تواضروس: عيد الميلاد فرصة لتعزيز المحبة والتقارب بين جميع المصريين
ذكرى ميلاد شيخ الأزهر.. مسيرة علمية عالمية للدكتور أحمد الطيب في ترسيخ الوسطية والسلام
أحمد شوبير يكشف خطة الأهلي لتدعيم الهجوم في يناير
مهاجم تحت السن على رادار الأهلي.. وموقف الصفقات الجديدة
تقليص سنوات الدراسة في كلية تجارة عين شمس إلى 3 سنوات
مسئولو «الإسكان» يتفقدون المشروعات الجارية بمدينتي حدائق العاشر من رمضان والعبور الجديدة |صور
أذكار الصباح كاملة.. رددها الآن وحصن نفسك
الضرائب: تشكيل لجنة عليا ووضع نظام لمتابعة تصفية الشركات بداية من 2026
كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2026
حقيقة عروض رحيل جراديشار وأشرف داري عن الأهلي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

تحرير 13 محضرا متنوعا في حملة رقابية على 22 مخبزا بالدقهلية

حملات تمونية
حملات تمونية
همت الحسينى

كلف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الإدارة العامة للحوكمة والمتابعة الداخلية التابعة لمكتبه، بتشكيل لجنة تفتيشية برئاسة مدير عام الرقابة التموينية بالاشتراك مع مدير إدارة المتابعة، بالتنسيق مع مديرية التموين، للمرور والتفتيش على المخابز ومتابعة جودة الأداء فيها.

وأكد المحافظ أن هذه الحملة تأتي استجابة لشكاوى المواطنين التي وردت على الصفحة الرسمية للمحافظة وصفحات التواصل الاجتماعي، وتم رصدها من قِبَل فريق الرصد بالمركز الإعلامي بالإدارة العامة للعلاقات والإعلام بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الفريق يعمل على رصد شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

حيث قامت لجنة تفتيشية برئاسة  محمد صلاح مدير المتابعة بمكتب المحافظ، والدكتور أحمد العيسوي مفتش الرقابة التموينية بالمكتب الفني لوكيل وزارة التموين، بنطاق مركز المنصورة، ومركز تمي الامديد، بالمرور على قرى، الدنابيق وطناح دبو عوام تلبانة وقرية الربع وكفر الأمير، تلاحظ جودة رغيف الخبز في البعض منها ووجود مخالفات في البعض الآخر.

وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر إثبات حالة بإجمالي 9 مخالفات، شملت 5 مخالفات نقص وزن ( 9 جرام )، مخالفتين لعدم وجود قائمة بيانات، مخالفة تصرف في7 شيكارة دقيق، ومخالفة لعدم نظافة أدوات عجين.

كما قامت اللجنة بالتفتيش على إجراءات الحماية المدنية، مؤكدةً على ضرورة مراعاة أصحاب المخابز لأقصى درجات السلامة، ووجود طفايات الحريق الصالحة للاستخدام بشكل دائم.

وأكد محافظ الدقهلية أن رغيف الخبز خط أحمر، ولن يُسمح بأي تلاعب يمس قوت المواطن اليومي، مشددًا على استمرار هذه الحملات الرقابية بشكل مفاجئ لضمان التزام الجميع بتقديم خبز مدعم تتوافر فيه كافة الاشتراطات.

الدقهلية حملات تموين محافظة

