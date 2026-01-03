قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

للمرة الأولى بمستشفيات الدقهلية.. نجاح جراحة دقيقة بالأمعاء لطفل مبتسر بطلخا

همت الحسينى

نجح الفريق الطبي بوحدة جراحة الأطفال بمستشفى طلخا المركزي في إجراء جراحة دقيقة بالأمعاء لطفل مبتسر لا يتجاوز وزنه كيلوجرامًا واحدًا، في سابقة تُجرى للمرة الأولى بمستشفيات الصحة بالدقهلية.


وكان الطفل يعاني من انسداد خلقي حاد بالأمعاء الدقيقة، تسبب في صعوبة شديدة في التغذية ونقص حاد بالوزن، الأمر الذي استدعى تدخلاً جراحيًا عاجلًا نظرًا لدقة الحالة وصغر وزن الطفل.


وتم إجراء استكشاف جراحي دقيق للبطن، مع استئصال الجزء المسدود من الأمعاء، ثم إعادة توصيل الأمعاء الدقيقة بنجاح تام، وسط جاهزية كاملة من الفريق الطبي والتجهيزي.


وأكدت مديرية الصحة أن الحالة العامة للطفل مستقرة وجيدة حاليًا بفضل الله، ويخضع للمتابعة الطبية اللازمة داخل المستشفى.
 

ووجّه الدكتور حمودة الجزار الشكر والتقدير للدكتورة لميس حمدي، مدير مستشفى طلخا المركزي، وللفريق الطبي المشارك في إجراء الجراحة، والذي ضم الدكتور شريف مدحت مدرس جراحة الأطفال، والدكتور مؤمن منصور عبد الجليل أخصائي جراحة الأطفال، والدكتور محمود سعد عبد العزيز أخصائي التخدير، بمشاركة أحمد عمر شعبان فني التخدير، والممرضة ندى الحسنين شوقي مشرفة العمليات، وهيئة تمريض العمليات الممرضة بدرية عابدين الدسوقي والممرضة بدرية محمد عبد الحميد، إلى جانب الدكتور نهال سعد عبد السلام أخصائي الأطفال المبتسرين،  محمد عصام محمد عثمان تمريض الحضّانة، مثمنًا ما بذلوه من جهد وكفاءة في التعامل مع حالة دقيقة وحرجة.
 

وأكد وكيل وزارة الصحة استمرار دعم المديرية للفرق الطبية المتميزة داخل مستشفيات الصحة، وحرصها على توفير الإمكانات اللازمة للتعامل مع الحالات الحرجة والدقيقة.

الدقهليه طلخا صحة وكيل

