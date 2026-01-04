1000 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب من أعلى قيمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

يواصل سعر الذهب اليوم في مصر حالة الاستقرار خلال نهاية تعاملات اليوم الأحد الموافق 4 يناير 2026، داخل أسواق الصاغة، في ظل ترقب المتعاملين لأي تحركات جديدة في الأسعار سواء على المستوى المحلي أو العالمي، خاصة مع استمرار ثبات الطلب والعرض.



وسجل سعر الذهب اليوم عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في محلات الصاغة ، نحو 5885 جنيهًا للبيع، و5855 جنيهًا للشراء، دون تغيير يُذكر مقارنة بتعاملات الساعات الماضية، بينما هد تراجعا بقيمة تقارب 200 جنيه من اعلى سعر سجله بنهاية 2025 والذي لامس 6070 جنيها بدون مصنعية، فيما تراجع الجنيه الذهب مقارنة بنفس المدة بنحو يزيد على 1000 جنيه.



سعر الذهب اليوم

وبحسب آخر تحديث صادر عن أسواق الصاغة، جاءت أسعار أعيرة الذهب المختلفة على النحو التالي، وهو ما يعكس استقرار سعر الذهب اليوم في مختلف المحافظات.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24، وهو الأعلى من حيث النقاء، نحو 6725.75 جنيهًا للبيع، و6691.5 جنيه للشراء، ويُستخدم هذا العيار عادة في السبائك الذهبية والاستثمار طويل الأجل.

سعر الذهب عيار 22 اليوم

وبلغ سعر الذهب اليوم عيار 22 نحو 6165 جنيهًا للبيع، و6133.75 جنيه للشراء، ويُعد من الأعيرة الشائعة في بعض المشغولات الذهبية.



سعر الذهب عيار 21 الآن

أما سعر الذهب اليوم عيار 21، الأكثر انتشارًا في السوق ، فقد سجل 5885 جنيهًا للبيع، و5855 جنيهًا للشراء، ليستمر في الحفاظ على مستوياته دون تغيرات ملحوظة.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

وسجل سعر الذهب اليوم عيار 18 نحو 5044.25 جنيهًا للبيع، و5018.5 جنيه للشراء، ويُستخدم هذا العيار بكثرة في المشغولات الذهبية الحديثة.

سعر الذهب عيار 14 و12 اليوم

بلغ سعر الذهب اليوم عيار 14 نحو 3923.25 جنيهًا للبيع، و3903.25 جنيه للشراء، بينما سجل عيار 12 نحو 3362.75 جنيهًا للبيع، و3345.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9 والجنيه الذهب

وسجل عيار 9 نحو 2522.25 جنيهًا للبيع، و2509.25 جنيه للشراء، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 47080 جنيهًا للبيع، و46840 جنيهًا للشراء، دون احتساب المصنعية.

سعر أوقية الذهب عالميًا اليوم

وعلى الصعيد العالمي، سجلت أوقية الذهب نحو 4332.61 دولارًا للبيع، و4332.16 دولارًا للشراء، وهو ما ينعكس بشكل غير مباشر على سعر الذهب اليوم في محال الصاغة.



سعر الذهب بالمصنعية في مصر

وتجدر الإشارة إلى أن قيمة مصنعية الذهب والدمغة في مصر تختلف من محل صاغة لآخر، حيث تتراوح ما بين 100 جنيهًا و250 جنيها للجرام الواحدللمشغولات ، وفقًا لنوع العيار وتصميم المشغولات، وتمثل المصنعية عادة نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر الجرام.

ويُذكر أن الأوقية، التي تزن 31.1 جرام، تُعد الوحدة الأساسية المستخدمة في وزن السبائك والحُلي الذهبية عالميًا، وتؤثر بشكل مباشر على حركة سعر الذهب اليوم.