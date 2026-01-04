قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انتهاء اليوم الأول من لجان استقبال النواب الجدد وتسليم الكارنيهات لـ 163 نائب
1000 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب من أعلى قيمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة
فاروق جعفر: هؤلاء ساهموا في زيادة شعبية الزمالك
نيفين مختار: الشكر مفتاح دوام النعم والرضا طريق الطمأنينة
وزارة الصحة تطلق حملة «365 يوم سلامة» لتعزيز ثقافة سلامة المرضى
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة
صلاح سليمان: يجب رحيل 9 لاعبين عن الزمالك.. والمدرب المصري الأنسب للنادي
مانشستر يونايتد يتعثر مجددًا خارج أرضه ويكتفي بالتعادل مع ليدز
دعاء الإفطار للصائم في النصف من شهر رجب 2026.. اغتنم فرصة الاستجابة
هل يتكرر سيناريو اعتقال أمريكا لرئيس فنزويلا في دول أخرى؟ .. خبير يجيب
استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي.. معاش يناير إمتى؟
رئيس المخابرات العامة المصرية يبحث مع نائب رئيس فلسطين ورئيس مخابراتها جهود التهدئة وتحقيق الاستقرار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

1000 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب من أعلى قيمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

سعر الذهب
سعر الذهب
عبد العزيز جمال

يواصل سعر الذهب اليوم في مصر حالة الاستقرار خلال نهاية تعاملات اليوم الأحد الموافق 4 يناير 2026، داخل أسواق الصاغة، في ظل ترقب المتعاملين لأي تحركات جديدة في الأسعار سواء على المستوى المحلي أو العالمي، خاصة مع استمرار ثبات الطلب والعرض.

سعر الذهب يحبس الأنفاس.. عيار 21 يتجاوز 5000 جنيه رسميًا بالمصنعية

وسجل سعر الذهب اليوم عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في محلات الصاغة ، نحو 5885 جنيهًا للبيع، و5855 جنيهًا للشراء، دون تغيير يُذكر مقارنة بتعاملات الساعات الماضية، بينما هد تراجعا بقيمة تقارب 200 جنيه من اعلى سعر سجله بنهاية 2025 والذي لامس 6070 جنيها بدون مصنعية، فيما تراجع الجنيه الذهب مقارنة بنفس المدة بنحو يزيد على 1000 جنيه.

سعر الذهب اليوم

وبحسب آخر تحديث صادر عن أسواق الصاغة، جاءت أسعار أعيرة الذهب المختلفة على النحو التالي، وهو ما يعكس استقرار سعر الذهب اليوم في مختلف المحافظات.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24، وهو الأعلى من حيث النقاء، نحو 6725.75 جنيهًا للبيع، و6691.5 جنيه للشراء، ويُستخدم هذا العيار عادة في السبائك الذهبية والاستثمار طويل الأجل.

سعر الذهب عيار 22 اليوم

وبلغ سعر الذهب اليوم عيار 22 نحو 6165 جنيهًا للبيع، و6133.75 جنيه للشراء، ويُعد من الأعيرة الشائعة في بعض المشغولات الذهبية.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 الآن

أما سعر الذهب اليوم عيار 21، الأكثر انتشارًا في السوق ، فقد سجل 5885 جنيهًا للبيع، و5855 جنيهًا للشراء، ليستمر في الحفاظ على مستوياته دون تغيرات ملحوظة.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

وسجل سعر الذهب اليوم عيار 18 نحو 5044.25 جنيهًا للبيع، و5018.5 جنيه للشراء، ويُستخدم هذا العيار بكثرة في المشغولات الذهبية الحديثة.

سعر الذهب عيار 14 و12 اليوم

بلغ سعر الذهب اليوم عيار 14 نحو 3923.25 جنيهًا للبيع، و3903.25 جنيه للشراء، بينما سجل عيار 12 نحو 3362.75 جنيهًا للبيع، و3345.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9 والجنيه الذهب

وسجل عيار 9 نحو 2522.25 جنيهًا للبيع، و2509.25 جنيه للشراء، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 47080 جنيهًا للبيع، و46840 جنيهًا للشراء، دون احتساب المصنعية.

سعر أوقية الذهب عالميًا اليوم

وعلى الصعيد العالمي، سجلت أوقية الذهب نحو 4332.61 دولارًا للبيع، و4332.16 دولارًا للشراء، وهو ما ينعكس بشكل غير مباشر على سعر الذهب اليوم في محال الصاغة.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب بالمصنعية في مصر

وتجدر الإشارة إلى أن قيمة مصنعية الذهب والدمغة في مصر تختلف من محل صاغة لآخر، حيث تتراوح ما بين 100 جنيهًا و250 جنيها للجرام الواحدللمشغولات ، وفقًا لنوع العيار وتصميم المشغولات، وتمثل المصنعية عادة نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر الجرام.

ويُذكر أن الأوقية، التي تزن 31.1 جرام، تُعد الوحدة الأساسية المستخدمة في وزن السبائك والحُلي الذهبية عالميًا، وتؤثر بشكل مباشر على حركة سعر الذهب اليوم.

سعر الذهب سعر الذهب اليوم الذهب الذهب اليوم سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب عيار 21 الآن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

مادورو وترامب وعكاشة

اعتبروني سلامة في "وا إسلاماه".. ماذا قال توفيق عكاشة بعد سقوط رئيس فنزويلا؟

مادورو يذهب للاعتقال بــ"سجن المشاهير"

سجن النجوم والمشاهير| بالأسماء.. الرئيس الفنزويلي مُعتقل مع هؤلاء في نيويورك

صورة تعبيرية

عقب ضرب فنزويلا .. أسعار الدولار اليوم الاحد في البنوك

المجني عليه

ننشر صورة ضحية الميراث على يد شقيقه بطوخ

سعر الذهب

سعر عيار 21 اليوم الأحد 4-1-2026

سعر الذهب اليوم

الحق اشتري... انخفاض يصل إلى200 جنيه وشعبة الذهب تكشف مفاجأة

وزير التربية والتعليم

35 ألف جنيه بدون الكتب والزي|التعليم تعلن تفاصيل مصروفات المدارس المصرية الألمانية

بالصور

حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بشوارع الزقازيق وبلبيس ومنيا القمح

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

بتكلفة 14 مليون جنيه.. إنشاء مجمع خدمات متكامل بصان الحجر خلال 2025

مباني
مباني
مباني

أرخص من الجاهز.. طريقة عمل الكوكيز الأصلي

طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الأمراض

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض
القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض
القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض

فيديو

حــريــ.ـق بسبب شاحن

جهاز في كل منزل السبب.. حــريــ.ـق ضخم وإخلاء عشرات السكان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أصيل الشّابي

د. أصيل الشّابي يكتب: "متون مضيئة" على مأدبة مصطفى عبدالله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

المزيد