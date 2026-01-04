أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة

اسعار الذهب اليوم تواصل جذب اهتمام عدد كبير من المواطنين، في ظل المتابعة اليومية لتحركات المعدن الاصفر داخل السوق المحلي، مع سعي شريحة واسعة من المتعاملين لتحديد أفضل توقيتات الشراء او الادخار، باعتبار الذهب من اهم اوعية الادخار والاستثمار الآمن في مصر.

أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب اليوم استقرارا نسبيا داخل محلات الصاغة، بالتزامن مع حالة ترقب تسود الاسواق المحلية لمتابعة تحركات الاسعار العالمية وسعر الاونصة بالدولار، حيث جاءت متوسطات الاسعار بدون مصنعية عند مستويات متقاربة مقارنة بالفترة الماضية.

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

عيار 24 سجل 6720 جنيه للبيع و6685 جنيه للشراء.

عيار 22 سجل 6160 جنيه للبيع و6130 جنيه للشراء.

عيار 21 سجل 5880 جنيه للبيع و5850 جنيه للشراء.

عيار 18 سجل 5040 جنيه للبيع و5015 جنيه للشراء.

عيار 14 سجل 3920 جنيه للبيع و3900 جنيه للشراء.

عيار 12 سجل 3360 جنيه للبيع و3345 جنيه للشراء.

الاونصة سجلت 209015 جنيه للبيع و207950 جنيه للشراء.

الجنيه الذهب سجل 47040 جنيه للبيع و46800 جنيه للشراء.

الأونصة عالميا سجلت 4330.50 دولار.

اداء الذهب في السوق المحلي

تسود سوق الذهب المصرية حالة من الحذر والترقب في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة، ويواصل عيار 21 تصدره لقائمة الاعيرة الاكثر تداولا داخل محلات الصاغة، باعتباره الخيار الادخاري الاكثر انتشارا بين الاسر المصرية، نظرا لتوازنه بين السعر ومستوى الطلب.

تراجع أسعار الذهب خلال الاسابيع الماضية

رغم الاستقرار الحالي، سجلت اسعار الذهب خلال الاسابيع الماضية تراجعا ملحوظا في السوق المحلي، حيث فقد متوسط سعر جرام الذهب نحو 650 جنيه، في ظل حالة من الترقب سيطرت على تعاملات التجار والمستهلكين انتظارا لما ستسفر عنه تحركات الاسعار العالمية خلال الفترة المقبلة.

ووفق تحليل جولد بيليون، بدأ الذهب عام 2026 على خلفية سعرية مرتفعة بعد المكاسب الكبيرة التي حققها خلال عام 2025، حيث سجل المعدن الاصفر ارتفاعا سنويا يقترب من 65 في المئة، وهو اعلى معدل صعود سنوي منذ عام 1979، مدعوما بارتفاعات قوية في عقود الذهب الفوري والمستقبلي.

سعر الذهب عالميا

يرتبط سعر الذهب في مصر ارتباطا وثيقا بحركة الاسعار العالمية، حيث ينعكس اي تغير في البورصات الدولية بصورة مباشرة على السوق المحلي، ما يؤدي الى حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض.

وتميل مؤشرات الأسواق العالمية خلال الفترة الاخيرة الى اتجاه عام يميل نحو الصعود، مدفوعا بالضغوط الاقتصادية العالمية، مع توقعات باحتمال تسجيل مستويات اعلى محليا في حال تجاوز الاونصة العالمية نطاقها السعري الحالي.