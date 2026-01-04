بيطلب تنازلات.. عمرو مصطفى يكشف سبب قلة تعاونه مع حسين الجسمي |فيديو

كشف الفنان عمرو مصطفى سبب قلة تعاونه مع الفنان حسين الجسمي بعد النجاح الكبير الذى حققوه معًا فى أغنية “بشرة خير”.

وقال عمرو مصطفى خلال لقائه مع الإعلامية جيهان عبدالله فى برنامج “أجمد7” ، أنه يحب الفنان حسين الجسمي بشكل كبير ، معلقًا: "ولكن قلة التعاون ترجع بسبب انه بيطلب تصريحات وتنازلات بشكل أنا لا أقبله وأنا مبقدرش أصرح بحقوق خاصة بأولادي".

وتحدث عمرو مصطفى، خلال الحلقة عن عدة حياته الشخصية والفنية، وأعماله، قائلًا: «قدمت 2636 لحنا من أول ما بدأت مشوارى، وفاكرها كلها وحافظها، وهعمل متحف اسمه العمراوى، هحط فيه كل الجيتارات اللى عزفت عليها».

وأضاف عمرو مصطفى، قائلا: «هحط كل أعمالى فى 26 سنة اشتغلت فيها عشان الناس تتفرج عليها، والافتتاح هيكون فى 2030».

عمرو مصطفى ضيف صاحبة السعادة

من جهة أخرى، يحل الفنان عمرو مصطفى ضيفا على برنامج “صاحبة السعادة” من تقديم الفنانة إسعاد يونس يوم الأحد المقبل على قناة DMC.

ومن المقرر ان يتحدث عمرو مصطفى عن رحلة مرضه وعلاجه واعماله المنتظرة والتعاون مع الهضبة عمرو دياب.

وفى وقت لاحق ، كان أكد عمرو مصطفى أن أزمته الصحية كانت نقطة فاصلة في حياته، وغيرت طريقته في التفكير ونظرته للدنيا، وقال إنه بقى يسأل نفسه دايمًا: ليه أزعل؟ وليه أتعصب؟ وليه أدخل في خناقات؟ واكتشف إن الحياة أبسط من كده بكتير، وإن الموهبة اللي ربنا إدها له مش مجرد نجاح أو شهرة، لكن رسالة لازم يوصل بيها خير وحب وسلام.

وعن تصالحه مع عمرو دياب، قال إن اللي حصل بينهم كان نابع من حب كبير، موضحًا إنه بعد ما تعب اكتشف قد إيه بيحب الهضبة، وإنه بالنسبة له أخ مش مجرد فنان اشتغل معاه. وكشف إن عمرو دياب كلمه قبل ما ينشر بوست الصلح، وهزروا وضحكوا، ومع أول خطوة كل الزعل اختفى، وقال: «لما عمرو بيغني بحس إني أنا اللي بغني».

واختتم عمرو مصطفى حديثه بالكشف عن أغنية جديدة للكينج محمد منير بعنوان «دروس العمر»، من كلمات تامر حسين، مؤكدًا إنها بتحكي قصة حياته.