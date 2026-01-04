قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإفتاء: حالة واحدة يجوز فيها دفن النساء مع الرجال ولكن بـ 3 شروط
وفاة ضابط شرطة إثر إصابته بأزمة قلبية أثناء تأمين الانتخابات ببني مزار في المنيا
وزير الشؤون النيابية: المصريون يعيشون سواسية في دولة يحكمها القانون
أجواء كوميدية ومواقف طريفة.. حكم قاسي من أبلة فاهيتا لـ محمد سامي ومي عمر
اتأخرت في البلكونة.. محامي عروس المنوفية ضحية زوجها يكشف تفاصيل جديدة
1.6 مليون مستأجر تتقدم منهم 55 ألف للحصول على سكن بديل.. برلماني يوضح
محمد الجوسقي رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وزير الشئون النيابية والقانونية: قيمة الضرائب على العقارات المبنية لا تمثل عبئا على المواطنين
خلال لقائه نائب الرئيس الفلسطيني.. عبدالعاطي يؤكد على أهمية الانتقال إلى المرحلة الثانية
رئيس المخابرات العامة يبحث مع نظيره الفلسطينى سبل الاستقرار بالأراضي الفلسطينية
لفض الأحراز.. تحديد موعد محاكمة 6 متهمين بخلية داعش السلام
العميد يسعى لاستنساخ تجربة الجوهري في المغرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

6 دقائق انتهت بمأساة.. كيف فقد أحمد مجدي حياته داخل منزله؟| شهادات الجيران

ست دقائق انتهت بمأساة.. كيف فقد أحمد مجدي حياته داخل منزله؟| القصة الكاملة وشهادات الجيران
ست دقائق انتهت بمأساة.. كيف فقد أحمد مجدي حياته داخل منزله؟| القصة الكاملة وشهادات الجيران
ياسمين القصاص

في واقعة مؤلمة هزت المشاعر وأثارت حالة من الحزن والاستياء، برزت قصة شاب لم يمهله القدر طويلا ليحقق أحلامه البسيطة في الاستقرار وبناء الأسرة

قصة بدأت بكفاح وأمل، وانتهت بشكل مأساوي داخل جدران كان من المفترض أن تكون مصدر أمان وطمأنينة، لتتحول إلى واحدة من أكثر القصص إيلاما التي تتداولها الأوساط الاجتماعية.

وتواصل "صدى البلد"، مع الأقارب والجيران والأصدقاء، حتي رصدوا ما حدث بوضوح. 

وبحسب ما تداوله المقربون، عاد أحمد إلى منزله بعد حضوره فرح أحد أصدقائه، وسأل زوجته عن الطعام، فأخبرته بعدم وجوده، تطور الحديث بينهما من نقاش عادي إلى مشادة كلامية، ثم تصاعد الخلاف بشكل مؤسف حتى خرج عن السيطرة، وفي لحظة فقدان تام للرحمة والعقل، اعتدت عليه مستخدمة سكينا، ما أدى إلى وفاته، وبعد ذلك، ذهبت لإبلاغ شقيقته مدعية أن شقيقها فاقد للوعي، في محاولة لإخفاء حقيقة ما حدث.

ومن جانبه، قال وائل عمر، أحد أصدقاء الزوج الضحية: "في النهاية، الله وحده أعلم بالحقيقة الكاملة وتفاصيل ما جرى، لكن المتداول بين أهالي المنطقة أن ما حدث بدأ عندما عاد إلى المنزل مسرعا من عمله، لأنه كان يريد اللحاق بحضور حفل زفاف أحد أصدقائه المقربين".

وأضاف عمر- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "عند وصوله، وجد أن وجبة الغداء لم تكن قد أعدت بعد، فطلب منها أن تنهي تجهيز الطعام بسرعة حتى يتمكن من الخروج في الوقت المناسب والذهاب إلى الفرح".

واختتم تصريحاته: "من هنا بدأ الخلاف، حيث دار بينهما نقاش حول مسألة الخروج، فكانت تسأله لماذا سيذهب، وهو يرد بإصراره على الذهاب، وهي تعترض على ذلك، وتطور الحديث من مجرد نقاش عادي إلى جدال حاد، وتبادلا كلمات قاسية، ومع استمرار الشد والجذب بين الطرفين تصاعد التوتر بشكل كبير، إلى أن خرج الأمر عن السيطرة ووقعت الحادثة المؤسفة التي انتهت بشكل مأساوي".

وفي هذا الصدد، قالت جارة المجني عليه أحمد مجدي، ضحية زوجته: "أحمد مجدى يبقا جارى، تزوج منذ ستة أشهر فقط، وكان الجميع سعداء بزواجه في اليوم الرابع من عيد الفطر، بينما كان أحمد في حفل الحنة مع أصدقائه، اتصلت به زوجته وطلبت منه أن يأتي إليها، استأذن أحمد أصدقاءه، وأخبرهم أنه سيذهب ليرى زوجته، ويتناول لقمة طعام، ثم سيعود إليهم".

وأضافت الجارة- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "ولكن عند وصوله، حدثت مأساة لم يتوقعها أحد، زوجته قامت بطعنه، وصرخت على أخته لتأتي وتشاهد ما حدث. فور الطعنة، بدأ أحمد ينزف بشدة، وللأسف توفي بعد ست دقائق فقط من إصابته".

وأشارت، إلى أن كشف تقرير الطب الشرعي أن الطعنة كانت عميقة للغاية، وصل طولها إلى 15 سنتيمترا، وكانت مقصودة، مما أدى إلى نزيف حاد سبب الوفاة السريعة.

والجدير بالذكر، أن حادثة وفاة أحمد مجدي سوف تظل مؤلما بخطورة تصاعد الخلافات الزوجية وتحويل النقاشات العادية إلى أفعال لا رجعة فيها.

وتعد دعوة لكل الأسر والأزواج للتمسك بضبط النفس، والحوار الهادئ، والابتعاد عن العنف مهما كانت الخلافات بسيطة، لأن الحياة ثمينة وأي لحظة انفعال قد تتحول إلى مأساة لا تمحى من الذاكرة.

جرائم الشاب أحمد مجدي قتل الشاب أحمد مجدي نقاش تحول لمأساة زوجة تقتل زوجها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

مدبولي

مجلس الوزراء يحدد موعد اجازة عيد الميلاد المجيد

سعر الذهب

1000 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب من أعلى قيمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

منتخب مصر

ببلاش.. قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة مصر وبنين فى أمم أفريقيا

مادورو وترامب وعكاشة

اعتبروني سلامة في "وا إسلاماه".. ماذا قال توفيق عكاشة بعد سقوط رئيس فنزويلا؟

مادورو يذهب للاعتقال بــ"سجن المشاهير"

سجن النجوم والمشاهير| بالأسماء.. الرئيس الفنزويلي مُعتقل مع هؤلاء في نيويورك

صورة تعبيرية

عقب ضرب فنزويلا .. أسعار الدولار اليوم الاحد في البنوك

المجني عليه

ننشر صورة ضحية الميراث على يد شقيقه بطوخ

ترشيحاتنا

أسعار الذهب في السعودية

أسعار الذهب بالسعودية الأحد 4 يناير 2026.. عيار 21 عند 456.75 ريال

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم الأحد 4 يناير 2026 في البنوك المصرية

عمليات التوصيل

لمدة 14 ساعة .. قطع المياه غدا بعدة مناطق في حدائق أكتوبر

بالصور

بتكلفة 900 مليون جنيه.. إنشاء وتطوير 53 مدرسة وإدارة تعليمية بالشرقية

مدرسة
مدرسة
مدرسة

حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بشوارع الزقازيق وبلبيس ومنيا القمح

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

بتكلفة 14 مليون جنيه.. إنشاء مجمع خدمات متكامل بصان الحجر خلال 2025

مباني
مباني
مباني

أرخص من الجاهز.. طريقة عمل الكوكيز الأصلي

طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز

فيديو

حــريــ.ـق بسبب شاحن

جهاز في كل منزل السبب.. حــريــ.ـق ضخم وإخلاء عشرات السكان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: التكنولوجيا والابتكار في مصر.. رؤى مستقبلية بين الطموح والتحدي

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: كيف نصنع وعيا في زمن الترند؟

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: التحريض الموسمي على الفوضى

د. أصيل الشّابي

د. أصيل الشّابي يكتب: "متون مضيئة" على مأدبة مصطفى عبدالله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

المزيد