غادة والي تزور جناح المجلس القومي للمرأة بمعرض ديارنا بالجونة

قامت الدكتورة غادة والي، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة سابقا، بزيارة جناح المجلس القومي للمرأة ضمن فعاليات معرض «ديارنا»، المقام بمدينة الجونة بمحافظة الغردقة.

وقد اطلعت الدكتورة غادة والي خلال الزيارة على منتجات السيدات المشاركات من مختلف المحافظات، والتي تعكس مهاراتهن الحرفية والتراثية، مثمنةً الدور الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة في دعم رائدات الأعمال وتوفير فرص التسويق المستدام لمنتجاتهن، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة الأسر المصرية.

كما شهد جناح المجلس القومي للمرأة ، أيضًا، زيارة السيدة ليلي حسني، مديرة مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، حيث أشادت بدور المجلس في دعم رائدات الأعمال وتعزيز الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة الأسر المصرية.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس القومي للمرأة يشارك فعاليات معرض «ديارنا»، المقام بمدينة الجونة بمحافظة البحر الأحمر، خلال الفترة من 25 ديسمبر 2025 وحتى 2 يناير 2026، وذلك في إطار أنشطة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وبمشاركة نخبة من رائدات الأعمال من محافظات شمال وجنوب سيناء، والإسكندرية، والبحر الأحمر، وسيوة.

ويضم جناح المجلس مجموعة متنوعة من المنتجات المتميزة، شملت الرسم على القماش، والحقائب المطرزة، والملابس التراثية ذات التصميمات العصرية، إلى جانب الحُلي والمشغولات اليدوية التي تعكس ثراء وتنوع التراث الثقافي للمحافظات المشاركة. وأوضحت أن المعروضات تم اختيارها بعناية مع مراعاة جودة الخامات، ودقة التنفيذ، وابتكار التصميمات، بما يعكس مستوى التدريب والتأهيل الذي تلقته السيدات ضمن برامج المجلس المختلفة.