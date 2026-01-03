قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخارجية: الفترة المقبلة ستشهد الإفراج عن مئات المصريين في سجون ليبيا
رئيس مجلس الوزراء يتفقد مشروعات محافظة الأقصر.. اليوم
هل يجب صوم الأيام البيض في رجب كلها؟.. بدأت أمس فانتبه لـ10 حقائق
أحمد عيد عبد الملك: مشاكل الزمالك أصعب من فترة العشرية السوداء
ريهام سعيد تكشف بالأدلة والبراهين قتـ.ل تاجر مسطرد على يد طليقته
انتظام الخدمات الأمنية بمحيط لجان27 دائرة ملغاة بـ انتخابات النواب
أسعار النفط تتقلب في بداية 2026 بفعل فائض المعروض
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 22 مسيّرة أوكرانية ليلا
أطعمة تزيد الانتفاخ وغازات البطن.. أضرار تناول الأكل بسرعة.. استشارى جهاز هضمي يقدم بدائل
موعد مباراة منتخب مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة
أسعار ومواصفات جيلي سيتي راي 2026 في السعودية
ما حكم من جامع زوجته في قضاء صيام رمضان وفدية ذلك؟.. الإفتاء تجيب
ريهام سعيد تكشف بالأدلة والبراهين قتـ.ل تاجر مسطرد على يد طليقته

أكدت الإعلامية ريهام سعيد أن جريمة مقتل تاجر الأدوات الكهربائية في مسطرد بشبرا الخيمة كانت مدبرة.

 وأكدت سعيد  خلال برنامجها "صبايا الخير" على قناة "النهار"، أن الطليقة "أسماء" أحضرت السكين مسبقًا من أحد رفوف محل الزوج وخبأته تحت شنطتها قبل اندلاع المشاجرة.

واضافت: جلست في المحل واستفذت الضحية عمدًا حتى بدأ الشجار بينهما، ثم لحقت به وطعنته في صدره، ولم تكتفِ بالقتل بل قامت باستخراج تقرير طبي بإصابات وهمية والإبلاغ في قسم الشرطة عن إخوة المجني عليه بتهمة قتله.

تابعت: يوجد فيديو من داخل كاميرات المراقبة يظهر بوضوح كيف تناولت الطليقة السكين من أحد رفوف المحل وأخفته، مؤكدة أن هذا التصرف يعكس نيتها وليس رد فعل لحظي على مشادة كلامية.

