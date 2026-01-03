ريهام سعيد تكشف بالأدلة والبراهين قتـ.ل تاجر مسطرد على يد طليقته

أكدت الإعلامية ريهام سعيد أن جريمة مقتل تاجر الأدوات الكهربائية في مسطرد بشبرا الخيمة كانت مدبرة.

وأكدت سعيد خلال برنامجها "صبايا الخير" على قناة "النهار"، أن الطليقة "أسماء" أحضرت السكين مسبقًا من أحد رفوف محل الزوج وخبأته تحت شنطتها قبل اندلاع المشاجرة.

واضافت: جلست في المحل واستفذت الضحية عمدًا حتى بدأ الشجار بينهما، ثم لحقت به وطعنته في صدره، ولم تكتفِ بالقتل بل قامت باستخراج تقرير طبي بإصابات وهمية والإبلاغ في قسم الشرطة عن إخوة المجني عليه بتهمة قتله.

تابعت: يوجد فيديو من داخل كاميرات المراقبة يظهر بوضوح كيف تناولت الطليقة السكين من أحد رفوف المحل وأخفته، مؤكدة أن هذا التصرف يعكس نيتها وليس رد فعل لحظي على مشادة كلامية.