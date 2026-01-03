قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ أسيوط يتابع غلق لجان انتخابات اليوم الأول لجولة الإعادة
الرئيس السيسي ونظيره الجامبي يؤكدان أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتنموية والتعليمية
عمليات بالغة التعقيد .. الرعاية الصحية: مفيش مواطن هيشيل هم العلاج
سائح إنجليزي مريض بمستشفى الكرنك: الخدمة الصحية هنا أفضل من إنجلترا
شبكة تجسس ومعلومات حاسمة.. تفاصيل عملية استخباراتية قادت إلى القبض على مادورو
أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 3 يناير 2026 في محطات الوقود بمصر
قائمة شباب بيراميدز في مواجهة مودرن سبورت بكأس العاصمة
الوطنية للانتخابات: ساعات حاسمة قبل غلق باب التصويت.. وتلقي 28 شكوى عبر الخط الساخن
التقديم يبدأ غدا.. شروط مسابقة الأم المثالية 2026
هل يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه؟.. أمين الفتوى يجيب
مصر القومي" يدين الغطرسة الأمريكية فى ظل استمرارها انتهاك القانون وسيادة الدول
وزير الإسكان: حياة كريمة تغير وجه الريف المصري بتوفير خدمات متكاملة ومدارس ووحدات صحية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

جريمة عابرة للشاشات تهدد حياة الفتيات.. باحثة بدار الإفتاء تحذر منها

دار الإفتاء
دار الإفتاء
عبد الرحمن محمد

قالت الدكتورة هبة صلاح، الباحثة والمترجمة بدار الإفتاء المصرية، إن مصطلحات مثل «بنت حتتنا» و«جدعنة ولاد البلد» كانت من أكثر المصطلحات شيوعًا في المجتمع المصري، خاصة داخل الأحياء الشعبية، في فترة ما قبل الانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن هذا الغزو الثقافي الجديد أدى إلى اختفاء هذه القيم والمصطلحات تدريجيًا، وحلول مفاهيم أخرى مكانها، كان لبعضها أثر بالغ الخطورة على المجتمع.

وأوضحت خلال لقاء تلفزيوني ، أن عبارة «يا ماما أنا مش كده، أنتِ مربياني وعارفاني، أوعي تصدقي» أصبحت مؤخرًا محور تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن ارتبطت بقصة فتاة أنهت حياتها نتيجة تعرضها لأزمة ناتجة عن أحد أخطر المصطلحات المعاصرة، مشيرة إلى أن هذه القصة ليست استثناءً، بل تتكرر مع فتيات كثيرات لم يتجاوزن مرحلة التعليم الثانوي.

وبيّنت أن المصطلح محل النقاش هو التحرش الإلكتروني أو الابتزاز الإلكتروني، لافتة إلى أن مفهوم التحرش التقليدي نوقش على نطاق واسع في المجتمع، وأُفردت له دراسات وأبحاث متعددة، ونتج عن ذلك وعي مجتمعي وتشريعات قانونية رادعة، وهو أمر إيجابي، إلا أن تطور التكنولوجيا نقل الجريمة إلى مستوى جديد أكثر تعقيدًا وخطورة.

وأضافت أن التعريف العملي للتحرش يتمحور حول اختراق الخصوصية، سواء كان ذلك لفظيًا أو بدنيًا، إلى أن تطور الأمر مع وسائل التواصل الحديثة ليشمل المضايقات الرقمية، والتي أصبحت جزءًا مما يُعرف بالجريمة الإلكترونية، موضحة أن أدوات هذه الجريمة تتمثل في البريد الإلكتروني، ومواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية، بل ووجود منتديات متخصصة تروج لهذه الممارسات من خلال اختراق التطبيقات وتسريب الحسابات الخاصة.

وأكدت أن الدافع الأساسي وراء هذه الجرائم هو الابتزاز، الناتج عن غياب احترام الخصوصية، أو إدراك وجودها مع تجاهلها عمدًا، مشيرة إلى أن من أخطر الأساليب المستخدمة انتحال بعض الشباب أو الرجال صفة النساء على مواقع التواصل، إلى أن تقع الفتاة ضحية، ثم يبدأ التهديد بالمحادثات الخاصة أو الصور المفبركة وغيرها من وسائل الضغط.

وشددت على أن النساء هن الطرف الأضعف في هذه القضية، وغالبًا لا يجدن دعمًا كافيًا لا من الأسرة ولا من المجتمع، ما يحول الأمر إلى جريمة ممنهجة قد تنتهي بالموت، كما شاهدنا في عدد من الوقائع المؤلمة، مؤكدة أن الواقع يفرض تحديًا كبيرًا على الأسرة في ظل التنشئة الاجتماعية بعصر السماء المفتوحة.

وأوضحت أن الأساس التربوي السليم لا يزال موجودًا، ويمكن البناء عليه من خلال القيم الدينية، مستشهدة بقول الله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا»، مؤكدة أن التبين ضرورة حتى لا نقع في ظلم الأبرياء، لأن الندم بعد فوات الأوان شعور قاسٍ، خاصة حين تكون الأرواح قد أُزهقت بسبب ظلم بيّن.

وأكدت على أن التقدم التكنولوجي سلاح ذو حدين، إما أن يُستخدم للخير والنفع، أو يتحول إلى وسيلة تجرد الإنسان من إنسانيته، مشيرة إلى أن الاختيار مسؤولية فردية، وداعية إلى أن يوفقنا الله جميعًا لما فيه الخير والنفع للناس ولأنفسنا.

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها بحفل زفافها

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها | صور

اجازة

إجازة رسمية لموظفي الحكومة الأربعاء المقبل ..وهؤلاء محرومون بأمر القانون

سعر الذهب اليوم

عيار 21 مفاجأة.. تراجع جديد في سعر الذهب اليوم السبت

هيفاء وهبي

موقف جرئ.. هيفاء وهبي تقطع فستانها خلال حفلها لتتمكن من الرقص |فيديو

قرار عاجل من المحكمة بقبول طعن المعاشات لتنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة

قرار عاجل من المحكمة بقبول طعن تنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة بالمعاشات

الطقس في مصر

أجواء شديدة البرودة تضرب البلاد يصاحبها موجة أمطار| الطقس غدا

هل التذكر الدائم للذنوب علامة على غضب الله؟

هل التذكر الدائم للذنوب علامة على غضب الله؟.. أمين الفتوى يجيب

معاش

13 ألف جنيه .. رفع قيمة المعاش لهذا الحد

كيا سبورتاج

أسعار ومواصفات كيا سبورتاج في السوق السعودي

رالي داكار 2026

أخبار السيارات| انطلاق رالي داكار 2026.. تفاصيل أكبر مزاد سيارات.. تدوير بطاريات السيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية

النرويج تتقدم سريعا في سباق السيارات الكهربائية

أمينة خليل في عندك وقت مع عبلة.. اتعلمت الأمومة من لام شمسية وأتمنى تقديم عمل ميوزيكال

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

لمواجهه الضغوط اليومية.. مكملات غذائية تحسن حالتك المزاجية وتدعم الصحة النفسية

مكملات غذائية لتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية
مكملات غذائية لتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية
مكملات غذائية لتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية

التغذية السليمة في بداية 2026.. خطوات بسيطة لأسلوب حياة صحي يدوم

أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة
أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة
أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة

بداية 2026.. أرخص 5 سيارات عائلية SUV في مصر

سيارات عائلية ‏SUV
سيارات عائلية ‏SUV
سيارات عائلية ‏SUV

أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

بلاغ كاذب وإصابات وهمية.. أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

