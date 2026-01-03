قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الشرطة الفيدرالية البرازيلية: فنزويلا أغلقت حدودها مع البرازيل
سعر الذهب الآن في مصر
قرار رئاسي مرتقب بتعيين 28 عضوا في برلمان 2026.. تفاصيل
ترامب: لن نسمح لشخص يسير على خطى سلفه بتولي القيادة في فنزويلا
ترامب يكشف تفاصيل عملية مادورو: إصابات محدودة وخيارات مفتوحة لمستقبل فنزويلا
هنلعب بتواضع.. أول تعليق من الركراكي بشأن مواجهة تنزانيا في أمم إفريقيا
القبض على شخص طمس لوحات سيارته بأكتوبر
حصن منيع.. ترامب: تابعت عملية القبض على مادورو عبر شاشة التلفزيون
القبض على شخص يوزع أموال على الناخبين بالمنيا
ترامب: مادورو وزوجته سيصلان إلى نيويورك
خاص| الأهلي يشعل سوق الانتقالات المحلي بتحركات قوية لضم مدافع ومهاجمين من الدوري الممتاز
الأب الروحي لـ مادورو.. أمريكا تقصف قبر الرئيس الفنزويلي السابق هوجو تشافيز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دار الإفتاء تكشف منهجها في فتاوى النوازل المالية المعاصرة

دار الإفتاء
دار الإفتاء
عبد الرحمن محمد

نشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على موقع فيسبوك عرضًا تعريفيًا حول كتاب «منهج دار الإفتاء المصرية في فتاوى النوازل في المعاملات المالية»، والذي يسلط الضوء على الأسس العلمية والمنهجية التي تعتمدها الدار في التعامل مع القضايا المستجدة في المجال المالي.

وأوضحت دار الإفتاء أنَّها تُعد واحدة من أبرز المؤسسات المعنية بشؤون الفتوى والنظر في النوازل المعاصرة، مؤكدة أنها لا تزال تضطلع بهذا الدور بفاعلية واقتدار، بما يواكب تطورات العصر ويحافظ في الوقت ذاته على الثوابت الشرعية.

وبيّن العرض أن الكتاب يتناول المنهج الذي اختارته دار الإفتاء لنفسها من أجل ترسيخ هذه الريادة واستمرارها، كما يستعرض أبرز ملامح هذا المنهج، وفي مقدمتها اعتماد الدار في فتاواها على المذاهب الفقهية الأربعة، مع الاستئناس ببعض الآراء الفقهية من المذاهب الأخرى، وكذلك اجتهادات الأئمة المجتهدين عند الحاجة.

وأشار إلى التزام دار الإفتاء بقرارات المجامع الفقهية الإسلامية المعتمدة، مع إمكانية اللجوء إلى الاستنباط المباشر من نصوص الكتاب والسنة في بعض النوازل، فضلًا عن غير ذلك من الضوابط والمنطلقات العلمية المهمة، التي عالجها الكتاب بأسلوب شيق وجذاب.


الإفتاء توضح سبب عدم ذكر المعراج في القرآن


ردّت دار الإفتاء المصرية على التساؤل حول عدم ذكر رحلة المعراج في القرآن مثلما ذُكر الإسراء، مؤكدة عبر موقعها الإلكتروني أن الإسراء يشمل مجمل الرحلة من بدايتها إلى نهايتها، بينما المعراج يُعد تتمة لها، مشيرة إلى أن الآية القرآنية إجمالًا فصلت تفاصيلها في الأحاديث النبوية.

وأوضحت الإفتاء أن ذكر إحدى الرحلتين منفردة يُفهم منه الأخرى؛ نظرًا لارتباطهما وشهرة ذكرهما معًا، مستشهدة بقول الإمام البيجوري في "حاشيته على جوهرة التوحيد"، حيث أشار إلى أن ذكر المعراج وحده كافٍ لتعميم مدلولهما معًا باعتبارهما سَيْرًا خارقًا للعادة للنبي صلى الله عليه وسلم إلى أمكنة مخصوصة.

وأكدت الإفتاء أن القرآن حين انفرد بالإسراء كما في فاتحة سورة الإسراء، أو انفرد المعراج في بعض النصوص، فإنه يدل على كلتا الرحلتين، معتبرة الإسراء عنوانًا للرحلة الكاملة.

واستشهدت دار الإفتاء كذلك بكلام الإمام أبي الحسن الأشعري في "رسالته إلى أهل الثغر"، حيث عبّر بالإسراء وعقبه بعبارة "إلى السماوات"، رغم أن الإسراء لم يصل إلى السماوات، مما يدل على شمول لفظة الإسراء لكل من الرحلتين الأرضية والسماوية.

كما أشارت إلى أن الإمام البخاري في "صحيحه" وضع بابًا بعنوان: "كيف فُرضت الصلاة في الإسراء"، مع أن الصلاة فُرضت في المعراج، مؤكدة أن هذا الاستخدام اللفظي شائع بين أهل العلم، وهو دليل على تكامل الرحلتين في الفهم الشرعي والإيماني.

دار الإفتاء فتاوى النوازل المعاملات المالية المذاهب الفقهية الاجتهاد الفقهي الإسراء القرآن الكريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالأسواق

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها بحفل زفافها

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها | صور

اجازة

إجازة رسمية لموظفي الحكومة الأربعاء المقبل ..وهؤلاء محرومون بأمر القانون

سعر الدولار

أعلى سعر دولار صباح اليوم السبت 3-1-2026

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة

هيفاء وهبي

موقف جرئ.. هيفاء وهبي تقطع فستانها خلال حفلها لتتمكن من الرقص |فيديو

صورة ارشيفية

ارتفاع مرتقب في أسعار الطماطم حتى رمضان.. نقيب الفلاحين يحذر

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

دار الإفتاء تكشف منهجها في فتاوى النوازل المالية المعاصرة

صيام الأيام البيض

صيام الأيام البيض.. هل من أكل أو شرب ناسيا يبطل صيامه أم عليه قضاء ؟

واعظات الأوقاف ينفذن سلسلة من الفعاليات الدعوية

واعظات الأوقاف ينفذن سلسلة من الفعاليات الدعوية والتثقيفية للسيدات والأطفال في محافظات مختلفة

بالصور

طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرن بدون قلي.. وصفة صحية وشهية

طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرن بدون قلي
طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرن بدون قلي
طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرن بدون قلي

موديل 2008 ‏.. سعر ومواصفات ‏سيارة بـ 100 ألف جنيه

سوزوكى ماروتى
سوزوكى ماروتى
سوزوكى ماروتى

اكتشاف علاقة بين أدوية الكوليسترول والأورام

كيف تؤثر أدوية الكوليسترول على الأورام
كيف تؤثر أدوية الكوليسترول على الأورام
كيف تؤثر أدوية الكوليسترول على الأورام

أدوية لا ينبغي تناولها مع العصائر المحلاة بالسكر

أدوية لا يُنصح بتناولها مع العصائر المحلاة بالسكر
أدوية لا يُنصح بتناولها مع العصائر المحلاة بالسكر
أدوية لا يُنصح بتناولها مع العصائر المحلاة بالسكر

فيديو

أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

بلاغ كاذب وإصابات وهمية.. أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

فريدة سيف النصر

عملت تحاليل كتير ومظهرتش حاجة.. فريدة سيف النصر تكشف عن تعرضها للسحر

أحمد السقا

وداعًا للسوشيال ميديا.. قرار مفاجئ من الفنان أحمد السقا

هادية حسني

هادية حسني: شعرت أنني من حصدت الميدالية في بطولة العالم للريشة الهوائية|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد