ديني

الإفتاء: الصدقة مستحبة في شهر رجب ومن أراد تعجيل الزكاة فليفعل ذلك

الصدقة
الصدقة
إيمان طلعت

قالت دار الإفتاء المصرية، أن الصدقة مستحبة في شهر رجب وفي غيره، ويتأكد استحبابها في شهر رجب.

واضافت دار الإفتاء المصرية، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أما الزكاة من أراد تعجيل إخراجها في رجب فليفعل ذلك؛ ليسد حاجة الناس، في هذا الشهر الحرام.

 أهم عبادة في شهر رجب

ولشهر رجب فضل عظيم فهو داخل في عموم فضل الأشهر الحُرُم التي قال الله فيها: (إنَّ عِدَّةَ الشُّهورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَواتِ والأرضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُم ذَلِكَ الدِّينُ القَيِّمُ، فَلَا تَظْلِموا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُم) (سورة التوبة : 36).

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يدخل شهر رجب يدعو (( اللهم بارك لنا فى رجب وشعبان وبلغنا رمضان))، ومن هنا يتضح ان الدعاء هو سلاح المؤمن القوي، فمن أراد أن يحقق الله أمانيه ويزيل همه وكربه فعليه أن يكثر من الدعاء واللجوء لله عز وجل، وان يستغل أوقات استجابة الدعاء ويكثر من الدعاء.

أهم عبادة فى شهر رجب

وقالت دار الإفتاء المصرية، إن من العبادات التي يمكن الإكثار منها في شهر رجب: هى “الدعاء، والمناجاة”، فعش مع ربك وناجه بما أحببت فالدعاء هو العبادة.

دعاء شهر رجب

« اللهمَّ بارِكْ‏ لَنا فِي‏ رَجَبٍ‏ وَ شَعْبانَ، وَ بَلِّغْنا شَهْرَ رَمَضانَ، وَ أَعِنَّا عَلَى الصِّيامِ وَ الْقِيامِ، وَ حِفْظِ اللِّسانِ، وَ غَضِّ الْبَصَرِ، وَ لا تَجْعَلْ حَظِّنا مِنْهُ الْجُوعَ وَ الْعَطَشَ».

أعمال شهر رجب

يوجد عدد من الطاعات ينبغي على المسلم فعلها والإكثار منها خلال شهر رجب والأشهر الحرم بشكل عام، وهي:

- الإكثار من العمل الصالح، والاجتهاد في الطاعات، والمبادرة إليها والمواظبة عليها ليكون ذلك داعيًا لفعل الطاعات في باقي الشهور.

- اغتنام العبادة في هذه الأشهر، وأبرزها الصيام والصلاة.

- ترك الظلم خاصة في شهر رجب وباقي الأشهر الحرم.

- الإكثار من إخراج الصدقات.

فضل شهر رجب

شهر رجب وقعت فيه حادثةُ الإسراءِ والمعراج٬ كما أمَر الله بتحويل قبلةِ المسلمين من بيت المقدس إلى الكعبة المُشرفة في مُنتصف شهر رجب في السّنة الثانية للهجرة كما ورد عن ابنِ عبّاس.

وحث الِرُسول - صلى اللّه عليهِ وسلم- على الصيام فيه باعتباره من الأشهر الحرم، وذلك حين جاءَهُ رجُلٌ من أهِله وقد عذَّب نفسَه بالصيام فطَلب الرسول-عليهِ الصّلاةُ والسّلام-منه أن يصوم شهر رمضان ويومًا من كلِّ شهر٬ ثم قال لهُ الرّجُل زدني٬ فطلب منه أن يصوم يومين٬ فقال الرَّجُل زدني٬ ثم قال : صُم ثلاثة أيام٬ ثمَّ قال زدني فقال : صُم من الحُرُم.

فضل شهر رجب أعمال شهر رجب دعاء شهر رجب أهم عبادة فى شهر رجب أهم عبادة في شهر رجب

كيف تؤثر أدوية الكوليسترول على الأورام
أدوية لا يُنصح بتناولها مع العصائر المحلاة بالسكر
تموين الشرقية
بطاريات السيارات الكهربائية
