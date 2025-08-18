قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بديل بطاقة التموين بمزايا أوسع وإجراءات ميسرة| واقتصادي: صورة لتحقيق العدالة الاجتماعية
ظهرت الآن.. نتيجة اختبارات القبول في مدارس التكنولوجيا التطبيقية عبر هذا الرابط
وزير الخارجية: برامج تدريبية لعناصر فلسطينية لتأهيلها على تولي مهمة الأمن فى القطاع
رئيس وزراء فلسطين يوجه رسالة هامة للجميع بعد شائعات الإخوان
وزير الخارجية: أوهام إسرائيل الكبرى عبث.. ونتمسك بالسلام العادل والشامل
وزير الخارجية: نعمل مع قطر وأمريكا في جهود الوساطة لإنهاء الحرب على غزة
وزير المالية: الرهان على القطاع الخاص كان في محله وانعكس بقوة فى نتائج الأداء
الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة
نقص الكفاءات ومحدودية الوعي.. برلماني يكشف تحديات تطبيق الذكاء الاصطناعي
أولادنا في خطر.. قصة مدرسة آيلة للسقوط في المنيا وأهالي عزبة الصباح يستغيثون
الرئيس السيسي يؤكد على ضرورة استمرار جهود زيادة الحصيلة الدولارية وضمان سعر صرف مرن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

غداً.. اجتماع طارئ للشعبة العامة للمواد الغذائية لمناقشة مشاكل التجار بحضور الوكيل

أرشيفيه
أرشيفيه
ولاء عبد الكريم

تعقد الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية إجتماعا طارئا غداً الثلاثاء بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية و علاء عز الأمين العام للاتحاد ،وذلك لمناقشة وطرح المشاكل والقضايا الجوهرية التي تواجة المنتسبين لشعبةالمواد الغذائية وكبار الموز عين والوكلاء وأصحاب مشروع جمعيتي والبقالين التمونيين على مستوى الجمهورية .
وقال محمد مصلح رئيس الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية ، إن الاجتماع القادم والذي يضم أعضاء مجلس إدارة الشعبة العامة ورؤساء الشعب بالمحافظات، يعمل على تفعيل دور الشعبة العامة في دعم التجار والدفاع عن مصالحهم،مؤكدا بأن الهدف الرئيسي في المرحلة الحاليةتفعيل اللجان المشتركة بمشاركة جميع رؤساء الشعب النوعية على مستوى الجمهورية، طبقًا للتوجيهات والقرارات المنظمة، بما يضمن أن يكون لكل محافظة صوت فاعل داخل هذه اللجان ،مطالبا  الاعضاء باختيار اللجنة المناسبة له لتحقيق الهدف المطلوب.


وأضح مصلح ،أن ذلك التوجية يأتي من أجل توحيد الصفوف وتبادل الرؤى بين جميع الشعب النوعية للخروج بتوصيات موحدة تُمكّن من مخاطبة الجهات المعنية بشكل قوي وموحد يخدم الصالح العام.

الغرفه التجاريه الشعبه العامه رؤساء الشعب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

ساندي صلاح الضحية

بطلة واقعة أتوبيس وسط البلد: لمسني وهرب من الشباك.. وتلقيت تهديدات

دينا علاء بطلة سموحة

بطلة سموحة دينا علاء تنبأت بوفاتها بمنشور على فيس بوك

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 18 أغسطس

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

محكمة

اعترافات جديدة في مطاردة فتيات الواحات.. طالب هندسة: هم اللي ضحكوا

مليون اسرائيلي يتظاهرون في شوارع تل ابيب

مليون إسرائيلي في الشوارع .. ماذا يحدث في تل أبيب؟

ترشيحاتنا

الأنبا إبراهيم إسحق

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يتفقد الأحوال الرعوية لكاتدرائية السيدة العذراء بقويسنا

جولة وزيرة التنمية المحلية

وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان أعمال تطوير شارع إبراهيم باشا بمصر الجديدة

مركز علاج ادمان

الصحة: إغلاق مركز غير مرخص لعلاج الإدمان في الشرقية

بالصور

دعاوى قضائية تتهم فولكس فاجن العالمية بالاحتيال في السيارات الكهربائية

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

أعلى 3 شاحنات استهلاكا للوقود في العالم

شاحنات
شاحنات
شاحنات

ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

بدون أي تكاليف.. جيلي بان كيك حلويات الصيف

جيلي بان كيك
جيلي بان كيك
جيلي بان كيك

فيديو

المتهمين

عطلوا حركة المرور .. القبض على 3 سائقين ميكروباص بالإسكندرية

اطلقوا ورجعوا تاني

حب لا يموت.. نجوم فاجأوا الجمهور بعودة بعد الانفصال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد