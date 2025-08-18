غداً.. اجتماع طارئ للشعبة العامة للمواد الغذائية لمناقشة مشاكل التجار بحضور الوكيل

تعقد الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية إجتماعا طارئا غداً الثلاثاء بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية و علاء عز الأمين العام للاتحاد ،وذلك لمناقشة وطرح المشاكل والقضايا الجوهرية التي تواجة المنتسبين لشعبةالمواد الغذائية وكبار الموز عين والوكلاء وأصحاب مشروع جمعيتي والبقالين التمونيين على مستوى الجمهورية .

وقال محمد مصلح رئيس الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية ، إن الاجتماع القادم والذي يضم أعضاء مجلس إدارة الشعبة العامة ورؤساء الشعب بالمحافظات، يعمل على تفعيل دور الشعبة العامة في دعم التجار والدفاع عن مصالحهم،مؤكدا بأن الهدف الرئيسي في المرحلة الحاليةتفعيل اللجان المشتركة بمشاركة جميع رؤساء الشعب النوعية على مستوى الجمهورية، طبقًا للتوجيهات والقرارات المنظمة، بما يضمن أن يكون لكل محافظة صوت فاعل داخل هذه اللجان ،مطالبا الاعضاء باختيار اللجنة المناسبة له لتحقيق الهدف المطلوب.



وأضح مصلح ،أن ذلك التوجية يأتي من أجل توحيد الصفوف وتبادل الرؤى بين جميع الشعب النوعية للخروج بتوصيات موحدة تُمكّن من مخاطبة الجهات المعنية بشكل قوي وموحد يخدم الصالح العام.