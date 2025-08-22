العد التنازلي بدأ.. آخر موعد للحجز في «سكن لكل المصريين 7»

يترقب آلاف المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية جديدة لمحدودي ومتوسطي الدخل، انتهاء المهلة المقررة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي «سكن لكل المصريين 7»، والتي أوشكت على الانتهاء خلال الأيام المقبلة، وسط إقبال واسع من المتقدمين على التسجيل عبر المنصات الإلكترونية، وحرصهم على تحميل كراسة الشروط وسداد مقدم جدية الحجز قبل غلق باب التقديم.

رابط تحميل كراسة شروط «سكن لكل المصريين 7»

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الراغبين في الحجز يمكنهم تحميل كراسة الشروط إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للصندوق www.shmff.gov.eg أو من خلال منصة مصر الرقمية digital.gov.eg بعد إنشاء حساب خاص وسداد الرسوم المقررة إلكترونيًا، ثم استكمال إجراءات رفع المستندات المطلوبة على المنصة.

آخر موعد للتقديم وسداد مقدم الحجز «سكن لكل المصريين 7»

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن آخر موعد للتقديم وحجز شقق الإسكان الاجتماعي «سكن لكل المصريين 7» سيكون يوم 28 أغسطس 2025، مشددة على ضرورة الإسراع في التقديم قبل غلق باب الحجز، خاصة مع الإقبال الكبير على الطرح الحالي.

قيمة مقدم جدية الحجز وأنظمة السداد

أوضحت الصندوق أن مقدم جدية الحجز يتم سداده عبر مكاتب البريد المميكن، حيث يبلغ 25 ألف جنيه للوحدات الجاهزة للتسليم، بينما يصل إلى 50 ألف جنيه للوحدات تحت الإنشاء المقرر تسليمها خلال 36 شهرًا.

كما يتم التعاقد بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 عامًا بفائدة 8% سنويًا لشريحة محدودي الدخل، و12% سنويًا لمتوسطي الدخل.

تفاصيل الطرح الجديد «سكن لكل المصريين 7»

يتضمن الطرح الحالي أكثر من 113.1 ألف وحدة سكنية، بمساحات تبدأ من 75 مترًا مربعًا وحتى 90 مترًا مربعًا، منها نحو 54.8 ألف وحدة إسكان أخضر، مع منح أولوية التخصيص للعملاء الذين سبق لهم التقدم في إعلان «سكن لكل المصريين 5» ولم يحصلوا على وحدات بسبب تجاوز شروط السن أو الدخل أو لعدم انطباق الشروط الكاملة عليهم.

وحدات تحت الإنشاء وجاهزة للتسليم

أشارت مي عبد الحميد إلى أن الطرح يشمل 34128 وحدة سكنية تحت الإنشاء تسلم خلال 36 شهرًا بمدن جديدة مثل أسوان الجديدة، بني سويف الجديدة، حدائق العاصمة، برج العرب الجديدة، العاشر من رمضان، 15 مايو، سوهاج الجديدة، قنا الجديدة، إضافة إلى 690 وحدة سكنية جاهزة للتسليم بمدينة أخميم الجديدة.

وحدات الإسكان الأخضر

كما أوضحت أن المبادرة تتضمن 54792 وحدة سكنية ضمن مشروع «الإسكان الأخضر» تحت الإنشاء، تسلم خلال 36 شهرًا بمدن عدة منها أسوان الجديدة، طيبة الجديدة، أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، العبور الجديدة، بدر، السادات، والمنيا الجديدة، مؤكدة أن هذا الطرح يهدف إلى توفير مساكن صديقة للبيئة.

كراسة الشروط إلكترونيًا لتفادي الازدحام

أكدت الرئيس التنفيذي للصندوق أن كراسة الشروط أصبحت متاحة للتحميل إلكترونيًا فقط عبر منصات رقمية، لتفادي الازدحام أمام مكاتب البريد المميكن، حيث يقوم المتقدم بإنشاء حساب، ثم سداد المصروفات من خلال وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة على منصة مصر الرقمية، قبل الاطلاع على كراسة الشروط واستكمال باقي خطوات الحجز.

دعوة عاجلة للمواطنين

ودعا صندوق الإسكان الاجتماعي جميع الراغبين في الاستفادة من المبادرة إلى سرعة التسجيل وسداد مقدم جدية الحجز قبل حلول الموعد النهائي يوم 28 أغسطس 2025، حيث لن يتم قبول أي طلبات بعد هذا التاريخ.