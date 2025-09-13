قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل الحكم على 9 شركات بتهمة التلاعب بالبورصة بـ 40 مليون جنيه
قرار عاجل بشأن عصابة مسلحة استولت على 11 مليون جنيه في "كمين وهمي" بمدينة نصر
توليت يشارك صورة مع إليسا قبل إحيائها حفلا بالقاهرة غدا
فيريرا: الزمالك استحق الفوز بثلاثية على المصري
يانيك فيريرا: الفوز على المصري مستحق وكنا نستطيع تسجيل 5 أهداف
إعانة كبيرة .. وزير العمل يكشف تطورات أزمة موظفة فقدت رضيعها بسبب إجازة
فصل الكهرباء غدًا عن 3 مناطق بمدينة بيلا في كفر الشيخ
كنت هفقد مناخيري واتعمي.. حقنة فيلر كانت هتضيع كنزي مدبولي
يسبب 5 مشاكل خطيرة .. تحذير عاجل من أشهر نوع فى مسكنات الألم
ترتيب الدوري الممتاز بعد فوز الزمالك على المصري البورسعيدي بثلاثية نظيفة
بين فرحة التخرج و«غصة غزة».. وكيل الأزهر يطالب خريجي الشريعة والقانون بنصرة الحق والعدل.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بعد قرار الإسكان.. آخر موعد لحجز شقق سكن لكل المصريين 7

سكن لكل المصريين
سكن لكل المصريين
أحمد أيمن

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن مد فترة الحجز وشراء كراسة الشروط وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية ضمن الطرح الثاني من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 7». 

وبحسب قرار وزارة الإسكان الأخير، أصبح بإمكان المواطنين الراغبين في حجز وحداتهم السكنية التقديم حتى يوم الأحد 28 سبتمبر 2025.

أسباب مد حجز شقق الإسكان 

أوضحت وزارة الإسكان، أن هذا القرار جاء استجابة للطلبات الواردة من المواطنين الذين أعربوا عن حاجتهم لمهلة إضافية لاستيفاء المستندات المطلوبة وسداد مقدم جدية الحجز. 

وقد جاء تمديد فترة التقديم تلبية لمطالب الجمهور، خاصة أن عدد المسجلين على الموقع الإلكتروني للتقديم تجاوز 238 ألف مواطن، مع تسجيل أكثر من 148 ألف مواطن لمقدمات جدية الحجز عبر مكاتب البريد.

مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أكدت على أهمية سداد مقدم جدية الحجز في مكاتب البريد المميكن، إذ أن عدم استكمال جميع الإجراءات الموضحة بكراسة الشروط يعني عدم تقدم المواطن رسميًا للإعلان. 

طرح سكن لكل المصريين 7 

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مؤخرا عن إطلاق مرحلة جديدة من طرح وحدات سكنية لمتوسطي الدخل في أغسطس 2025، ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين 7"، بهدف تسهيل التملك لمجموعة واسعة من المواطنين عبر أسعار تنافسية وشروط تمويل مرنة.

تتراوح أسعار الوحدات بين 420 ألف جنيه للشقق الصغيرة و700 ألف جنيه للأكبر منها، وفقًا للموقع والمساحة. وُحدد مقدم الحجز بـ 100 ألف جنيه للمتقدمين ضمن هذه الفئة، بينما يستفيدون من نظام تمويل عقاري بفائدة متناقصة تصل إلى 12 %، وقد تقل إلى 8 % أو حتى 3 % لبعض الفئات حسب الدخل، على مدى يصل إلى 20 عامًا.

في الطرح الثاني، قدَّمت الوزارة أحد أبرز مميزات هذا الطرح، وهو الوحدات ضمن مشروع "الإسكان الأخضر"، وهي وحدات صديقة للبيئة، تساعد في خفض استهلاك الطاقة، مما يرفع من قيمة المشروع من منظور الاستدامة.

كما تم تعديل سياسة طرح كراسات الشروط عبر الإنترنت فقط، من خلال موقع الصندوق أو منصة مصر الرقمية، بهدف تقليل الازدحام في مكاتب البريد.

كيفية التقديم على شقق سكن لكل المصريين 7

للتقديم على شقق سكن لكل المصريين 7، يجب على المواطنين متابعة الخطوات التالية عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري:

1- الدخول على الموقع الرسمي.

2- إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول.

3- تحميل كراسة الشروط المتاحة على الموقع.

4- ملء استمارة الحجز والإقرار المرفقين.

5- رفع الاستمارة والمستندات المطلوبة بصيغة PDF بحد أقصى 2 ميجابايت.

وإذا واجه المواطن أي استفسارات أو مشاكل تتعلق بالإجراءات، يمكنه الاتصال بخدمة عملاء منصة مصر الرقمية على الرقم 15999، المتاح على مدار الساعة. 

وفي حال وجود أي رفض للطلبات بسبب عدم توافق الدخل أو الشروط الأخرى، يتوفر هاتف لخدمة العملاء على الأرقام 5777 – 5999 – 1188 – 090071117، من الأحد إلى الخميس.

كراسات شروط الإسكان الاجتماعى 

تتكون كراسات شروط الإسكان الاجتماعى من عدة أنواع كالآتي:

الكراسة الأولى مخصصة للمواطنين منخفضي الدخل الراغبين في التقدم بالمحافظات تحت الإنشاء، مع تسليم الوحدات خلال 36 شهرًا.

الكراسة الثانية متاحة للمواطنين وعملاء سابقين، وتتيح التقديم على وحدات جاهزة للتسليم في محافظات محددة.

الكراسة الثالثة تقتصر على العملاء السابق طلبهم على إعلان «سكن لكل المصريين 5».

سكن لكل المصريين سكن لكل المصريين 7 آخر موعد لحجز شقق الإسكان الاجتماعى طريقة التقديم للإسكان الاجتماعي أخبار سكن لكل المصريين 7

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 ببورسعيد

الأرصاد

خلوا بالكم.. الأرصاد تحذر من ظاهرة تحدث خلال الساعات المقبلة

الإيجار القديم

صلاحيات جديدة للمالك بقانون الإيجار القديم وتحذير للمستأجرين.. ماذا يحدث؟

احد الحالات المرضية

إجراء عاجل من وزير الصحة لصالح مرضى فقدوا بصرهم بمستشفى 6 أكتوبر

أرشيفية

55 جنيها دفعة واحدة..انخفاضات كبيرة في أسعار الدواجن والشعبة تزف بشري سارة

أرشيفية

بسبب روسيا.. قيود أمريكية تطال الإمارات و5 دول | تفاصيل

أرشيفية

طرد الأمريكيين مقابل الحماية من إسرائيل.. إيران تعرض درعها الصاروخي على قطر

الاعتداء علي شقيقهم بالغربية

قابيل وهابيل.. ضبط أشقاء اعتدوا بالضرب على أخوهم بالغربية بسبب الميراث.. صور

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

محافظ الغربية يشهد حفل تخرج طلاب مدارس السلام بطنطا

معاون محافظ بني سويف

عقد برنامج تدريبي للتوعية الصحية للسيدات في بني سويف

ازالات بني سويف

إزالة 661 تعديا بالمرحلة الثانية من حملات الموجة 27 في بني سويف

بالصور

للفطار واللانش بوكس .. إليك طريقة عمل كيكة التايجر

طريقة عمل كيكة التايجر
طريقة عمل كيكة التايجر
طريقة عمل كيكة التايجر

يسبب 5 مشاكل خطيرة .. تحذير عاجل من أشهر نوع فى مسكنات الألم

مسكنات الالم
مسكنات الالم
مسكنات الالم

هؤلاء الممنوعون من القهوة بمختلف أنواعها | 13 فئة

القهوة
القهوة
القهوة

افتكاسة جديدة .. طريقة عمل السمك بالعنب الاحمر والصوص الأخضر| شاهد شكله

السمك بالعنب
السمك بالعنب
السمك بالعنب

فيديو

حقنة فيلر كانت هتضيع كنزي مدبولي

كنت هفقد مناخيري واتعمي.. حقنة فيلر كانت هتضيع كنزي مدبولي

قمة النار

كواليس قمة النار.. صواريخ على الدوحة ونجاة قيادات حماس

أسباب الصداع

​الصداع ليس مجرد ألم.. جمال شعبان يكشف أسبابه الخفية وعلاقته بالقلب والعمل الخيري

واشنطن في ورطه

مصر مش هتسكت .. شوف اللواء سمير فرج قال إيه عن ورطة أمريكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد