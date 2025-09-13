بعد قرار الإسكان.. آخر موعد لحجز شقق سكن لكل المصريين 7

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن مد فترة الحجز وشراء كراسة الشروط وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية ضمن الطرح الثاني من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 7».

وبحسب قرار وزارة الإسكان الأخير، أصبح بإمكان المواطنين الراغبين في حجز وحداتهم السكنية التقديم حتى يوم الأحد 28 سبتمبر 2025.

أسباب مد حجز شقق الإسكان

أوضحت وزارة الإسكان، أن هذا القرار جاء استجابة للطلبات الواردة من المواطنين الذين أعربوا عن حاجتهم لمهلة إضافية لاستيفاء المستندات المطلوبة وسداد مقدم جدية الحجز.

وقد جاء تمديد فترة التقديم تلبية لمطالب الجمهور، خاصة أن عدد المسجلين على الموقع الإلكتروني للتقديم تجاوز 238 ألف مواطن، مع تسجيل أكثر من 148 ألف مواطن لمقدمات جدية الحجز عبر مكاتب البريد.

مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أكدت على أهمية سداد مقدم جدية الحجز في مكاتب البريد المميكن، إذ أن عدم استكمال جميع الإجراءات الموضحة بكراسة الشروط يعني عدم تقدم المواطن رسميًا للإعلان.

طرح سكن لكل المصريين 7

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مؤخرا عن إطلاق مرحلة جديدة من طرح وحدات سكنية لمتوسطي الدخل في أغسطس 2025، ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين 7"، بهدف تسهيل التملك لمجموعة واسعة من المواطنين عبر أسعار تنافسية وشروط تمويل مرنة.

تتراوح أسعار الوحدات بين 420 ألف جنيه للشقق الصغيرة و700 ألف جنيه للأكبر منها، وفقًا للموقع والمساحة. وُحدد مقدم الحجز بـ 100 ألف جنيه للمتقدمين ضمن هذه الفئة، بينما يستفيدون من نظام تمويل عقاري بفائدة متناقصة تصل إلى 12 %، وقد تقل إلى 8 % أو حتى 3 % لبعض الفئات حسب الدخل، على مدى يصل إلى 20 عامًا.

في الطرح الثاني، قدَّمت الوزارة أحد أبرز مميزات هذا الطرح، وهو الوحدات ضمن مشروع "الإسكان الأخضر"، وهي وحدات صديقة للبيئة، تساعد في خفض استهلاك الطاقة، مما يرفع من قيمة المشروع من منظور الاستدامة.

كما تم تعديل سياسة طرح كراسات الشروط عبر الإنترنت فقط، من خلال موقع الصندوق أو منصة مصر الرقمية، بهدف تقليل الازدحام في مكاتب البريد.

كيفية التقديم على شقق سكن لكل المصريين 7

للتقديم على شقق سكن لكل المصريين 7، يجب على المواطنين متابعة الخطوات التالية عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري:

1- الدخول على الموقع الرسمي.

2- إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول.

3- تحميل كراسة الشروط المتاحة على الموقع.

4- ملء استمارة الحجز والإقرار المرفقين.

5- رفع الاستمارة والمستندات المطلوبة بصيغة PDF بحد أقصى 2 ميجابايت.

وإذا واجه المواطن أي استفسارات أو مشاكل تتعلق بالإجراءات، يمكنه الاتصال بخدمة عملاء منصة مصر الرقمية على الرقم 15999، المتاح على مدار الساعة.

وفي حال وجود أي رفض للطلبات بسبب عدم توافق الدخل أو الشروط الأخرى، يتوفر هاتف لخدمة العملاء على الأرقام 5777 – 5999 – 1188 – 090071117، من الأحد إلى الخميس.

كراسات شروط الإسكان الاجتماعى

تتكون كراسات شروط الإسكان الاجتماعى من عدة أنواع كالآتي:

الكراسة الأولى مخصصة للمواطنين منخفضي الدخل الراغبين في التقدم بالمحافظات تحت الإنشاء، مع تسليم الوحدات خلال 36 شهرًا.

الكراسة الثانية متاحة للمواطنين وعملاء سابقين، وتتيح التقديم على وحدات جاهزة للتسليم في محافظات محددة.

الكراسة الثالثة تقتصر على العملاء السابق طلبهم على إعلان «سكن لكل المصريين 5».