الإسكان: 90% نسبة تنفيذ 6994 وحدة من سكن لكل المصريين بالعاشر من رمضان

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جار تنفيذ ٦٩٩٤ وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية"سكن لكل المصريين" بجي النرجس بمدينة العاشر من رمضان بنسبة تنفيذ وصلت إلى ٩٠٪، فيما يجري دفع العمل بالمشروعات المختلفة بالتجمع العمراني الجديد "حدائق العاشر".

جاء ذلك خلال متابعة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، سير العمل بعدد من المشروعات بمدينة العاشر من رمضان و التجمع العمراني" حدائق العاشر"، مشددا على تكثيف المتابعة الميدانية بمواقع العمل وتذليل أي عقبات، والالتزام بالمواصفات القياسية في مختلف بنود تنفيذ الأعمال، والتوقيتات المقررة للانتهاء من تنفيذ المشروعات.



في سياق متصل، تفقد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، وحدات "سكن لكل المصريين" بحي النرجس – المرحلة الخامسة، لمتابعة الموقف التنفيذي وأعمال البنية التحتية والتشطيبات النهائية، حيث يضم المشروع ٢٩٨ عمارة بإجمالي ٦٩٩٤ وحدة سكنية كاملة المرافق، بمساحة ٩٠ مترًا مربعًا للوحدة.

وتفقد رئيس الجهاز إحدى الوحدات السكنية من الداخل للاطمئنان على جودة التشطيبات ومدى مطابقتها للمواصفات الفنية، كما تابع أعمال تنفيذ شبكات المرافق (مياه – صرف – طرق)، إلى جانب أعمال تنسيق الموقع العام من تركيب بلاط الإنترلوك، والزراعة، وتنفيذ الأرصفة.

رفع القيود الأميركية يفتح نافذة للصادرات السورية وتعافي الاقتصاد شعبة المعادن: الفضة تسجل أعلى مستوياتها في 14 عامًا وترتفع 36% محليا

ووجّه رئيس الجهاز بضرورة تكثيف زراعة الأشجار المتميزة داخل المشروع وحول ساحات انتظار السيارات لتوفير الظلال، مشددًا على سرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية والالتزام بالجدول الزمني المحدد، مع مراعاة أعلى معايير الجودة في التنفيذ.

وتفقد المهندس نادر زعفر، رئيس جهاز التجمع العمراني"حدائق العاشر" ومسئولو الجهاز، أعمال تنفيذ وحدات المرحلتين الخامسة والسادسة من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين - النموذج الأخضر"، وأعمال الطرق والمرافق بالمشروع بالمدينة.

وشدد رئيس الجهاز، على الشركات المنفذة بضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة لتسليم المشروع وجودة الأعمال طبقا للمعايير والمواصفات الفنية مع الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية.

وتابع المهندس نادر زعفر، أعمال تطوير وتنسيق الموقع ورفع كفاءة المقر الادارى لجهاز المدينة، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تركيب اللوحات الإرشادية على الطريق المؤدى للجهاز من طريق بلبيس/العاشر وتم حفر قواعد وتمديد كابلات تغذية أعمدة الإنارة وجارٍ الانتهاء من أعمال رصف وتركيب البلدورات والانترلوك للطريق وأعمال تشطيب مبنى خدمة المواطنين، وزراعة وتشجير المسطحات أمام مقر الجهاز ورفع كفاءة البلاطات الخرسانية.