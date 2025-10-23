حقيقة التفاوض بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم في واشنطن

أكدت ‌ وزارة الخارجية السودانية عدم صحة الأنباء المتواترة بشأن المفاوضات بين الجيش السوداني والدعم السريع في واشنطن.

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية أفادت في وقت سابق بقيام طائرات مسيرة بتنفيذ هجوم استهدف العاصمة السودانية الخرطوم لليوم الثالث.

وفي تصريحات سابقة؛ أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أن الجيش السوداني نجح في التصدي لهجوم لميليشيا الدعم السريع على مطار الخرطوم بالمسيرات وتم إسقاطها قبل الوصول إلى أهدافها.

وقال البرهان: “عازمون القضاء على التمرد ولن نسمح بعودة المتمردين مرة أخرى”، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية ” .

وأضاف البرهان: " لا نريد لأي ميليشيا مرتزقة أن يكون لها أي دور في مستقبل السودان".

وتابع البرهان: “نرحب بالسلام المبني على الأسس الوطنية الراسخة”.