نزوح عشرات العائلات.. اشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع بالفاشر

اندلعت اشتباكات عنيفة صباح اليوم الأربعاء بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في المحور الجنوبي بمدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، في أحدث تصعيد تشهده المنطقة منذ أسابيع.

وذكرت مصادر ميدانية أن المعارك تركزت في محيط منطقتي المطار والرديف، حيث استخدم الطرفان الأسلحة الثقيلة والمدفعية، وسط تحليق مكثف للطائرات الحربية التابعة للجيش السوداني.

وأضافت المصادر أن الاشتباكات تسببت في نزوح عشرات العائلات من الأحياء الجنوبية نحو وسط المدينة بحثًا عن مناطق أكثر أمانًا، بينما أُغلقت معظم الطرق المؤدية إلى مواقع القتال.

وتأتي هذه المواجهات في وقت تشهد فيه الفاشر توترًا متصاعدًا منذ أسابيع، وسط تحذيرات من تدهور الوضع الإنساني والأمني في المدينة التي تضم آلاف النازحين جراء الصراع المستمر بين الجيش والدعم السريع منذ أكثر من عام ونصف.