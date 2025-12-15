حورية فرغلي: بقيت أعرف أشم بعد آخر عملية.. والتجربة الصعبة علمتني أتمسك بالإيمان.. فيديو

كشفت الفنانة حورية فرغلي عن حالتها الصحية بعد 4 سنوات من العملية التي أجرتها، مؤكدة أن حالتها الصحية مستقرة الآن.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" المذاع على قناة "صدى البلد2" أنا الحمد لله كويسة بعد العملية اللي عملتها من 4 سنين، وبقيت أتصدم وأشم طبيعي، ومعدتش أعاني المشاكل اللي كانت معايا قبل كده".

وأضافت: "سعيدة جدًا بنجاح مسلسلي الأخير "أيام"، خصوصًا أن دوري فيه كان شرير، بس شر إنساني مش عفاريتي".

وأوضحت: "احنا بناخد الأداء الفني من الناس ومن الواقع، ومش بنختلق الأحداث، بنعرض الحقيقة زي ما هي".

وأشارت: "الناس اتغيرت دلوقتي، بقت أكتر تحفظ وخوف من التعامل مع الآخرين، والتجارب الصعبة علمتني الصبر والرضا".

وتابعت: "الحمد لله على كل حاجة، وراضية عن حياتي، وهدفي أعيش حياة هادية، وأسعى دايمًا للراحة النفسية والروحانية، أنا بحب أقعد مع الخيل والكلاب، وبلاقي سعادتي في تربية الحيوانات والاهتمام بيهم".

واختتمت : "كل تجربة صعبة عودتني أتمسك بالإيمان، والخذلان علمني الصبر، وحسيت أن التجارب دي زودتني نضج واستقلالية".