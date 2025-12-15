حورية فرغلي: أنا عايشة لوحدي وربنا أقرب حد ليا.. فيديو

كشفت الفنانة حورية فرغلي عن تفاصيل حياتها الشخصية بعد التجارب الصعبة التي مرت بها، مؤكدة أنها تعيش وحيدة لكنها تجد راحة نفسية كبيرة في الوحدة والروحانية، وأن وصول أول حفيد لها أضاف نورًا وسعادة لحياتها، كما تحدثت عن صعوبة الثقة بالآخرين وما تعلمته من تجاربها في مواجهة الخذلان والصعاب.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" المذاع على قناة "صدى البلد2": "فرحتي كانت كبيرة بقدوم أول حفيد في العيلة، سليمان، عمل نور في حياتنا كلنا".

وصرحت: "أنا عايشة لوحدي، وربنا أقرب حد ليا، وبلاقي راحتي النفسية في الوحدة، وأخويا ساكن في السليمانية، وابنته في القطامية، بس بنتكلم يوميًا على الفيديو بسبب البُعد".

وأضافت: "الوحدة مأثرتش على حياتي الفنية أو النفسية بالعكس، خدتلي مساحة أفكر فيها وأركز على نفسي وعلى حيواني المحبوبين".

أوضحت: "الناس اتغيرت كتير، ومن الصعب الوثوق بأي حد، بس اتعلمت أتعامل مع الواقع بصبر وحكمة، رغم الخذلان اللي شفته، ما فقدتش الأمل أو الإرادة، وبحاول أعيش طبيعي وسعيد".

واختتمت : "الحياة علمتني أكون قوية، وأقدر اللحظات الصغيرة، وأستمد القوة من تجربتي ومن علاقتي بالروحانية والطبيعة".