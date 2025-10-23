الرئيس السيسي: نسعى لمشاركة واسعة في مؤتمر إعادة الإعمار.. ومصر تواصل جهودها لتحقيق الاستقرار بالسودان وليبيا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تطلع الدولة المصرية إلى مشاركة واسعة من مختلف دول العالم في مؤتمر إعادة الإعمار، مشيرًا إلى أن مصر حريصة على تعزيز التعاون الدولي لدعم جهود التنمية والاستقرار في المنطقة.

استقرار السودان

وأوضح الرئيس السيسي، خلال كلمته، أن مصر عازمة على مواصلة جهودها لوقف إطلاق النار في السودان والوصول إلى اتفاق شامل يحافظ على وحدة الدولة السودانية ويمنع انزلاقها إلى مسارات غير جيدة، مؤكدًا أن استقرار السودان جزء لا يتجزأ من استقرار المنطقة بأسرها.

كما شدد الرئيس على دعم مصر الكامل لجهود تحقيق تسوية سياسية شاملة في ليبيا، مشيرًا إلى ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، بما يضمن سيادة ليبيا ووحدة أراضيها.

وأضاف أن مصر تؤمن بأن الحل الحقيقي يكمن في خلق فرص عمل مهنية وتشجيع التنمية الاقتصادية، مؤكدًا على الدور الكبير الذي تقوم به الدولة في مواجهة الهجرة غير الشرعية، في الوقت الذي تستضيف فيه مصر نحو 9.5 مليون أجنبي يتمتعون بنفس الخدمات التي يحصل عليها المواطن المصري، في إطار نهج إنساني يعكس قيم التضامن والمسؤولية المشتركة.