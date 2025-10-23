الرئيس السيسي يُسجل كلمة في سجل كبار الزوار بالبرلمان الأوروبي

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في سجل كبار الزوار داخل البرلمان الأوروبي.

والتقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بالسيدة روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، وذلك في إطار زيارته إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في القمة المصرية الأوروبية الأولى.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية مواصلة التعاون والتنسيق بين مصر والبرلمان الأوروبي في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب الإسراع في تنفيذ محاور الشراكة الإستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتعزيز الحوار البرلماني المصري الأوروبي باعتباره جسراً للتواصل بين شعوب ضفتي المتوسط.

وأعرب الرئيس السيسي، في مستهل اللقاء، عن تقديره للدور الإيجابي والداعم الذي يضطلع به البرلمان الأوروبي، والسيدة ميتسولا على وجه الخصوص، في تعزيز مسار الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

كما أكد أهمية مواصلة التعاون والتنسيق بين الجانبين في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب الإسراع في تنفيذ محاور الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتعزيز الحوار البرلماني المصري الأوروبي باعتباره جسراً للتواصل بين شعوب ضفتي المتوسط. ؤمن ناحيتها، وجهت السيدة ميتسولا الشكر على جهود مصر في التوصل لاتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، مؤكدة انه لولا جهود السيد الرئيس في هذا الصدد ما كان من الممكن التوصل إلى الاتفاق.