محافظات

رئيس مدينة مرسي مطروح: رصف ورفع كفاءة شوارع العراوة وطريق الإذاعة بالكيلو 4 |صور

رصف وتركيب الانترلوك بالشوارع
رصف وتركيب الانترلوك بالشوارع
ايمن محمود

أعلن اللواء محمد صحصاح رئيس مدينة مرسى مطروح عن استكمال أعمال الرصف والارصفة وتركيب بلاط الانترلوك والبلدورات بالاحياء السكنية بالشروق والزهور ومناطق العراوة وشارع 15 والإذاعة بالكيلو 4 بالخطة الاستثمارية ، المصدق عليها من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، تلبية لمطالب الاهالي ليليق بسكان المنطقة .

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح علي رفع كفاءة شوارع مناطق المغاربة وكفر الشيخ والطواهر بتركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الضيقة وتركيب بلدورات ، طبقا لمواصفات ومعايير مديرية الطرق ، بمتابعة من إدارة التخطيط والمشروعات بمجلس المدينة ، تحت إشراف مديرية الطرق ، ضمن الخطة الاستثمارية للمركز .

وتابع اللواء محمد صحصاح الانتهاء من رصف شارع المجمع والأعمال الجارية بالشوارع المتفرعة بمنطقة الكيلو 2 خلف الموقف من الطريق الدولي بعد الانتهاء من دخول الغاز الطبيعي للمنطقة، ووضع طبقة أساس قبل أعمال الرصف والأرصفة وتركيب البلاط جانبي الطريق ، كما تم الانتهاء من رصف شوارع المنطقة السكنية بالكيلو 1 بجوار مدرسة الثانوية الصناعية لتنتهي مشاكل الطرق الترابية ، ضمن خطة الرصف .

واشار الي أنه تم  الانتهاء من رصف شوارع عزبة العسكر والانتهاء من رصف شوارع مناطق السواني البحرية زهويق المطلة علي الكورنيش الشرقي ضمن أعمال تطوير المنطقة الشرقية من ناحية علم الروم ومواصلة العمل ورصف شارع العمدة فرج وجاري إنهاء أعمال تطوير ورفع كفاءة شوارع حي الشروق بالكيلو 7 ، وذلك بعد نقل جميع الاكشاك العشوائية ، تلبية لمطالب أهالي المنطقة الذي يخدم التجمعات السكنية والمدارس ويخدم كافة الخدمات لخدمة التجمع .

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة أعمال خطة الرصف والكهرباء ومشروعات البنية التحتية بنطاق المدينة والمركز ضمن الخدمات المقدمة للمواطنين .

ويناشد رئيس مدينة مرسي مطروح سكان المناطق السكنية المطورة بالحفاظ علي أعمال الرصف الحضاري التي تليق بسكان تلك المناطق التي تم رصفها والا سيتم تعرض المتسبب في اتلاف أعمال الرصف للمسألة القانونية ، مؤكدا الي أن جميع الإدارات بمجلس المدينة تعمل علي خدمة أهالى مطروح ، للارتقاء بكافة الخدمات فى جميع القطاعات بالأحياء والعزب والمناطق السكنية في اطار المصلحة العامة لكي تليق بمكانه المدينة السياحية العريقة .

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
درة
مريم الخشت
