إنشاء منازل قبابية في مطروح | تفاصيل

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الثلاثاء خلال لقائه مع المهندس محمد جمال غريب رئيس مجلس إدارة شركة مودرن فارمنج للاستثمار الزراعي والدكتور إبراهيم المدنى استاذ العمارة ، مقترح إقامة بيوت قباب بقرية جارة ام الصغير بسيوة .

واضاف ان هذه العمارة تتميز بخصائص كالعزل الحرارى والتهوية والتوفير في مواد البناء وإضافة الطبيعة الجمالية مع التصميمات الهندسية والمعمارية الفنية للمبانى ،مع توافر مواد البناء وبما يحافظ على الطبيعة البيئية بالقرية الفريدة والمتميزة.



وتناول اللقاء عرض التصميمات المقترح بعد حصر كافة احتياجات وخصائص الطبيعة السكانية والمجتمعية ، سواء احتياج بناء منازل اى مبانى خدمية كمشغل المنسوجات أو المبانى الحكومية. مع ما تتيحه المساحة الأفقية من مبانى لخدمة أهالي القرية ، توفر طوب المحجر ومادة الأرشيف والطفلى البيئية بالقرية.



كما تم مناقشة تدريب عدد من أبناء القرية على طريقة البناء القبابى وتوطين صناعة المبانى القبابية خاصة مع طبيعة قرية جارة ام الصغير ومدينة سيوة.