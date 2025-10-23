قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء أول أيام جمادى الأول لطلب الرزق وخيري الدنيا والآخرة
ترامب: حان الوقت لفرض عقوبات على روسيا وآمل ألا تستمر طويلاً
ننشر نص بيان المشترك لقمة مصر والاتحاد الأوروبي
بعد تصريحات أرض أكتوبر.. الزمالك يشكو أسامة حسني للمجلس الأعلى للإعلام
عصام الحضري يهاجم سهام صالح بكلمات غاضبة.. والإعلامية ترد: صعبان عليا
مقتل وإصابة 4 من قوات شرطة الطاقة بانفجار أنبوب غاز غربي بغداد
وسط تصاعد الحرب الأوكرانية.. ترامب يعلن إلغاء اجتماعه مع بوتين في بودابست
أسعار صرف الدولار اليوم الخميس 23 أكتوبر أمام الجنيه
4 عبادات تعادل أجر قيام الليل.. لا تفوتها بعد الآن
بالأسلحة البيضاء.. إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بالدقهلية
حبس والد المتهم وصاحب محل هواتف في واقعة طفل الإسماعيلية.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

اضبط وزنك.. 3 عادات يومية تحميك من سرطان القولون

القولون
القولون
اسماء محمد

يعد سرطان القولون من أخطر الامراض التي زاد انتشارها في السنوات الماضيه بين جميع الاعماق حتى فئة الشباب والمراهقين.

ووفقا لما جاء في موقع مايو الجمعية الأمريكية للسرطان فإن هناك ثلاثة عوامل تحمى من سرطان القولون وهى ضبط وزن الجسم والنشاط البدني والنظام الغذائي.

قد تتمكن من تقليل خطر الإصابة بمرض سرطان القولون والمستقيم عن طريق إدارة نظامك الغذائي ونشاطك البدني.

الوزن: يزيد الوزن الزائد (السمنة أو زيادة الوزن) من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم لدى الرجال والنساء على حد سواء، ولكن يبدو أن الرابط أقوى لدى الرجال وقد يساعد الحفاظ على وزن صحي في تقليل خطر الإصابة .

النشاط البدني: يُقلل النشاط البدني من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم والزوائد اللحمية كما أن ممارسة نشاط بدني منتظم، يتراوح بين المتوسط ​​والقوي، يُقلل من هذا الخطر. كما أن زيادة كمية وكثافة نشاطك البدني قد تُساعد في تقليل هذا الخطر.

النظام الغذائي: بشكل عام، يُحتمل أن تُقلل الأنظمة الغذائية الغنية بالخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة، والمنخفضة في اللحوم الحمراء والمصنعة، من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، مع أن العوامل المهمة ليست واضحة تمامًا. وقد وجدت العديد من الدراسات علاقة بين اللحوم الحمراء (لحم البقر، ولحم الخنزير، ولحم الضأن) أو اللحوم المصنعة (مثل النقانق، والسجق، ولحوم الغداء) وزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

في السنوات الأخيرة، أظهرت بعض الدراسات الموسعة أدلة متضاربة على أن الألياف في النظام الغذائي تقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم ولا تزال الأبحاث في هذا المجال جارية.

قد يساعد الحد من تناول اللحوم الحمراء والمصنعة وتناول المزيد من الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة على تقليل مخاطر الإصابة بالمرض.

الكحول: أظهرت العديد من الدراسات ارتفاع خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم مع زيادة تناول الكحول ، وخاصةً بين الرجال و يُنصح بالامتناع عن شرب الكحول

القولون سرطان القولون الوقاية من سرطان القولون سرطان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الأرصاد تُطلق تحذيرا من ظاهرة جوية غدا

مشغولات ذهبية

الذهب يواصل النزيف.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

مجلس الوزراء

مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق

الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي يشكر صدى البلد ويرد على هجوم المواطنين بسبب قرار رفع سعر البنزين والسولار

العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

مشغولات ذهبية

تذبذب مُفَاجِئ في أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم الأربعاء

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا.. تعرف عليها

مجلس الوزراء

أول رد من رئيس الوزراء لـ"صدى البلد" بشأن انتقاد الحكومة بعد رفع أسعار الوقود

ترشيحاتنا

العودة الطوعية للأشقاء السودانيين

السكة الحديد تسيّر الرحلة27 ضمن مبادرة العودة الطوعية للأشقاء السودانيين

البابا تواضروس

البابا تواضروس: مؤتمر مجلس الكنائس العالمي لا يستهدف وحدة الكنائس بل تعزيز المحبة بينها

البابا تواضروس

البابا تواضروس: نرحب بكنائس العالم في حضن كنيستنا العريقة

بالصور

ستيلانتيس تعلن أضخم استثمار في تاريخها بقيمة 13 مليار دولار في ‏الولايات المتحدة

ستيلانتس
ستيلانتس
ستيلانتس

طارق العريان وزوجته وأبطال الفيلم التونسي وين ياخدنا الريح على ريد كاربت الجونة

طارق العريان وزوجته نيكول سعفان
طارق العريان وزوجته نيكول سعفان
طارق العريان وزوجته نيكول سعفان

أول صور تجسسية.. بي واي دي دولفين تعود بجيل جديد كليا

بي واى دي دولفين
بي واى دي دولفين
بي واى دي دولفين

دوللي شاهين تحقق أول مليون مشاهدة على «يوتيوب» بكليب «ترند»

دوللي شاهين
دوللي شاهين
دوللي شاهين

فيديو

بشار الأسد بزي الميكانيكي

ظهور بشار الأسد بزي ميكانيكي سيارات.. ايه الحكاية؟

دوللي شاهين

دوللي شاهين تحقق أول مليون مشاهدة على «يوتيوب» بكليب «ترند»

ألقي زوجته من الشباك

بسبب صينية بطاطس.. تفاصيل صادمة في واقعة سيدة ألقاها زوجها من الشباك ببورسعيد

أم مكة

إحالة أم مكة للمحاكمة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

المزيد