اضبط وزنك.. 3 عادات يومية تحميك من سرطان القولون

يعد سرطان القولون من أخطر الامراض التي زاد انتشارها في السنوات الماضيه بين جميع الاعماق حتى فئة الشباب والمراهقين.

ووفقا لما جاء في موقع مايو الجمعية الأمريكية للسرطان فإن هناك ثلاثة عوامل تحمى من سرطان القولون وهى ضبط وزن الجسم والنشاط البدني والنظام الغذائي.

قد تتمكن من تقليل خطر الإصابة بمرض سرطان القولون والمستقيم عن طريق إدارة نظامك الغذائي ونشاطك البدني.

الوزن: يزيد الوزن الزائد (السمنة أو زيادة الوزن) من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم لدى الرجال والنساء على حد سواء، ولكن يبدو أن الرابط أقوى لدى الرجال وقد يساعد الحفاظ على وزن صحي في تقليل خطر الإصابة .

النشاط البدني: يُقلل النشاط البدني من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم والزوائد اللحمية كما أن ممارسة نشاط بدني منتظم، يتراوح بين المتوسط ​​والقوي، يُقلل من هذا الخطر. كما أن زيادة كمية وكثافة نشاطك البدني قد تُساعد في تقليل هذا الخطر.

النظام الغذائي: بشكل عام، يُحتمل أن تُقلل الأنظمة الغذائية الغنية بالخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة، والمنخفضة في اللحوم الحمراء والمصنعة، من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، مع أن العوامل المهمة ليست واضحة تمامًا. وقد وجدت العديد من الدراسات علاقة بين اللحوم الحمراء (لحم البقر، ولحم الخنزير، ولحم الضأن) أو اللحوم المصنعة (مثل النقانق، والسجق، ولحوم الغداء) وزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

في السنوات الأخيرة، أظهرت بعض الدراسات الموسعة أدلة متضاربة على أن الألياف في النظام الغذائي تقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم ولا تزال الأبحاث في هذا المجال جارية.

قد يساعد الحد من تناول اللحوم الحمراء والمصنعة وتناول المزيد من الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة على تقليل مخاطر الإصابة بالمرض.

الكحول: أظهرت العديد من الدراسات ارتفاع خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم مع زيادة تناول الكحول ، وخاصةً بين الرجال و يُنصح بالامتناع عن شرب الكحول