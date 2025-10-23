القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث الاحتفال السنوى بذكرى ضحايا معركة العلمين

شاركت القوات المسلحة دول ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا واليونان مراسم الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين ، والتى دارت أحداثها بمسرح عمليات مدينة العلمين عام 1942، وذلك بحضور عدد من قادة القوات المسلحة ووفود رفيعة المستوى من الدول المشاركة وأسر الضحايا بمقر النصب التذكارى لمقابر الكومنولث بمدينة العلمين.

وقام المشاركون بوضع أكاليل الزهور على قبر الجندى المجهول ، والوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا الحروب ، كما قامت الوفود المشاركة بزيارة متحف العلمين العسكرى الذى يعد تجسيداً لمعركة العلمين وتخليداً لذكرى الحرب العالمية الثانية .

جدير بالذكر أن مدينة العلمين أصبحت حالياً مقصد سياحى ومدينة عالمية بمنشآتها ذات الطراز المتطور فضلاً عن إستضافة كبرى الأحداث والفاعليات الدولية بها ، وذلك بعد أن قامت القوات المسلحة بتطهيرها من مخلفات الحروب على مدار الأعوام الماضية لتصبح من أجمل المدن السياحية على مستوى العالم .