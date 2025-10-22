طريقة عمل دجاج بالمشروم والكريمة مثل المطاعم

يعد الدجاج بالمشروم والكريمة من الأكلات الشهية التى يحبها عدد كبير من الأشخاص لذا ترغب النساء في تعلم طريقة تحضيرها في المنزل

نعرض لكم طريقة عمل الدجاج بالمشروم والكريمة من خلال خطوات الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ على قناة سي بي سي سفرة

المقادير

صدور دجاج شرائح

مرقة

كريمة

مشروم شرائح

بصل مفروم

ريحان فريش

زبدة

ملح

فلفل اسود

طريقة عمل دجاج بالمشروم والكريمة

في طاسة على النار سيحي الزبدة وشوحي فيها البصل المفروم والملح و الفلفل الاسود.

شوحي المكونات ثم ضعي عليها صدور دجاج و قلبي كل المكونات جيدا

ضيفي الشوربة والكريمة و تقلب المكونات وتترك على النار حتى تمام الطهى.

ضعي الدجاج بالمشروم و الكريمة في طبق التقديم و زيني الوجه بورق ريحان وبالهنا والشفا