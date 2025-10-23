قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اكتشاف نادر في الفضاء.. قمر ثاني مؤقت للأرض يظهر في مدارها
ضبط سلع غذائية وأعلاف وأدوية بيطرية مجهولة المصدر بفاقوس في الشرقية
وزير الخارجية الإسرائيلي: ملتزمون بالعمل من أجل إنجاح خطة ترامب رغم الصعوبات
مصر تكثف اتصالاتها مع الولايات المتحدة لتثبيت وقف إطلاق النار بغزة
إيقاف 50 ألف هاتف في مصر.. شعبة المحمول تكشف مفاجأة حول سداد الرسوم والضرائب
إيمان أبو الدهب: لينك لمس كل بيت مصري لأنه من أفضل أعمال الأوف سيزون
إصابة كيم كاردشيان بتمدد في الأوعية الدموية .. تفاصيل
الدردير يثير غضب جماهير الأهلي:نعيش ونرمي وغيرنا لسه بيلم من استعمالنا
الشرطة البريطانية تعتقل 3 أشخاص للاشتباه في العمل مع المخابرات الروسية
325 جنيهًا تراجع بأسعار الذهب اليوم
بمشاركة الأهلي والزمالك| قرار جديد من الكاف بدوري الأبطال والكونفدرالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إيمان أبو الدهب: لينك لمس كل بيت مصري لأنه من أفضل أعمال الأوف سيزون

المنتجة إيمان أبو الدهب
المنتجة إيمان أبو الدهب
أحمد إبراهيم

كشفت المنتجة إيمان أبو الدهب عن كواليس  إنتاج مسلسل "لينك" الذي يعرض حاليا على Dmc  و منصة Watch it و يُعد من أبرز الأعمال الدرامية التي تم تقديمها خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة أن تحضير المشروع استغرق عامين كاملين من العمل والجهد و التحضير.

وقالت أبو الدهب في تصريحاتها إن مسلسل لينك كان مشروع شاق ومهم بالنسبة لها ولفريق العمل، موضحة أن شركة الإنتاج حرصت على اختيار كل نجوم العمل بعناية شديدة، وأن المسلسل يضم أكبر كاست درامي في الأوف سيزون، من بينهم سيد رجب، رانيا يوسف، فرح الزاهد، سليم الترك، محمود ياسين جونيور ، أحمد صيام، زينب العبد، وميمي جمال وغيرهم من النجوم.

وأضافت: "لينك من أهم وأفضل الأعمال الدرامية في الأوف سيزون، لأنه يقدم مشاكل البيت المصري بروح واقعية وصادقة، ويعكس القيم التي اتربينا عليها في بيوتنا المصرية."

كما أشادت بالعلاقة المميزة بين سيد رجب ورانيا يوسف، قائلة إن بينهما كيمياء رائعة انعكست على الشاشة، مشيرة إلى أن سيد رجب كان بمثابة الأب في اللوكيشن، وأن أجواء التصوير كانت مليئة بالحب والتعاون بين الممثلين وفريق العمل.

وعن التعاون مع المؤلف محمد جلال، أوضحت المنتجة إيمان أبو الدهب أنه التعاون الرابع بينهما بعد نجاح أعمالهم السابقة سوشيال ودوبامين وأسيل، مؤكدة أن جلال "كاتب مثقف ويمتلك فكر و ثقافة كبيرة، ويذاكر تفاصيل العمل بدقة، ويفهم طبيعة كل شخصية بعمق."

كما وصفت المخرج محمد حماقي بأنه "مخرج عظيم و ترك بصمة واضحة في العمل بأسلوبه المتميز وحسه الإخراجي الراقي."

وأثنت على أداء الفنان سليم الترك، مؤكدة أنه "فنان هايل وحساس وسهل ممتنع، بيذاكر كويس جدًا، وسعيدة باختياره لهذا الدور لأنه أضاف الكثير للشخصية."

وفي ختام تصريحاتها، وجهت الشكر لكل فريق العمل على تحقيق النجاح وتحويل الحلم إلى واقع، معربة عن امتنانها للشركة المتحدة لدعمها الدائم للأعمال الجادة، وأضافت: "أتمنى أن أقدم في المستقبل عملًا رومانسي أو تاريخي مختلف يلمس الجمهور."

يعرض مسلسل «لينك»، من السبت الى الاربعاء، على شاشة قناة «DMC»، إلى جانب منصة «Watch It» الإلكترونية.

«لينك» من أبرز الأعمال الدرامية فى موسم الـ«Off Season»، خاصة أنه يقدم معالجة درامية عصرية لقضية النصب الإلكترونى، ومخاطر التكنولوجيا الحديثة على العلاقات الإنسانية والأسرية، من خلال حبكة مشوقة، تمزج بين الدراما الاجتماعية والإثارة الإنسانية.

يشارك في بطولة العمل سيد رجب، رانيا يوسف، ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، زينب العبد، هيثم نبيل، وتامر فرج، والمسلسل من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، من إنتاج إيمالاين ايمان ابوالدهب و احمد بلال وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

لينك مسلسل لينك رانيا يوسف سيد رجب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

محمد صلاح

مسألة وقت يا خاين.. صديق محمد صلاح المقرب يوجه رسالة إلى مدرب ليفربول

مشغولات ذهبية

بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بالقضاء على مشكلات ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب

الذهب

325 جنيهًا تراجع بأسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية

عاود الارتفاع.. أسعار الذهب الآن في مصر

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالأسواق

حالة الطقس اليوم

الموجة الحارة مستمرة.. الأرصاد تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة

ترشيحاتنا

فتح باب التسجيل والاشتراك في مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن وتجويده

مجانا.. فتح باب التسجيل والاشتراك في مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن وتجويده

هل يجوز أن يخص الوالد أحد أولاده بالهبة دون إخوته

هل يجوز أن يخص الوالد أحد أولاده بالهبة دون إخوته؟.. الأزهر يوضح

جانب من المنتدى

«البحوث الإسلامية» يعقد المنتدى الثقافي الأول لمنفذ مطبوعات الأزهر

بالصور

ضبط سلع غذائية وأعلاف وأدوية بيطرية مجهولة المصدر بفاقوس في الشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال التطوير

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره

القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث الاحتفال السنوى بذكرى ضحايا معركة العلمين

القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين

شياكة ورقي.. إطلالات درة تسرق الأضواء في الجونة

درة
درة
درة

فيديو

سهام صالح

صعبان عليا.. سهام صالح ترد على عصام الحضري بعد هجومه الناري ووصفه لها بـ "نفسيات مريضة"

المتهمين

القبض على المتهمين بسحل كلب في القليوبية

رانيا يوسف

رانيا يوسف تعلق على منتقدي زواجها: لو ماتشتمتش هستغرب

المتهمة

القبض على بلوجر وفتاتين يمارسن الرزيلة في الإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

المزيد