إيمان أبو الدهب: لينك لمس كل بيت مصري لأنه من أفضل أعمال الأوف سيزون

كشفت المنتجة إيمان أبو الدهب عن كواليس إنتاج مسلسل "لينك" الذي يعرض حاليا على Dmc و منصة Watch it و يُعد من أبرز الأعمال الدرامية التي تم تقديمها خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة أن تحضير المشروع استغرق عامين كاملين من العمل والجهد و التحضير.

وقالت أبو الدهب في تصريحاتها إن مسلسل لينك كان مشروع شاق ومهم بالنسبة لها ولفريق العمل، موضحة أن شركة الإنتاج حرصت على اختيار كل نجوم العمل بعناية شديدة، وأن المسلسل يضم أكبر كاست درامي في الأوف سيزون، من بينهم سيد رجب، رانيا يوسف، فرح الزاهد، سليم الترك، محمود ياسين جونيور ، أحمد صيام، زينب العبد، وميمي جمال وغيرهم من النجوم.

وأضافت: "لينك من أهم وأفضل الأعمال الدرامية في الأوف سيزون، لأنه يقدم مشاكل البيت المصري بروح واقعية وصادقة، ويعكس القيم التي اتربينا عليها في بيوتنا المصرية."

كما أشادت بالعلاقة المميزة بين سيد رجب ورانيا يوسف، قائلة إن بينهما كيمياء رائعة انعكست على الشاشة، مشيرة إلى أن سيد رجب كان بمثابة الأب في اللوكيشن، وأن أجواء التصوير كانت مليئة بالحب والتعاون بين الممثلين وفريق العمل.

وعن التعاون مع المؤلف محمد جلال، أوضحت المنتجة إيمان أبو الدهب أنه التعاون الرابع بينهما بعد نجاح أعمالهم السابقة سوشيال ودوبامين وأسيل، مؤكدة أن جلال "كاتب مثقف ويمتلك فكر و ثقافة كبيرة، ويذاكر تفاصيل العمل بدقة، ويفهم طبيعة كل شخصية بعمق."

كما وصفت المخرج محمد حماقي بأنه "مخرج عظيم و ترك بصمة واضحة في العمل بأسلوبه المتميز وحسه الإخراجي الراقي."

وأثنت على أداء الفنان سليم الترك، مؤكدة أنه "فنان هايل وحساس وسهل ممتنع، بيذاكر كويس جدًا، وسعيدة باختياره لهذا الدور لأنه أضاف الكثير للشخصية."

وفي ختام تصريحاتها، وجهت الشكر لكل فريق العمل على تحقيق النجاح وتحويل الحلم إلى واقع، معربة عن امتنانها للشركة المتحدة لدعمها الدائم للأعمال الجادة، وأضافت: "أتمنى أن أقدم في المستقبل عملًا رومانسي أو تاريخي مختلف يلمس الجمهور."

يعرض مسلسل «لينك»، من السبت الى الاربعاء، على شاشة قناة «DMC»، إلى جانب منصة «Watch It» الإلكترونية.

«لينك» من أبرز الأعمال الدرامية فى موسم الـ«Off Season»، خاصة أنه يقدم معالجة درامية عصرية لقضية النصب الإلكترونى، ومخاطر التكنولوجيا الحديثة على العلاقات الإنسانية والأسرية، من خلال حبكة مشوقة، تمزج بين الدراما الاجتماعية والإثارة الإنسانية.

يشارك في بطولة العمل سيد رجب، رانيا يوسف، ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، زينب العبد، هيثم نبيل، وتامر فرج، والمسلسل من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، من إنتاج إيمالاين ايمان ابوالدهب و احمد بلال وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.