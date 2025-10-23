شؤون اللاجئين" الفلسطينية ترحب بقرارات العدل الدولية الذي يلزم الاحتلال بالتعاون مع الأونروا

رحبت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي يلزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي التعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ودعم جهود المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.

واعتبرت الدائرة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم/ الخميس/ - الرأي الاستشاري للمحكمة انتصارا قانونياً وسياسياً كبيراً لوكالة "الأونروا"، إذ يأتي من أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة.

وأوضحت أن الرأي الاستشاري للمحكمة أثبت عدم صحة ادعاءات سلطات الاحتلال بخرق الأونروا لمبدأ الحياد، واتهام بعض موظفيها بالمشاركة في أحداث 7 أكتوبر 2023، أو ممارستها لأي شكل من أشكال التمييز في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي اعتمدت عليها سلطات الاحتلال في حصار الأونروا مالياً وسياسياً، وحظر عملها وأنشطتها على الأراضي التي تخضع لسيادتها كمدخل لإنهاء دورها.

