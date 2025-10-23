موعد طرح المرحلة الثانية من شقق الإسكان 2025 لمنخفضي ومتوسطي الدخل عبر منصة مصر العقارية

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن استعدادها لطرح المرحلة الثانية من مشروع شقق الإسكان 2025، ضمن خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بأسعار مدعمة وتسهيلات في السداد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير سكن ملائم لكل المواطنين.

موعد طرح المرحلة الثانية من شقق الإسكان 2025

أكدت مصادر بوزارة الإسكان أن طرح المرحلة الثانية من مشروع شقق الإسكان 2025 سيكون خلال شهر نوفمبر 2025 المقبل عبر منصة مصر العقارية الإلكترونية، بإجمالي 25012 وحدة سكنية، وهي جزء من المرحلة الثانية ضمن مشروع الـ 400 ألف وحدة سكنية المخصصة للفئات منخفضة ومتوسطة الدخل.

وأوضحت الوزارة أن الطرح الجديد يأتي استكمالًا للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى من المشروع، والتي شهدت إقبالًا واسعًا من المواطنين، نظرًا لما تضمنته من تسهيلات في إجراءات الحجز والتمويل وأسعار مناسبة مقارنة بمشروعات القطاع الخاص.

تفاصيل شقق الإسكان 2025 بالمرحلة الجديدة

تشمل المرحلة الثانية وحدات سكنية متنوعة المساحات، تبدأ من 75 مترًا مربعًا وحتى 120 مترًا مربعًا، بمواقع متميزة داخل المدن الجديدة مثل حدائق أكتوبر، العبور الجديدة، السادات، والمنيا الجديدة، وغيرها من المدن التي تشهد توسعًا عمرانيًا كبيرًا خلال الفترة الحالية.

وأشارت وزارة الإسكان إلى أن الوحدات ستكون كاملة التشطيب وجاهزة للتسليم الفوري عقب التخصيص، مع إمكانية السداد بنظام التمويل العقاري المعتمد من صندوق الإسكان الاجتماعي، والذي يتيح فترات سداد تصل إلى 30 عامًا بفائدة منخفضة.

خطوات حجز شقق الإسكان عبر منصة مصر العقارية

يمكن للمواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية ضمن المرحلة الثانية من مشروع الإسكان 2025، اتباع الخطوات الآتية:

1- الدخول على منصة مصر العقارية عبر الرابط الإلكتروني الرسمي.

2- إنشاء حساب شخصي جديد على المنصة وتسجيل البيانات بدقة.

3- تحميل كراسة الشروط الخاصة بالمشروع بعد دفع قيمتها إلكترونيًا.

4- اختيار الوحدة المناسبة من بين الوحدات المتاحة على الخريطة التفاعلية.

5- إدخال بيانات الزوج والزوجة وأرقام بطاقات الرقم القومي.

6- رفع المستندات المطلوبة بصيغة PDF وتشمل إثبات الدخل والإقامة.

7- دفع مقدم جدية الحجز إلكترونيًا باستخدام بطاقة الدفع البنكية.

8- انتظار المراجعة من قبل الجهات المختصة، ثم متابعة التخصيص إلكترونيًا حسب أسبقية الحجز.

الشروط المطلوبة لحجز وحدات الإسكان 2025

حددت وزارة الإسكان عددًا من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين لحجز الوحدات السكنية، وجاءت كالآتي:

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا في تاريخ التقديم.

أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ولا يحق له أو لأسرته التقدم للحصول على أكثر من وحدة.

ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية أو قطعة أرض للمتقدم أو لأحد أفراد أسرته.

أن يكون الدخل الشهري متوافقًا مع الفئة المستهدفة لمحدودي أو متوسطي الدخل.

الالتزام باستخدام الوحدة للسكن الشخصي فقط وعدم بيعها أو تأجيرها إلا بعد مرور المدة القانونية.

مزايا الحجز عبر منصة مصر العقارية

أكدت وزارة الإسكان أن منصة مصر العقارية تعد خطوة نوعية في تسهيل إجراءات التقديم والحجز إلكترونيًا، حيث يمكن للمواطنين إتمام جميع الخطوات من التسجيل حتى سداد مقدم الحجز دون الحاجة إلى التوجه لأي جهة حكومية، بما يضمن الشفافية والعدالة في الاختيار.

كما توفر المنصة خدمة متابعة الطلبات أولًا بأول، بالإضافة إلى خاصية التحقق من حالة الطلب وإشعارات فورية عند قبول الحجز أو الحاجة إلى استكمال البيانات، وهو ما يختصر الوقت والجهد على المتقدمين.

تمويل ميسر وسداد طويل الأجل

تعمل وزارة الإسكان بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي والبنوك المشاركة على توفير برامج تمويل عقاري ميسرة تتناسب مع دخل المواطن، بحيث يمكن سداد قيمة الوحدة على فترات طويلة تصل إلى 30 سنة، بفائدة لا تتجاوز 3%، ضمن مبادرة التمويل العقاري الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وتتيح المبادرة للمستفيدين سداد مقدم بسيط يبدأ من 10% من قيمة الوحدة، مع إمكانية تقسيط المقدم نفسه على مراحل حتى موعد الاستلام، مما يسهم في تخفيف العبء المالي عن المواطنين الراغبين في الحصول على سكن مناسب.

رؤية وزارة الإسكان لمشروعات 2025

أكدت الوزارة أن مشروعات الإسكان الجديدة تأتي في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين، مشيرة إلى أن عدد الوحدات التي تم تنفيذها ضمن برامج الإسكان الاجتماعي والمتوسط تجاوز 1.5 مليون وحدة سكنية خلال السنوات الأخيرة.

وأضافت أن مشروع الـ 400 ألف وحدة سكنية يُعد أحد أكبر المشاريع التي تنفذها الدولة حاليًا لدعم الفئات محدودة ومتوسطة الدخل، ويعكس التزام الحكومة بتوفير سكن آمن ومناسب للأسر المصرية في مختلف المحافظات.