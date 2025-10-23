قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يجوز اقتراض المال بفائدة من صديقي؟ دار الإفتاء تحسم الجدل
موعد طرح المرحلة الثانية من شقق الإسكان 2025 لمنخفضي ومتوسطي الدخل عبر منصة مصر العقارية
خطر إنفلونزا الطيور يثير الذعر في ألمانيا.. هل ينتشر المرض بالخارج؟
آي صاغة: الذهب يعاود الارتفاع وسط تجدد التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين التجاري
البرلمان العربي يستنكر مصادقة الكنيست على مشروعي قانونين لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
شؤون اللاجئين" الفلسطينية ترحب بقرارات العدل الدولية الذي يلزم الاحتلال بالتعاون مع الأونروا
وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى إسرائيل لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد المشاركة في القمة المصرية الأوروبية الأولى ببروكسل
نتنياهو يكشف مفاجأة مدوية بشأن قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
وفدا حركتي حماس وفتح يلتقيان الآن في القاهرة
رئيس إيطاليا يفتتح معرض "كنوز الفراعنة" في روما
بن غفير يهاجم ترامب.. إسرائيل دولة ذات سيادة ومروان البرغوثي لن يفرج عنه أو يحكم غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد طرح المرحلة الثانية من شقق الإسكان 2025 لمنخفضي ومتوسطي الدخل عبر منصة مصر العقارية

موعد طرح المرحلة الثانية من شقق الإسكان 2025 لمنخفضي ومتوسطي الدخل عبر منصة مصر العقارية
موعد طرح المرحلة الثانية من شقق الإسكان 2025 لمنخفضي ومتوسطي الدخل عبر منصة مصر العقارية
عبد الفتاح تركي

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن استعدادها لطرح المرحلة الثانية من مشروع شقق الإسكان 2025، ضمن خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بأسعار مدعمة وتسهيلات في السداد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير سكن ملائم لكل المواطنين.

موعد طرح المرحلة الثانية من شقق الإسكان 2025

أكدت مصادر بوزارة الإسكان أن طرح المرحلة الثانية من مشروع شقق الإسكان 2025 سيكون خلال شهر نوفمبر 2025 المقبل عبر منصة مصر العقارية الإلكترونية، بإجمالي 25012 وحدة سكنية، وهي جزء من المرحلة الثانية ضمن مشروع الـ 400 ألف وحدة سكنية المخصصة للفئات منخفضة ومتوسطة الدخل.

واقرأ أيضًا:

منصة مصر العقارية

وأوضحت الوزارة أن الطرح الجديد يأتي استكمالًا للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى من المشروع، والتي شهدت إقبالًا واسعًا من المواطنين، نظرًا لما تضمنته من تسهيلات في إجراءات الحجز والتمويل وأسعار مناسبة مقارنة بمشروعات القطاع الخاص.

تفاصيل شقق الإسكان 2025 بالمرحلة الجديدة

تشمل المرحلة الثانية وحدات سكنية متنوعة المساحات، تبدأ من 75 مترًا مربعًا وحتى 120 مترًا مربعًا، بمواقع متميزة داخل المدن الجديدة مثل حدائق أكتوبر، العبور الجديدة، السادات، والمنيا الجديدة، وغيرها من المدن التي تشهد توسعًا عمرانيًا كبيرًا خلال الفترة الحالية.

وأشارت وزارة الإسكان إلى أن الوحدات ستكون كاملة التشطيب وجاهزة للتسليم الفوري عقب التخصيص، مع إمكانية السداد بنظام التمويل العقاري المعتمد من صندوق الإسكان الاجتماعي، والذي يتيح فترات سداد تصل إلى 30 عامًا بفائدة منخفضة.

14 يوما.. آخر موعد لـ حجز شقق الإسكان الاجتماعي (الشروط والأوراق)

خطوات حجز شقق الإسكان عبر منصة مصر العقارية

يمكن للمواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية ضمن المرحلة الثانية من مشروع الإسكان 2025، اتباع الخطوات الآتية:
1- الدخول على منصة مصر العقارية عبر الرابط الإلكتروني الرسمي.
2- إنشاء حساب شخصي جديد على المنصة وتسجيل البيانات بدقة.
3- تحميل كراسة الشروط الخاصة بالمشروع بعد دفع قيمتها إلكترونيًا.
4- اختيار الوحدة المناسبة من بين الوحدات المتاحة على الخريطة التفاعلية.
5- إدخال بيانات الزوج والزوجة وأرقام بطاقات الرقم القومي.
6- رفع المستندات المطلوبة بصيغة PDF وتشمل إثبات الدخل والإقامة.
7- دفع مقدم جدية الحجز إلكترونيًا باستخدام بطاقة الدفع البنكية.
8- انتظار المراجعة من قبل الجهات المختصة، ثم متابعة التخصيص إلكترونيًا حسب أسبقية الحجز.

تحميل كراسة شروط حجز شقق سكن مصر وجنة مصر ودار مصر pdf

الشروط المطلوبة لحجز وحدات الإسكان 2025

حددت وزارة الإسكان عددًا من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين لحجز الوحدات السكنية، وجاءت كالآتي:

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا في تاريخ التقديم.

أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ولا يحق له أو لأسرته التقدم للحصول على أكثر من وحدة.

ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية أو قطعة أرض للمتقدم أو لأحد أفراد أسرته.

أن يكون الدخل الشهري متوافقًا مع الفئة المستهدفة لمحدودي أو متوسطي الدخل.

الالتزام باستخدام الوحدة للسكن الشخصي فقط وعدم بيعها أو تأجيرها إلا بعد مرور المدة القانونية.

بدء حجز شقق الإسكان الاجتماعي

مزايا الحجز عبر منصة مصر العقارية

أكدت وزارة الإسكان أن منصة مصر العقارية تعد خطوة نوعية في تسهيل إجراءات التقديم والحجز إلكترونيًا، حيث يمكن للمواطنين إتمام جميع الخطوات من التسجيل حتى سداد مقدم الحجز دون الحاجة إلى التوجه لأي جهة حكومية، بما يضمن الشفافية والعدالة في الاختيار.

كما توفر المنصة خدمة متابعة الطلبات أولًا بأول، بالإضافة إلى خاصية التحقق من حالة الطلب وإشعارات فورية عند قبول الحجز أو الحاجة إلى استكمال البيانات، وهو ما يختصر الوقت والجهد على المتقدمين.

كيفية حجز شقق الأسكان لذوي الاحتياجات الخاصة

تمويل ميسر وسداد طويل الأجل

تعمل وزارة الإسكان بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي والبنوك المشاركة على توفير برامج تمويل عقاري ميسرة تتناسب مع دخل المواطن، بحيث يمكن سداد قيمة الوحدة على فترات طويلة تصل إلى 30 سنة، بفائدة لا تتجاوز 3%، ضمن مبادرة التمويل العقاري الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وتتيح المبادرة للمستفيدين سداد مقدم بسيط يبدأ من 10% من قيمة الوحدة، مع إمكانية تقسيط المقدم نفسه على مراحل حتى موعد الاستلام، مما يسهم في تخفيف العبء المالي عن المواطنين الراغبين في الحصول على سكن مناسب.

حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

رؤية وزارة الإسكان لمشروعات 2025

أكدت الوزارة أن مشروعات الإسكان الجديدة تأتي في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين، مشيرة إلى أن عدد الوحدات التي تم تنفيذها ضمن برامج الإسكان الاجتماعي والمتوسط تجاوز 1.5 مليون وحدة سكنية خلال السنوات الأخيرة.

وأضافت أن مشروع الـ 400 ألف وحدة سكنية يُعد أحد أكبر المشاريع التي تنفذها الدولة حاليًا لدعم الفئات محدودة ومتوسطة الدخل، ويعكس التزام الحكومة بتوفير سكن آمن ومناسب للأسر المصرية في مختلف المحافظات.

شقق الإسكان 2025 منصة مصر العقارية حجز وحدات الإسكان الإسكان الاجتماعي وزارة الإسكان شروط حجز شقق الإسكان التمويل العقاري الإسكان المتوسط موعد طرح شقق 2025 كراسة شروط الإسكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

الذهب

325 جنيها تراجعا بأسعار الذهب اليوم

500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بالقضاء على مشكلات ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب

مشغولات ذهبية

بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر

بدء إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 عبر دعم مصر

بدء إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 عبر دعم مصر

حالة الطقس اليوم

الموجة الحارة مستمرة.. الأرصاد تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة

صبري فواز

جمهور حقير ومنافق.. صبري فواز يرد على الهجوم على صورته مع ابنته

ترشيحاتنا

الجمعة.. ريهام عبدالحكيم تحيي "ليلة الست أم كلثوم" في مركز أبوظبي الثقافي

الجمعة.. ريهام عبدالحكيم تحيي "ليلة الست أم كلثوم" في مركز أبوظبي الثقافي

الفنان هاني شاكر

هاني شاكر يلتقي جمهور أبوظبي في حفل غنائي يوم 26 أكتوبر

مدين

فخر عربي.. مدين من بين النجوم العالميين في حفل إطلاق جرامي هاوس التاريخي عند الأهرامات

بالصور

دي-كاف يواصل فعاليات برنامجه المهني ويقدم 4 عروض فنية جديدة ضمن الملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة

مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف
مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف
مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف

بعد تقبيله يد محمد عبده.. سليم سحاب يدافع عن هاني فرحات: تصرف إنساني

سليم سحاب وهاني فرحات
سليم سحاب وهاني فرحات
سليم سحاب وهاني فرحات

ضبط سلع غذائية وأعلاف وأدوية بيطرية مجهولة المصدر بفاقوس في الشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال التطوير

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره

فيديو

محمد صلاح

تصرف مفاجئ من محمد صلاح يثير الشكوك حول مستقبله مع ليفربول

سهام صالح

صعبان عليا.. سهام صالح ترد على عصام الحضري بعد هجومه الناري ووصفه لها بـ "نفسيات مريضة"

المتهمين

القبض على المتهمين بسحل كلب في القليوبية

رانيا يوسف

رانيا يوسف تعلق على منتقدي زواجها: لو ماتشتمتش هستغرب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

المزيد