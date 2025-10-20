قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 لـ4.5 مليون موظف
أشرف صبحي يوجه بالتحقيق الفوري في واقعة مشاجرة لاعبي منتخب تنس الطاولة
كاستيلو: الفوز بكأس إفريقيا استكمال لسيطرة الأهلي على البطولات القارية
الأمم المتحدة: جبال من النفايات تهدد سكان غزة.. وتحذير من تفشي الأمراض
كابتن فريق الأهلي لكرة اليد: حققنا بطولة إفريقيا عن جدارة واستحقاق
أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب منتخب الشباب: مفيش حاجة اسمها تمثيل مشرف
موعد تغيير الساعة في مصر 2025 .. بدء التوقيت الشتوي بعد 10 أيام
عصام هلال: عَمَل حزب مستقبل وطن منتظم وغير مرتبط بالمواسم الانتخابية
هل يجب بر الأب الظالم للأم؟.. الإفتاء توصي الأبناء بـ5 أمور لمنع مفسدة أعظم
مساحات مبادرة بيتك في مصر الموجهة إلى الطيور المهاجرة
وزارة الرياضة: كنا نملك مشروعًا رائعًا للمنتخب الأولمبي مع ميكالي لكن تمت إقالته
هل الاحتفال بمولد الحسين بدعة؟.. أمين الإفتاء يجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رابط وخطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2025 بالطرح الجديد

رابط وخطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2025 بالطرح الجديد
رابط وخطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2025 بالطرح الجديد
عبد الفتاح تركي

يواصل عدد كبير من المواطنين البحث عن خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2025 بعد أن أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن فتح باب الحجز الإلكتروني للوحدات الجديدة ضمن الطرح الجديد للإسكان الاجتماعي عبر منصة مصر العقارية

يأتي هذا الطرح في إطار جهود الدولة لتوفير سكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل بأسعار مناسبة وبشروط ميسرة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

واقرأ أيضًا:

كيفية استرداد مقدم جدية حجز شقق الإسكان الاجتماعي في حالة عدم القبول

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي عبر منصة مصر العقارية

أتاحت وزارة الإسكان خدمة الاستعلام الإلكتروني عن شقق الإسكان الاجتماعي 2025 عبر منصة مصر العقارية، حيث يمكن للمواطنين الدخول إلى المنصة والاطلاع على جميع تفاصيل الوحدات المتاحة في المدن الجديدة. ويمكن الوصول مباشرة إلى الرابط الرسمي المخصص للاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي من خلال منصة مصر العقارية.

خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2025

حددت وزارة الإسكان خطوات واضحة للراغبين في الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2025 عبر الإنترنت لتسهيل الإجراءات على المواطنين وضمان الشفافية، وتتمثل الخطوات في الآتية:

1 - الدخول إلى منصة مصر العقارية عبر الرابط الرسمي هـــــنـــــا.
2 - إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول في حال كان المستخدم مسجلًا مسبقًا.
3 - ملء استمارة البيانات المطلوبة والتي تتضمن الاسم، الرقم القومي، والحالة الاجتماعية.
4 - تحميل وقراءة كراسة الشروط الخاصة بالطرح الجديد بعناية قبل التقديم.
5 - اختيار المدينة أو المشروع السكني الذي يرغب المواطن في الحجز به.
6 - تحديد الوحدة السكنية المناسبة من بين الوحدات المتاحة على المنصة.
7 - سداد مقدم جدية الحجز إلكترونيًا من خلال وسائل الدفع المتاحة.
8 - انتظار رسالة تأكيد الحجز وموعد إعلان نتائج التخصيص.

وتؤكد وزارة الإسكان على ضرورة مراجعة جميع البيانات والمستندات قبل إرسال الطلب لتجنب الاستبعاد أو رفض الحجز.

شقق الإسكان الاجتماعي 2024

شروط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2025

وضعت وزارة الإسكان مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي 2025، وهي كالآتي:

  • أن يكون المتقدم من فئة متوسطي الدخل المحددة من قبل وزارة الإسكان.
  • تقديم جميع المستندات المطلوبة كاملة وصحيحة دون نقص.
  • ألا يكون المتقدم أو أحد أفراد أسرته قد امتلك وحدة سكنية أو قطعة أرض من قبل.
  • الالتزام بجميع الشروط والإجراءات الموضحة في كراسة الشروط الخاصة بالطرح.
  • ألا يكون المتقدم قد استفاد من أي مشروع إسكان اجتماعي أو حكومي سابق.

تلك الشروط تهدف إلى ضمان استفادة الفئات المستحقة فقط من الوحدات السكنية، وتحقيق العدالة في توزيع الدعم السكني على المواطنين.

شقق الإسكان

أسعار متر شقق الإسكان الاجتماعي 2025 في المدن الجديدة

جاءت أسعار المتر في شقق الإسكان الاجتماعي 2025 متنوعة لتناسب جميع الفئات، وفقًا للموقع الجغرافي ومستوى التشطيب والخدمات، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

  • مدينة الشيخ زايد: 34.900 جنيه للمتر الواحد.
  • مدينة العاشر من رمضان: 26.900 جنيه.
  • مدينة 6 أكتوبر: 32.600 جنيه.
  • مدينة القاهرة الجديدة: 33.250 جنيه.
  • مدينة العبور: 30.100 جنيه.
  • حدائق العاصمة: 27.600 جنيه.
  • مدينة العلمين الجديدة: 29.000 جنيه.
  • مدينة الشروق: 30.950 جنيه.

وتتفاوت الأسعار بين المدن وفقًا لمستوى الخدمات والبنية التحتية وموقع كل مشروع، مما يمنح المواطنين حرية اختيار ما يتناسب مع قدراتهم المالية واحتياجاتهم السكنية.

ما شروط التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي للمتزوجين

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2025 بالطرح الجديد

أعلنت وزارة الإسكان أن الطرح الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي 2025 يشمل عددًا من المدن الجديدة المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، وهي كالآتي:

حدائق العاصمة

مدينة 6 أكتوبر

القاهرة الجديدة

مدينة العبور

مدينة العاشر من رمضان

العلمين الجديدة

مدينة الشيخ زايد

مدينة الشروق

وتتميز هذه المدن بتوافر المرافق والخدمات الأساسية، مثل المدارس والمستشفيات والمواصلات العامة، فضلًا عن التصميمات الحديثة للمشروعات التي تراعي أعلى معايير الجودة والراحة للمواطنين.

شقق الإسكان

جهود وزارة الإسكان لتوفير وحدات سكنية مناسبة

تواصل وزارة الإسكان جهودها لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية من خلال طرح مشروعات جديدة كل عام ضمن خطة الدولة للتوسع العمراني وتوفير سكن لكل المصريين

كما تعمل الوزارة على ميكنة الخدمات وتسهيل إجراءات الحجز الإلكتروني لضمان الشفافية وسرعة التنفيذ.

ويأتي برنامج الإسكان الاجتماعي كأحد أهم أدوات الدولة في تحقيق التنمية العمرانية المتكاملة، حيث يسهم في رفع مستوى المعيشة وتحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال توفير وحدات سكنية بأسعار مدعومة وتسهيلات في السداد.

شقق الإسكان الاجتماعي 2025 حجز شقق الإسكان الاجتماعي الاستعلام عن شقق الإسكان وزارة الإسكان منصة مصر العقارية أسعار شقق الإسكان الاجتماعي كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2025 مدن الطرح الجديد شروط التقديم على الإسكان الاجتماعي سكن لكل المصريين 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

مباراة الأهلي وبيراميدز مواليد 2007

خصم 6 نقاط| بيراميدز يواجه عقوبات صارمة بعد إلغاء مباراة الأهلي

سعر الذهب الانسعر الذهب الان

مؤشر للانخفاض| سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع مفاجي لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025

الترزى

صور سيدة أثناء تغيير ملابسها .. القبض على ترزى مدينة نصر

حادث دهس

خناقة طلاب تتحول لشروع في قتل.. ماذا حدث داخل كومباوند بالشيخ زايد.. القصة الكاملة

السرقة

القبض على طفلتين أجانب سرقا قطع حديدية خاصة بتهدئة السرعة من طريق الواحات

ترشيحاتنا

المتهمين

تفاصيل تجديد حبس فتاتين بعد انتشار صورهما على السوشيال ميديا بملابس فاضحة

أرشيفية

تفاصيل واقعة تحرش عامل بكوافير حريمي بفتاة في التجمع

الزيارة

النائب العام يبحث تعزيز التعاون القضائي والنيابي مع جمهورية ألمانيا الاتحادية

بالصور

رقم قياسي جديد.. صادرات السيارات الكورية ترتفع 16.8% في سبتمبر ‏

صادرات السيارات
صادرات السيارات
صادرات السيارات

فورمولا السماء.. أول سباق للسيارات الطائرة يشعل أجواء تكساس.. بالفيديو

المركبات الطائرة الشخصية
المركبات الطائرة الشخصية
المركبات الطائرة الشخصية

أجمد عربيات وموتوسيكلات.. احتفال فريق Commanders MC بالذكرى الـ 9 للتأسيس

فريق Commanders MC
فريق Commanders MC
فريق Commanders MC

لو عايز تاخد صور حلوة كلمهم.. أبراج بتعرف تاخد اللقطة الحلوة

التصوير
التصوير
التصوير

فيديو

إصابة محمود فارس

محمود فارس يكشف تفاصيل إصابته أثناء التصوير

المرة الثالثة لكروان في السجن

للمرة الثالثة.. القبض على كروان مشاكل.. إيه السبب؟

أسعار فساتين فنانات الجونة

إطلالات لافتة وأسعار فاخرة في مهرجان الجونة السينمائي 2025

طفل الصاروخ الكهربائي

تحليل DNA للمتهم بقتل زميله بالصاروخ الكهربائي في الإسماعيلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

المزيد