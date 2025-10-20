رابط وخطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2025 بالطرح الجديد

يواصل عدد كبير من المواطنين البحث عن خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2025 بعد أن أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن فتح باب الحجز الإلكتروني للوحدات الجديدة ضمن الطرح الجديد للإسكان الاجتماعي عبر منصة مصر العقارية.

يأتي هذا الطرح في إطار جهود الدولة لتوفير سكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل بأسعار مناسبة وبشروط ميسرة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي عبر منصة مصر العقارية

أتاحت وزارة الإسكان خدمة الاستعلام الإلكتروني عن شقق الإسكان الاجتماعي 2025 عبر منصة مصر العقارية، حيث يمكن للمواطنين الدخول إلى المنصة والاطلاع على جميع تفاصيل الوحدات المتاحة في المدن الجديدة. ويمكن الوصول مباشرة إلى الرابط الرسمي المخصص للاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي من خلال منصة مصر العقارية.

خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2025

حددت وزارة الإسكان خطوات واضحة للراغبين في الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2025 عبر الإنترنت لتسهيل الإجراءات على المواطنين وضمان الشفافية، وتتمثل الخطوات في الآتية:

1 - الدخول إلى منصة مصر العقارية عبر الرابط الرسمي هـــــنـــــا.

2 - إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول في حال كان المستخدم مسجلًا مسبقًا.

3 - ملء استمارة البيانات المطلوبة والتي تتضمن الاسم، الرقم القومي، والحالة الاجتماعية.

4 - تحميل وقراءة كراسة الشروط الخاصة بالطرح الجديد بعناية قبل التقديم.

5 - اختيار المدينة أو المشروع السكني الذي يرغب المواطن في الحجز به.

6 - تحديد الوحدة السكنية المناسبة من بين الوحدات المتاحة على المنصة.

7 - سداد مقدم جدية الحجز إلكترونيًا من خلال وسائل الدفع المتاحة.

8 - انتظار رسالة تأكيد الحجز وموعد إعلان نتائج التخصيص.

وتؤكد وزارة الإسكان على ضرورة مراجعة جميع البيانات والمستندات قبل إرسال الطلب لتجنب الاستبعاد أو رفض الحجز.

شروط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2025

وضعت وزارة الإسكان مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي 2025، وهي كالآتي:

أن يكون المتقدم من فئة متوسطي الدخل المحددة من قبل وزارة الإسكان.

المحددة من قبل وزارة الإسكان. تقديم جميع المستندات المطلوبة كاملة وصحيحة دون نقص.

ألا يكون المتقدم أو أحد أفراد أسرته قد امتلك وحدة سكنية أو قطعة أرض من قبل.

الالتزام بجميع الشروط والإجراءات الموضحة في كراسة الشروط الخاصة بالطرح.

ألا يكون المتقدم قد استفاد من أي مشروع إسكان اجتماعي أو حكومي سابق.

تلك الشروط تهدف إلى ضمان استفادة الفئات المستحقة فقط من الوحدات السكنية، وتحقيق العدالة في توزيع الدعم السكني على المواطنين.

أسعار متر شقق الإسكان الاجتماعي 2025 في المدن الجديدة

جاءت أسعار المتر في شقق الإسكان الاجتماعي 2025 متنوعة لتناسب جميع الفئات، وفقًا للموقع الجغرافي ومستوى التشطيب والخدمات، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

مدينة الشيخ زايد: 34.900 جنيه للمتر الواحد.

مدينة العاشر من رمضان: 26.900 جنيه.

مدينة 6 أكتوبر: 32.600 جنيه.

مدينة القاهرة الجديدة: 33.250 جنيه.

مدينة العبور: 30.100 جنيه.

حدائق العاصمة: 27.600 جنيه.

مدينة العلمين الجديدة: 29.000 جنيه.

مدينة الشروق: 30.950 جنيه.

وتتفاوت الأسعار بين المدن وفقًا لمستوى الخدمات والبنية التحتية وموقع كل مشروع، مما يمنح المواطنين حرية اختيار ما يتناسب مع قدراتهم المالية واحتياجاتهم السكنية.

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2025 بالطرح الجديد

أعلنت وزارة الإسكان أن الطرح الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي 2025 يشمل عددًا من المدن الجديدة المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، وهي كالآتي:

حدائق العاصمة

مدينة 6 أكتوبر

القاهرة الجديدة

مدينة العبور

مدينة العاشر من رمضان

العلمين الجديدة

مدينة الشيخ زايد

مدينة الشروق

وتتميز هذه المدن بتوافر المرافق والخدمات الأساسية، مثل المدارس والمستشفيات والمواصلات العامة، فضلًا عن التصميمات الحديثة للمشروعات التي تراعي أعلى معايير الجودة والراحة للمواطنين.

جهود وزارة الإسكان لتوفير وحدات سكنية مناسبة

تواصل وزارة الإسكان جهودها لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية من خلال طرح مشروعات جديدة كل عام ضمن خطة الدولة للتوسع العمراني وتوفير سكن لكل المصريين.

كما تعمل الوزارة على ميكنة الخدمات وتسهيل إجراءات الحجز الإلكتروني لضمان الشفافية وسرعة التنفيذ.

ويأتي برنامج الإسكان الاجتماعي كأحد أهم أدوات الدولة في تحقيق التنمية العمرانية المتكاملة، حيث يسهم في رفع مستوى المعيشة وتحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال توفير وحدات سكنية بأسعار مدعومة وتسهيلات في السداد.