محافظات

مدير تعليم بورسعيد يتفقد مدرستى الإسكان الاجتماعي بمدينة بورفؤاد

الغرباوي يتفقد مدرستى الإسكان الاجتماعي ٢و٣ بمدينة بورفؤاد
الغرباوي يتفقد مدرستى الإسكان الاجتماعي ٢و٣ بمدينة بورفؤاد
محمد الغزاوى

تفقد طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اليوم مدرستى الإسكان الاجتماعي ٢و٣ التابعتين لإدارة بورفؤاد التعليمية لمتابعة انتظام العملية التعليمية بهما.

جاء ذلك بحضور  أحمد الشربيني مدير عام إدارة بورفؤاد التعليمية والأستاذة حنان محمود وكيل الإدارة والأستاذ رائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية.

وبدأ الغرباوي جولته بحضور فعاليات طابور الصباح ومراسم تحية العلم بمجمع مدرسة الإسكان الاجتماعي ٢ بحضور الأستاذة رشا العليدى مدير المجمع الذى يضم ٧٠ فصلا دراسيا بإجمالي عدد ٢٢٦٤ طالب وطالبة.

الغرباوي يتفقد مدرستى الإسكان الاجتماعي ٢و٣  بمدينة بورفؤاد

كما تفقد وكيل تعليم بورسعيد  القاعات الدراسية وشدد خلال الجولة على ضرورة تفعيل مجموعات الدعم والتركيز على رفع المهارات القرائية والاملائية للطلاب وتنفيذ خطط علاج الضعاف والاهتمام بتطبيق طرق التدريس الحديثة وتفعيل الأنشطة المدرسية بكافة أنواعها.

كما استعرض مدير المديرية آخر تجهيزات مدرسة الإسكان الاجتماعي ٣ والتشطيبات النهائية استعدادا لاستقبال أبنائنا الطلاب.

بورسعيد التربية والتعليم محافظة بورسعيد تعليم بورسعيد

