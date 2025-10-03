تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد تنفيذ حملات مكثفة بأحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد، لرفع كفاءة النظافة العامة وتحسين المظهر الحضاري بالشوارع والميادين.

وشملت الحملات أعمال رفع المخلفات اليومية، وتكثيف أعمال الكنس اليدوي والآلي، وإزالة أي تراكمات أولًا بأول، بما يضمن استمرار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد اللواء أ.ح محب حبشي محافظ بورسعيد، على استمرار هذه الجهود الميدانية على مدار الساعة، وعدم التهاون في متابعة معدلات النظافة بجميع الأحياء، مؤكدًا أن الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة يأتي على رأس أولويات الأجهزة التنفيذية.

محافظ بورسعيد يشدد على مواصلة الجهود الميدانية للارتقاء بالمظهر العام

وبناء على تعليمات اللواء أ. ح محب حبشي محافظ بورسعيد، بتكثيف جهود النظافة ورفع كفاءة الشوارع والميادين والمناطق السكنية، وسرعة الاستجابة للمواطنين في هذا الشأن، تابع رئيس حي الزهور اللواء أيمن صبحي أعمال حملة النظافة المكبرة لرفع القمامة والمخلفات وكنس الشوارع، حيث كثفت إدارة تحسين البيئة بحي الزهور من جهودها بمنطقة أبراج النزهة بنطاق الحي.

كما شملت أعمال الحملة رفع القمامة والمخلفات بشارع عادل الشربيني أمام مسجد الحرمين، وقام عمال الحي مدعومين باللودر وسيارة رفع القمامة والمخلفات من المنطقة وتفريغ صناديق القمامة. فضلٱ عن أعمال رفع كفاءة منظومة النظافة خلال الحملة الصباحية بمنطقة تعاونيات حسن عمار ومنطقة 5000 وحدة والصفوة.

يأتي ذلك في إطار جهود الحي المتواصلة يومياً، للحفاظ على المظهر الحضاري والشكل الجمالي لها، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي حي المناخ، تواصلت الجهود لتكثيف حملات النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية والمناطق السكنية، بمتابعة محمد فواز رئيس حي المناخ، حيث تواصل العمل الميداني في عدد من المواقع، من بينها شارع سعد زغلول "الثلاثيني" بنطاق الحي، وتم تنفيذ أعمال رفع الكفاءة من تجريف ورفع الرمال بجوار الأرصفة والكنس ورفع القمامة والمخلفات.

وتأتي هذه الجهود ضمن الخطة الشاملة لرفع كفاءة جميع المناطق والشوارع، وإضفاء المظهر الحضاري والجمالي على حي المناخ، مع التركيز على تحقيق بيئة صحية وآمنة للمواطنين بالتوازي مع أعمال الجمع المنزلي للقمامة.