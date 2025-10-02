واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد في إطار توجيهات اللواء أ ح محب حبشي، محافظ بورسعيد، تواصل تنفيذ الحملات المكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بعدد من أحياء المحافظة، وذلك بهدف تحقيق الانضباط بالشارع والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة.

وشدد محافظ بورسعيد على ضرورة المتابعة الميدانية اليومية وعدم السماح بعودة الإشغالات مجددًا، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية تعمل بشكل متواصل للتعامل الفوري مع أي مخالفات أو تعديات على الطريق العام، بما يضمن سيولة الحركة المرورية وتوفير بيئة حضارية آمنة للمواطنين.

كما وجه اللواء محب حبشي، رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بضرورة تكثيف جهودهم في هذا الملف والاستجابة لشكاوى المواطنين بشكل فوري، تنفيذًا لخطة المحافظة في القضاء على كافة مظاهر العشوائية، وتحقيق الانضباط في الشارع البورسعيدي.

وفي هذا الإطار؛ قاد حي الشرق برئاسة المهندسة سمر الموافي حملة مكبرة لإزالة المخالفات والتعديات بمرافقة القيادات التنفيذية والأجهزة المعنية بالحي بالتعاون مع إدارة الكهرباء وقد استهدفت الحملة شارع دجلة وشارع حمدي وشملت الأعمال إزالة التند المخالفة التي تم تركيبها دون تراخيص و التعامل الفوري مع أي إشغالات تعيق حركة المواطنين أو المرور وإعادة الانضباط للشارع العام واستعادة المظهر الجمالي. ورفع التند المخالفة بسيارات الحى والتحفظ عليها .

محافظ بورسعيد يشدد على مواصلة المتابعة الميدانية لفرض النظام والانضباط و عدم عودة الإشغالات

وتابع المهندس وليد الدعدع رئيس حى العرب جهود الفريق الميدانى لإدارة الاشغالات حيث تم تنفيذ حملة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات والمخالفات بشارع سعد زغلول ( الثلاثينى) وشارع الشهداء (محمد على ) و بنطاق حى العرب مع التشديد علي الالتزام بالمساحات القانونية المقررة وعدم التعدي علي حرم الطريق

وبقيادة شيماء العزبى القائم بأعمال رئيس حى الضواحي، نفذت حملة مكبرة لإزالة الاشغالات والتعديات بمنطقة استكمال زمزم بالضواحى وتم رفع كافة المخالفات وتم التنبيه على أصحاب المحلات بالالتزام بالمساحات المقررة وعدم الخروج عن خط التنظيم