محافظ بورسعيد يشدد على الأجهزة التنفيذية بمتابعة جمع الدواب من الشوارع

وجه اللواء أ ح محب حبشي، محافظ بورسعيد، كافة الأجهزة التنفيذية بأحياء المحافظة بضرورة المتابعة اليومية المستمرة و المكثفة لجمع الدواب والماشية ومنع تواجدها في الشوارع، وذلك حفاظًا على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة.

زهور بورسعيد " يواصل حملاته المكبرة لفرض الانضباط ومنع انتشار الماشية في شوارع المحافظة

وأكد محافظ بورسعيد على أهمية سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين الواردة في هذا الشأن، مشددًا على استمرار الحملات الميدانية لمواجهة أي مظاهر عشوائية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وبناء على تعليمات محافظ بورسعيد، وبمتابعة رئيس حي الزهور، ولليوم الرابع على التوالي ترأس اللواء أيمن صبحي رئيس حي الزهور حملة مكبرة، فجر اليوم الأربعاء، لمنع انتشار الأبقار والعجول في شوارع الحي بمختلف المناطق السكنية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

و خلال الحملة التي قادها حي الزهور لتفقد وجود أية ابقار في مختلف الشوارع بنطاق الحي، تم مصادرة 2 من الأبقار في شوارع الحي، وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أصحابها . كما تم تفقد أرض الشادوف مقر الأبقار والدواب والتشديد للمرة الثالثة علي أصحابها بعدم خروج أي دابة خارج النطاق المحدد لها والحفاظ علي مظهر الشوارع الحضاري وحق المواطنين في شوارع نظيفة .

وتناشد محافظة بورسعيد المواطنين بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية، للحفاظ على النظام العام و الشكل الجمالي والمظهر الحضاري للشوارع والميادين والمناطق السكنية.