إيران توافق على مشروع قانون يشدد العقوبة لمن يتجسس لصالح أمريكا وإسرائيل
“أمر مؤسف ومحزن”.. كريم رمزي يعلق على نتائج منتخب الشباب بكأس العالم بتشيلي
الرئيس السيسي: حريصون على استقلال القضاء لضمان إعلاء العدالة الناجزة
تشريعية النواب: الرئيس السيسي اعترض على مواد جوهرية بقانون الإجراءات الجنائية
مدبولي: الدولة تستهدف إعادة إحياء منطقة نزلة السمان كمقصد سياحي متكامل
الفتح السعودي يكشف حقيقة اقتراب جوميز من تدريب الأهلي
60 مليون جنيه.. اتحاد الكرة يدعم الأندية لدفع بدلات الحكام
"ضربوه بالشبشب".. تداول فيديو يرصد الإعتداء على معلم داخل مدرسة في المنيب
مصدر فلسطيني: حماس تريد تعديل بند نزع السلاح في خطة ترامب
كومان: مجلس وزراء الداخلية العرب أسهم كثيرا في تقنية جرائم الأمن الإلكتروني
الدردير عن فيريرا: حاسس هيعمل ريمونتادا ويغفل الكل وياخد الدوري والسوبر والكونفدرالية
البابا ليو ينتقد المعاملة "اللاإنسانية" للمهاجرين في أمريكا
محافظات

محافظ بورسعيد يشدد على الأجهزة التنفيذية بمتابعة جمع الدواب من الشوارع

محمد الغزاوى

وجه اللواء أ ح  محب حبشي، محافظ بورسعيد، كافة الأجهزة التنفيذية بأحياء المحافظة بضرورة المتابعة اليومية المستمرة و المكثفة لجمع الدواب والماشية ومنع تواجدها في الشوارع، وذلك حفاظًا على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة.

زهور بورسعيد " يواصل حملاته المكبرة لفرض الانضباط ومنع انتشار الماشية في شوارع المحافظة

وأكد محافظ بورسعيد على أهمية سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين الواردة في هذا الشأن، مشددًا على استمرار الحملات الميدانية لمواجهة أي مظاهر عشوائية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وبناء على تعليمات محافظ بورسعيد، وبمتابعة رئيس حي الزهور، ولليوم الرابع على التوالي ترأس اللواء أيمن صبحي رئيس حي الزهور حملة مكبرة، فجر اليوم الأربعاء،  لمنع انتشار الأبقار والعجول في شوارع الحي بمختلف المناطق السكنية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

و خلال الحملة التي قادها حي الزهور لتفقد وجود أية ابقار في مختلف الشوارع بنطاق الحي، تم مصادرة 2 من الأبقار في شوارع الحي، وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أصحابها . كما تم تفقد أرض الشادوف مقر الأبقار والدواب والتشديد للمرة الثالثة علي أصحابها بعدم خروج أي دابة خارج النطاق المحدد لها والحفاظ علي مظهر الشوارع الحضاري وحق المواطنين في شوارع نظيفة .

وتناشد محافظة بورسعيد المواطنين بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية،  للحفاظ على النظام العام و الشكل الجمالي والمظهر الحضاري للشوارع والميادين والمناطق السكنية.

