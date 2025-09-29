واصل جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية فى محافظة بورسعيد بأحياء العرب والمناخ تنفيذ حملات ميدانية مكبرة لرفع وإزالة كافة الإشغالات والفروشات العشوائية والخيام والتند المخالفة.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد، بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق وتحقيق الانضباط بكافة الأحياء،

حملات مكبرة فى حميدي بورسعيد وحتى شارعي الدقهلية

وفى نطاق حي العرب، تابع المهندس وليد الدعدع رئيس الحي، أعمال الحملة التي شملت إزالة المظلات والتند الحديدية بداية من شارعي الأمين والحميدي وحتى شارعي الدقهلية والحميدي والشوارع الجانبية المحيطة، مع الاستمرار في أعمال الإزالة حتى شارع محمد علي والحميدي. وأكد رئيس الحي الالتزام بخطوط التنظيم والمساحات القانونية، وعدم السماح بأي تعديات على حرم الطريق تنفيذًا لتعليمات السيد المحافظ.

وفي حي المناخ، واصلت الأجهزة التنفيذية والأمنية بقيادة رئيس الحي وبالتنسيق مع مساعد مدير الأمن اللواء إسلام الصياد وقائد شرطة المرافق، أعمال الحملة الميدانية المكبرة بشارع الحميدي، والتي استهدفت إزالة الإشغالات والفروشات العشوائية والتأكد من التزام المحال التجارية بخطوط التنظيم.

وشدد اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد على استمرار الحملات اليومية واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الانضباط وإعادة الوجه الحضاري والجمالي للشوارع، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق رؤية مصر 2030 وتحسين جودة الحياة للمواطنين.