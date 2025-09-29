قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم والمولات
وزيرة الخارجية البريطانية: حصار إسرائيل لغزة "عار أخلاقي"
فيريرا يعلن عن تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي
من المجمع الاستهلاكي إلى "كاري أون".. التموين تطرح تجربة تسوق مميزة بأسعار مخفضة
عن تطبيقات المراهنات.. الأزهر للفتوى: قمار محرم وأكل لأموال الناس بالباطل
بالقوة الضاربة.. تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك بالدوري
لقطات للاعبي الأهلي من ستاد القاهرة قبل مواجهة الزمالك| صور
بنسبة 88.3%.. حماة الوطن يعلن رسميا فوز الفريق محمد عباس حلمي
ننشر صور من غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة الزمالك بالدوري
الفريق محمد عباس حلمي رئيسا جديدا لحزب "حماة الوطن" خلفا للمؤسس جلال الهريدي
مقترح لإنشاء مجلس عربي للطب البيطري.. منصة موحدة لحماية الثروة الحيوانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملات مكبرة فى حميدي بورسعيد وحتى شارعي الدقهلية

حملات مكبرة فى حميدي بورسعيد وحتى شارعي الدقهلية
حملات مكبرة فى حميدي بورسعيد وحتى شارعي الدقهلية
محمد الغزاوى

 واصل جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية فى محافظة بورسعيد بأحياء العرب والمناخ  تنفيذ حملات ميدانية مكبرة لرفع وإزالة كافة الإشغالات والفروشات العشوائية والخيام والتند المخالفة.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد، بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق وتحقيق الانضباط بكافة الأحياء،

حملات مكبرة فى  حميدي بورسعيد وحتى شارعي الدقهلية 

وفى نطاق  حي العرب، تابع المهندس وليد الدعدع رئيس الحي، أعمال الحملة التي شملت إزالة المظلات والتند الحديدية بداية من شارعي الأمين والحميدي وحتى شارعي الدقهلية والحميدي والشوارع الجانبية المحيطة، مع الاستمرار في أعمال الإزالة حتى شارع محمد علي والحميدي. وأكد رئيس الحي الالتزام بخطوط التنظيم والمساحات القانونية، وعدم السماح بأي تعديات على حرم الطريق تنفيذًا لتعليمات السيد المحافظ.

وفي حي المناخ، واصلت الأجهزة التنفيذية والأمنية بقيادة رئيس الحي وبالتنسيق مع مساعد مدير الأمن اللواء إسلام الصياد وقائد شرطة المرافق، أعمال الحملة الميدانية المكبرة بشارع الحميدي، والتي استهدفت إزالة الإشغالات والفروشات العشوائية والتأكد من التزام المحال التجارية بخطوط التنظيم.

وشدد اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد على استمرار الحملات اليومية واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الانضباط وإعادة الوجه الحضاري والجمالي للشوارع، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق رؤية مصر 2030 وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد الحميدى الدقهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

جنازة الشيخ خلف

لمدة 4 ساعات.. نعش الشيخ خلف يوجه حامليه لزيارة منازل 3 قرى قبل الذهاب للمدافن بأسيوط

عادل إمام

حقيقة صورة عادل إمام فى مكة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة

فصل الشتاء

بين الشائعات والتوضيحات الرسمية.. حقيقة ما يثار حول شتاء 2025 الأبرد على الإطلاق

.امرأة صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

معجزة من أعماق البئر.. صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

المجني عليها والمتهمون

اتلمينا عليها وضربناها .. اعترافات أسرة سحلت طالبة الهرم أمام مدرستها

ترامب و وتنياهو

متحدثة البيت الأبيض: قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق سلام في غزة

صاروخ باليستي

الحوثيون: قصفنا بصاروخ باليستي فرط صوتي أهدافا إسرائيلية في تل أبيب

ترشيحاتنا

جانب من الزيارة

مدير المركز القومي للبحوث الجنائية تهنئ رئيس هيئة قضايا الدولة

ارشيفية

دهسته ربع نقل.. مصرع شاب بأحد مراكز الدقهلية

المتهم

القبض على عاطل سرق محتويات مسجد بالإسماعيلية

بالصور

شوربة القرع الكريمية.. وصفة دافئة وصحية في يوم بارد

طريقة عمل شوربة القرع 
طريقة عمل شوربة القرع 
طريقة عمل شوربة القرع 

نيرمين الفقي تتألق بإطلالة مميزة قبل ختام مهرجان الغردقة لسينما الشباب

نيرمين الفقي
نيرمين الفقي
نيرمين الفقي

علامات لا تخطئها العين..كيف تعرفين أن جسمك يعاني من نقص الحديد دون تحاليل

علامات لا تخطئها العين.. كيف تعرفين أن جسمك يعاني من نقص الحديد دون تحاليل؟
علامات لا تخطئها العين.. كيف تعرفين أن جسمك يعاني من نقص الحديد دون تحاليل؟
علامات لا تخطئها العين.. كيف تعرفين أن جسمك يعاني من نقص الحديد دون تحاليل؟

سينتيا خليفة وأحمد الفيشاوي يبدآن تصوير أولى مشاهدهما في فيلم "سفاح التجمع"

أحمد الفيشاوي وسينتيا خليفة
أحمد الفيشاوي وسينتيا خليفة
أحمد الفيشاوي وسينتيا خليفة

فيديو

المتهم

هدده بالإيذاء.. ضبط سائق تعدى على آخر في الإسكندرية

المتهمين

التحفظ على سيارة قادها طفل وأصدقاؤه بكفر الشيخ

المتهم

بعد انتشار الفيديو.. القبض على المتهمين بتعاطي المخدرات في الشارع بالجيزة

المتهم

القبض على بلطجي بحوزته أسلحة بيضاء بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

المزيد