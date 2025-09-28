محافظ بورسعيد يتفقد مدرستي الشهيدين مهران ومحمد الحسيني بالحي الإماراتي

أجرى اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد، صباح اليوم الأحد، جولة تفقدية بمدرستي الشهيد محمد مهران للتعليم الأساسي و الشهيد محمد الحسيني الإعدادية بنين الملحقة بها، بالحي الإماراتي جنوب بورسعيد في إطار متابعته المستمرة لسير وانتظام العملية التعليمية منذ انطلاق العام الدراسي الجديد،

حيث رافقه خلالها طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، و فاطمة هجرس مدير عام إدارة بحر البقر التعليمية

وتفقد المحافظ الفصول الدراسية لمتابعة انتظام حضور الطلاب والمعلمين، والاطمئنان على تطبيق التعليمات الخاصة بالانضباط داخل المدارس، كما التقى الطلاب خلال جولته و استمع لآرائهم حول سير الدراسة، وتحقيق البيئة التعليمية الآمنة والجاذبة.

ووجه محافظ بورسعيد للطلاب عددٱ من الرسائل أكد خلالها ضرورة الاجتهاد والمثابرة والاعتماد على المدرسة لتحقيق التفوق العلمي، مشيدًا بمستوى التزام الطلاب منذ بداية العام الدراسي.

وأكد اللواء محب حبشي أن العملية التعليمية تأتي على رأس أولويات المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بجودة التعليم، وتوفير بيئة مدرسية مناسبة لأبنائنا الطلاب.

وشدد محافظ بورسعيد على أن المحافظة لن تدخر جهدًا في دعم العملية التعليمية بكافة مقومات النجاح، متمنيٱ للطلاب مزيدٱ من النجاح و التفوق خلال عامهم الدراسي الجديد