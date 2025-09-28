قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كيفية استرجاع أو إعادة ضبط الرقم السري لـ إنستاباي
بحب أحمد مكي.. مي كمال الدين: دبلتي عليها اسمه وزعلانة على خسارته
وزير التعليم يتدخل لحل أزمة عجز المعلمين بمدرسة المنيا
عقب انتهاء مهلة 3 أيام.. بورسعيد تبدأ مصادرة الماشية الهائمة في الشوارع
التخطيط: 1.16 تريليون جنيه سقف الاستثمارات العامة للعام المالي الجاري
حماس: لم نتلق مقترحات جديدة لوقف إطلاق النار في غزة
دعاء الخوف من شخص ظالم يهددني.. ردّده يحميك الله وينصرك نصرًا عزيزًا
استشاري: متحور كورونا الجديد ضعيف.. والأنفلونزا الموسمية الأخطر الآن
في بث مباشر أمام المتابعين.. عصـــ.ابة تقتـ..ل 3 فتيات بـــ..دم بارد
الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة بتعرضها للابتزاز والتهديد على يد شخص انتحل صفة ضابط ببني سويف
نائبة: دمج الاقتصاد غير الرسمي سيكون له عوائد إيجابية على الدولة
مكتبة مصر العامة تُعلن عن فتح باب التقديم لأداء الخدمة العامة لخريجات الجامعات
محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد مدرستي الشهيدين مهران ومحمد الحسيني بالحي الإماراتي

محمد الغزاوى

أجرى اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد، صباح اليوم الأحد، جولة تفقدية  بمدرستي الشهيد محمد مهران للتعليم الأساسي و الشهيد محمد الحسيني الإعدادية بنين الملحقة بها، بالحي الإماراتي جنوب بورسعيد في إطار متابعته المستمرة لسير وانتظام العملية التعليمية منذ انطلاق العام الدراسي الجديد، 

حيث رافقه خلالها  طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، و فاطمة هجرس مدير عام إدارة بحر البقر التعليمية

وتفقد  المحافظ الفصول الدراسية لمتابعة انتظام حضور الطلاب والمعلمين، والاطمئنان على تطبيق التعليمات الخاصة بالانضباط داخل المدارس، كما التقى الطلاب خلال جولته و استمع لآرائهم حول سير الدراسة، وتحقيق البيئة التعليمية الآمنة والجاذبة.

ووجه محافظ بورسعيد  للطلاب عددٱ من الرسائل أكد خلالها ضرورة الاجتهاد والمثابرة والاعتماد على المدرسة لتحقيق التفوق العلمي، مشيدًا بمستوى التزام الطلاب منذ بداية العام الدراسي.

وأكد اللواء محب حبشي أن العملية التعليمية تأتي على رأس أولويات المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بجودة التعليم، وتوفير بيئة مدرسية مناسبة لأبنائنا الطلاب.

وشدد محافظ بورسعيد  على أن المحافظة لن تدخر جهدًا في دعم العملية التعليمية بكافة مقومات النجاح، متمنيٱ للطلاب مزيدٱ من النجاح و التفوق خلال عامهم الدراسي الجديد

الفرق بين الكيس الدهني والورم .. كيف تميّز بينهما؟

تهدد صحتهم.. هؤلاء الأشخاص ممنوعون من النوم على الظهر

طريقة عمل مافن السبانخ والجبنة

منة عرفة ببنطلون دانتيل تثير الجدل بالسوشيال ميديا

