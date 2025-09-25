محافظ بورسعيد يتفقد حي الضواحي ويشدد على رفع كفاءة منظومة النظافة العامة

أجرى اللواء أ ح محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم، جولة موسعة بحي الضواحي شملت منطقة العشر عمائر والسيد متولي ومساكن النصر، لمتابعة أوضاع النظافة العامة والوقوف على احتياجات الأهالي والخدمات المقدمة لهم.

رافق محافظ بورسعيد شيماء العزبي القائم بأعمال رئيس حي الضواحي و عدد من الجهات التنفيذية.

محافظ بورسعيد يتفقد عددا من المناطق بحي الضواحي ويشدد على رفع كفاءة منظومة النظافة العامة

شدد محافظ بورسعيد خلال جولته، على رفع كفاءة منظومة النظافة العامة بمحيط المناطق السكنية المذكورة واستمرار الحملات اليومية للتخلص من تراكمات القمامة والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للحي.

وأكد محافظ بورسعيد أنه لا تهاون في الارتقاء بمستوى النظافة و تحقيق تطلعات المواطنين في هذا الملف.

وشدد محافظ بورسعيد على الدفع بمزيد من العمالة وتقسيم العمل إلى ورديات والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين ، لافتٱ أن المحافظة تواصل جهودها لإعادة المظهر الحضاري لحي الضواحي،و مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية مطالبة بتكثيف العمل الميداني ورفع مستوى الخدمات.

وفي سياق متصل؛ وجه المحافظ بالتعامل الحازم مع الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين، والتصدي لمخالفات إشغال الطريق العام حفاظًا على السيولة المرورية والانضباط بالشارع.

كما شدد محافظ بورسعيد على غلق محال فرز وتجميع القمامة العشوائية، مؤكدًا أن هذه الأنشطة غير المرخصة تمثل خطرًا على الصحة العامة وتشوه المظهر الجمالي للمدينة.

واستمع المحافظ خلال جولته لملاحظات عدد من المواطنين حول مستوى الخدمات، مؤكدًا أن التواصل المباشر مع الأهالي يُسهم في تحسين الأداء التنفيذي وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أسرع.

وجه رئيس الحي بالمتابعة المستمرة لأعمال النظافة بالحي باعتباره من أكثر الأحياء كثافة سكانية و يتطلب المزيد من المجهودات لتحقيق الرضا لدى المواطن والارتقاء بمستوى معيشته.