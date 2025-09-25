محافظ بورسعيد يوجه بسرعة إزالة المخالفات والتعديات على أملاك الدولة.. صور

وجه اللواء أ ح محب حبشي، محافظ بورسعيد، بسرعة إزالة التعديات والمخالفات الواقعة بمحيط مساحة 2476 فدان بجنوب بورسعيد،

جاء ذلك بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المعنية، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن الحفاظ على أملاك الدولة والتصدي لكافة صور التعدي عليها.

إزالة تعديات مساحة 2476 فدان بجنوب بورسعيد

وأكد اللواء محب حبشي خلال الجولة؛ على مواصلة استرداد أملاك الدولة والحفاظ على مقدراتها، مشددًا على أن التعامل مع ملف التعديات يتم بمنتهى الحزم والجدية، مع عدم السماح بعودة أي مخالفات مرة أخرى.

و أشار محافظ بورسعيد إلى أنه تم منح فرصة للمتعدين لإزالة التعدي والمخالفة .

وشدد محافظ بورسعيد على أن جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية ملتزمة بتنفيذ قرارات الإزالة على الفور، مع متابعة يومية للموقف الميداني لضمان سرعة الانتهاء من إزالة كافة التعديات واستعادة الأراضي للدولة.