محافظ بورسعيد يوجه برفع كفاءة الجراج العمومي حفاظا على المعدات والسيارات

تفقد اللواء أ. ح محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم، أعمال تطوير ورفع كفاءة المبنى الإداري لإدارة الورش التابعة للمحافظة، وذلك بعد رفع كفاءته.

حبشي يتفقد الجراج العمومي للنقل الميكانيكي

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء محمد محمود حامد مستشار المحافظ للشؤون الفنية، والعميد مصطفى يوسف مدير إدارة المركبات والمعدات، والمهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات بالمحافظة، والنقيب وحيد جعفر مشرف الإصلاح.

وخلال الجولة، تابع المحافظ المبنى الإداري لإدارة الورش بعد الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة والتي شملت رفع كفاءته بالكامل على أعلى مستوى وتزويد المبنى بكاميرات مراقبة وسيستم للتحول الرقمي الكامل ليواكب التطورات الحديثة.

كما تفقد محافظ بورسعيد الجراج العمومي للنقل الميكانيكي وتابع أعمال إصلاح عدد من المعدات واللوادر داخل الجراج ومعدات جهاز الإنقاذ والطوارئ وذلك للوقوف على مدى استعدادها وجاهزيتها لمواجهة الأزمات وسرعة التعامل معها والتأكد من مراجعة كافة المعدات وإجراء الصيانات اللازمة لها لتكون قادرة على إدارة العمل بكفاءة عالية إلى جانب المساهمة في تحسين مستوى النظافة بأحياء المحافظة.

ووجه اللواء محب حبشي برفع كفاءة الجراج العمومي حفاظًا على المعدات الثقيلة والسيارات التي تم رفع كفاءتها، مؤكدًا على أهمية الصيانة الدورية والدعم الفني المستمر لضمان استدامة العمل بكفاءة عالية.