ملخص الشوط الأول.. غضب العميد وطرد هاني وهدف محمد صلاح وعنف جنوب أفريقي

تفوق منتخب مصر الوطني على جنوب أفريقيا بهدف دون رد من ركلة جزاء فى المباراة المقامة على ملعب أدرار بمدينة أغادير فى ثاني جولات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

وشهدت مباراة مصر وجنوب أفريقيا العديد من اللقطات المثيرة خلال الشوط الأول.

فرصة هدف ضائع

مرر أحمد سيد زيزو كرة استلمها محمد هاني وأرسلها أسيست ماكر فشل محمد صلاح فى السيطرة على الكرة وأضاع هدفا لـ منتخب مصر الوطني بالدقيقة 11 أمام جنوب أفريقيا ومرت من أمام قدمه داخل منطقة الجزاء.

إنذار لـ البافانا بافانا

منح حكم اللقاء بطاقة صفراء ضد موكوينا لاعب منتخب جنوب أفريقيا لارتكابه خطأ ضد لاعب منتخب مصر الوطني.

مرموش الأخطر

وأهدر عمر مرموش فرصة هدف محقق في الدقيقة 21 بعدما سدد كرة قوية بجوار مرمي حارس جنوب إفريقيا.

العميد غاضب

وشهدت المباراة رد فعل غاضب من حسام حسن على إهدار الفرص بلقاء مصر وجنوب أفريقيا.

الشناوي يتألق

وفى الدقيقة 30 تصدي محمد الشناوي لكرة خطيرة سددها فوستر مهاجم منتخب جنوب أفريقيا وسط إرتباك من ياسر ابراهيم مدافع منتخب مصر.

بطاقة صفراء لـ مدافع مصر

أشهر حكم اللقاء بطاقة صفراء ضد ياسر إبراهيم فى الشوط الأول لإرتكابه خطأ ضد أحد لاعبي منتخب جنوب أفريقيا.

ضرب وهدف صلاح

تعرض محمد صلاح للعنف فى الدقيقة 39 من جانب لاعب منتخب جنوب أفريقيا وضرب في وجهه واحتسبها حكم اللقاء ركلة جزاء بعد العودة إلي تقنية الفيديو وسددها محمد صلاح مسجلا هدفا لـ منتخب مصر فى مرمى جنوب أفريقيا من ركلة جزاء فى الدقيقة 45.

طرد محمد هاني

وشهدت اللحظات الأخيرة من عمر الشوط الأول طرد محمد هاني للحصول على الإنذار الثاني بعد خطأ ضد لاعب جنوب إفريقيا.

تشكيل منتخب مصر

أعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر عن التشكيل الأساسي الذي سيبدأ به مباراة منتخب جنوب أفريقيا التي تنطلق في الخامسة مساء اليوم (الجمعة) بتوقيت القاهرة على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية في النسخة رقم 35 لكأس الأمم الأفريقية.



التشكيل شهد تغييرين عن المباراة الأولى أمام زيمبابوي حيث قرر الجهاز الفني الدفع بالثنائي رامي ربيعة في مركز قلب الدفاع بدلاً من حسام عبد المجيد وأحمد سيد "زيزو" في مركز المهاجم المتأخر بدلاً من إمام عاشور.



وجاء التشكيل الأساسي والبدلاء على النحو التالي:

محمد الشناوي (23) ’ محمد هاني (3) ’ رامي ربيعة (5) ’ ياسر إبراهيم (6) ’ محمد حمدي (12)’ مروان عطية (19) ’ حمدي فتحي (14) ’ أحمد سيد "زيزو" (25) ’ محمود حسن "تريزيجيه" (7) ’ عمر مرموش (22) - محمد صلاح (10).