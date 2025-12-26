قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جامعة القاهرة تحتفل باليوم العالمي للتطوع بمشاركة التحالف الوطني ومؤسسة أبو العينين .. صور
محمد هاني يتعرض للطرد أمام جنوب إفريقيا بكأس الأمم الإفريقية
بعد واقعة محاولة طرد شقيق عبد الناصر.. موعد انتهاء عقود الإيجار القديم
سعر أشهر عيار ذهب مساء اليوم 26-12-2025
ملخص الشوط الأول.. غضب العميد وطرد هاني وهدف محمد صلاح وعنف جنوب أفريقي
أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع .. إنفوجراف
فرص ضائعة بالجملة للفراعنة وطرد.. مصر تتقدم على جنوب إفريقيا 1-0 في الشوط الأول
ركلة جزاء.. محمد صلاح يسجل الهدف الأول لـ منتخب مصر في مرمى جنوب أفريقيا
وزير التعليم : 92% من طلاب أولى ثانوي اختاروا البكالوريا بإرادتهم
تصعيد إسرائيلي مستمر في غزة.. غارات وقصف مدفعي متواصل يوقع ضحايا مدنيين
مصدر أمنى يرد على إدعاءات مرشحة بالجيزة: لن نسمح بأى دعاية إنتخابية أثناء فترة الصمت
مباراة المنتخب المصري أمام جنوب إفريقيا تذاع مجانا على قناة مفتوحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ملخص الشوط الأول.. غضب العميد وطرد هاني وهدف محمد صلاح وعنف جنوب أفريقي

منتخب مصر
منتخب مصر
يسري غازي

تفوق منتخب مصر الوطني على جنوب أفريقيا بهدف دون رد من ركلة جزاء فى المباراة المقامة على ملعب أدرار بمدينة أغادير فى ثاني جولات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

وشهدت مباراة مصر وجنوب أفريقيا العديد من اللقطات المثيرة خلال الشوط الأول.

فرصة هدف ضائع

مرر أحمد سيد زيزو كرة استلمها محمد هاني وأرسلها أسيست ماكر فشل محمد صلاح فى السيطرة على الكرة وأضاع هدفا لـ منتخب مصر الوطني بالدقيقة 11 أمام جنوب أفريقيا ومرت من أمام قدمه داخل منطقة الجزاء.

إنذار لـ البافانا بافانا 

منح حكم اللقاء بطاقة صفراء ضد موكوينا لاعب منتخب جنوب أفريقيا لارتكابه خطأ ضد لاعب منتخب مصر الوطني.

مرموش الأخطر

وأهدر عمر مرموش فرصة هدف محقق في الدقيقة 21 بعدما سدد كرة قوية بجوار مرمي حارس جنوب إفريقيا.

العميد غاضب

وشهدت المباراة رد فعل غاضب من حسام حسن على إهدار الفرص بلقاء مصر وجنوب أفريقيا.

الشناوي يتألق

وفى الدقيقة 30 تصدي محمد الشناوي لكرة خطيرة سددها فوستر مهاجم منتخب جنوب أفريقيا وسط إرتباك من ياسر ابراهيم مدافع منتخب مصر.

بطاقة صفراء لـ مدافع مصر

أشهر حكم اللقاء بطاقة صفراء ضد ياسر إبراهيم فى الشوط الأول لإرتكابه خطأ ضد أحد لاعبي منتخب جنوب أفريقيا.

ضرب وهدف صلاح

تعرض محمد صلاح للعنف فى الدقيقة 39 من جانب لاعب منتخب جنوب أفريقيا وضرب في وجهه واحتسبها حكم اللقاء ركلة جزاء بعد العودة إلي تقنية الفيديو وسددها محمد صلاح مسجلا هدفا لـ منتخب مصر فى مرمى جنوب أفريقيا من ركلة جزاء فى الدقيقة 45.

طرد محمد هاني

وشهدت اللحظات الأخيرة من عمر الشوط الأول طرد محمد هاني للحصول على الإنذار الثاني بعد  خطأ ضد لاعب جنوب إفريقيا.

تشكيل منتخب مصر 

 أعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر عن التشكيل الأساسي الذي سيبدأ به مباراة منتخب جنوب أفريقيا التي تنطلق في الخامسة مساء اليوم (الجمعة) بتوقيت القاهرة على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية في النسخة رقم 35 لكأس الأمم الأفريقية.


التشكيل شهد تغييرين عن المباراة الأولى أمام زيمبابوي حيث قرر الجهاز الفني الدفع بالثنائي رامي ربيعة في مركز قلب الدفاع بدلاً من حسام عبد المجيد وأحمد سيد "زيزو" في مركز المهاجم المتأخر بدلاً من إمام عاشور.


وجاء التشكيل الأساسي والبدلاء على النحو التالي:
محمد الشناوي (23) ’ محمد هاني (3) ’ رامي ربيعة (5) ’ ياسر إبراهيم (6) ’ محمد حمدي (12)’ مروان عطية (19) ’ حمدي فتحي (14) ’ أحمد سيد "زيزو" (25) ’ محمود حسن "تريزيجيه" (7) ’ عمر مرموش (22) - محمد صلاح (10).

منتخب مصر جنوب إفريقيا كأس أمم إفريقيا حسام حسن هوجو بروس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

إزاي تتفرج عليه.. ماتش المنتخب المصري اليوم الجمعة بالمجان وعلي قناة مفتوحة

مباراة مصر وجنوب افريقيا

اضبط ترددك.. قنوات مجانية لنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في الكان 2025

مدبولي

الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهذه الفئات بداية 2026

فرحة رضا

وضعت في ثلاجة الموتي بالخطأ.. ماساة فتاة أصيبت في حادث الطريق الصحراوي

رحمة محسن مع طليقها قبل الانفصال

القصة الكاملة لحبس طليق رحمة محسن ولغز حبيبته السابقة التي قادته للكلبش

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

منتخب مصر

ليست واحدة.. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا

منتخب مصر

تردد القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا

ترشيحاتنا

تغيير إطار السيارة

كيف تقوم بتغيير إطارات سيارتك على الطريق بدون كوريك؟

لكزس

لكزس تعلن إنتاج سيارة RZ F سبورت الجديدة.. متى تصل إلى أسواقنا؟

كيا

كسور وكدمات.. هجوم على كيا بسبب أبواب سياراتها الكهربائية عالميًا

بالصور

كيف تحافظ الحامل على صحتها وقت الحمل؟.. نصائح هامة لحماية الأم والجنين

نصائح فعالة للحفاظ على صحة الحامل
نصائح فعالة للحفاظ على صحة الحامل
نصائح فعالة للحفاظ على صحة الحامل

رمضان 2026.. الصور الاولي من مسلسل تحت الحصار لـ منة شلبي وإياد نصار

منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي

نشرة المرأة والمنوعات| حفلات نهاية العام تزيد الإصابة بالنوبات القلبية.. توقعات العرافة العمياء لعام 2026

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

24 ساعة فن| شمس البارودي مع القران.. محمود حميدة في المستشفى.. ومشاهدات محمد رمضان

محمود حميدة
محمود حميدة
محمود حميدة

فيديو

ياسمينا العبد

ياسمينا العبد: ميدتيرم أصعب أدواري لهذا السبب.. فيديو

أحمد الفيشاوي

أول ظهور لـ أحمد الفيشاوي منذ وفاة والدته سمية الألفي| فيديو

المترو

مشاجرة المترو الثانية | رجل يعتدي لفظيًا على سيدة مسنة .. وشهود عيان يكشفون التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد