27 طن هيدرو بمليار و600 مليون جنية.. الداخلية تداهم مزرعة مخدرات بالإسماعيلية
ألمانيا: تصريحات ترامب بشأن أوكرانيا تفتح الباب لفرض عقوبات صارمة على روسيا
الكرملين متحديا ترامب: من الخطأ الاعتقاد بقدرة أوكرانيا على أخذ أراضينا
وزير النفط الإيراني يتحدى أوروبا: مبيعاتنا ستستمر للصين حتى إذا عادت العقوبات
مصادر طبية: 60 شهيدًا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم
وزير الصحة يتابع مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية ويشدد على تعزيز الرقابة وسرعة التوزيع
أول تعليق من رئيس الفيفا على تتويج بيراميدز بكأس القارات الثلاث
إيطاليا تدين هجوم إسرائيل على أسطول المساعدات المتجهة إلى غزة
الأعلى للتعليم التكنولوجي يعلن نتائج التقديم المباشر لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية وWE
مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-9-2025 بمحافظات الجمهورية
بيلبس حريمي واسمه كنزي.. سقوط شاب يمارس الفجور داخل ناد صحي بالمهندسين
رئيس سنغافورة يزور المتحف القومي للحضارة المصرية
محافظات

الدفع بميني باص لتسهيل التنقل.. محافظ بورسعيد يتابع سير العملية التعليمية

محافظ بورسعيد يتابع سير وانتظام العملية التعليمية بسهل الطينة " قرية 2 "
محافظ بورسعيد يتابع سير وانتظام العملية التعليمية بسهل الطينة " قرية 2 "
أ ش أ

تفقد محافظ بورسعيد محب حبشي، اليوم الأربعاء، مدرسة الشهيد فتحي عبد الحميد للتعليم الأساسي بسهل الطينة " قرية 2 "، وذلك لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية داخل المدرسة بعد أن جرى رفع كفاءة وتطوير المدرسة وتزويدها بكافة الإمكانيات اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للطلاب.


رافق المحافظ خلال جولته، دكتور وليد ماهر مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي والشئون البرلمانية بمكتب وزير التعليم والأستاذ طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، وممثلي هيئة الأبنية التعليمية و استاذ حاتم سرور مدير المدرسة .


وتفقد المحافظ، فصول ومنشآت المدرسة وخلال جولته، استمع لمطالب عدد من الطلاب والمتمثلة في تقسيم الملعب وإقامة شبكة الكرة الطائرة، حيث استجاب المحافظ لرغبات الطلاب على الفور ووجه بتنفيذ المطالب. 


وتابع المحافظ سير العملية التعليمية بالمدرسة، حيث شاهد حصصا لمواد " التربية الإسلامية والرياضيات ولغة عربية "، مشيدٱ بأداء المعلمين وانضباط العملية التعليمية داخل المدرسة، كما دار حديث ودي بين اللواء محب حبشي والطلاب أكد خلاله أنهم أمل مصر ويقع على عاتقهم النهوض بوطنهم.


وفي لفتة إنسانية؛ وخلال تفقده الفصول التعليمية حرص السيد المحافظ على توزيع الشنط المدرسية على الطلاب، بما يسهم في ربط الطلاب بالمدارس وتشجيعهم على التفوق، كما تأكد من توافر كافة سبل الراحة للطلاب بما يحقق بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، وتوجه الطلاب بالشكر للسيد المحافظ على هداياه واهتمامه بهم.


كما استمع المحافظ لمطالب عدد من المواطنين و المتعلقة برفع كفاءة المرافق بالمنطقة " المياه و الكهرباء و الصرف والصحي"، ووجه على الفور الجهات المختصة بوضع خطة زمنية لتلبية مطالب المواطنين و النهوض بكافة المرافق بالمنطقة بما يخدم المدرسة و سكان قرية 2 بسهل الطينة و إزالة أي معوقات في هذا الشأن 


كما وجه محب حبشي خلال جولته بالمدرسة، الأجهزة المختصة بالدفع بعدد من الميني باص و السرفيس لتسهيل التنقل من وإلى قرى سهل الطينة وبصفة خاصة تسهيل حركة طلاب المدارس والمعلمين.


يذكر أن مدرسة قرية 2 بسهل الطينة شهدت أعمال تطوير ورفع كفاءة بحوالي خمسة ونصف مليون جنيه كدعم للعملية التعليمية، كما تمت تزويدها بكافة الأجهزة والوسائل التعليمية من خلال هيئة الأبنية التعليمية، لتوفير بيئة تعليمية متكاملة و محفزة لطلاب القرية.

محافظ بورسعيد محب حبشي مدرسة الشهيد فتحي عبد الحميد للتعليم الأساسي سهل الطينة انتظام سير العملية التعليمية داخل المدرسة رفع كفاءة وتطوير المدرسة تهيئة المناخ المناسب للطلاب

الدولار

رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه

فراخ وبيض

هبوط مفاجئ .. تراجع أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء.. بكام النهارده؟

هيثم فاروق

نازل يهرج .. هيثم فاروق يوجّه اللوم للاعب الزمالك بعد التعادل مع الجونة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

صورة تعبيرية

آخر تحديث .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

الزمالك

ميدو: بيان الزمالك «مستفز» .. وسبب رئيسي في التعادل مع الجونة

محاولة اغتيال ترامب

المتهم في محاولة اغتيال ترامب يحاول التخلص من حياته | تفاصيل

جون بولتون

أسلحة دمار شامل وسجلات استراتيجية.. ضبط وثائق سرية خطيرة في مكتب جون بولتون

هالة صدقي

إحالة دعوى اتهام مساعدة هالة صدقي بالابتزاز والتهديد للاقتصادية

ارشيفية

بيلبس حريمي واسمه كنزي.. سقوط شاب يمارس الفـ.جور داخل نادي صحي

المتهم

يحمل سلاحا أبيض ودرعا حديدية.. القبض على عاطل بالأسكندرية

بالصور

تراجع بورش عن إنتاج السيارات الكهربائية يبدد مليارات الدولارات ويثير ذعر المستثمرين

بورش
بورش
بورش

بتكلفة 21مليون جنيه.. افتتاح مشروع صرف صحي بقرية كفر أبونجم في الشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بيطري الشرقية: ضبط 1500 كيلو لحوم ودواجن مجهولة المصدر ببلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

أودي الصينية تسجل 10,000 طلب مسبق في 30 دقيقة فقط

آودي
آودي
آودي

تحدي على التيك توك

انتبهوا.. شخص يفقد حياته بسبب تحدي تمرين الرقبة

موكب ترامب يحرج ماكرون

أركن على جنب ..ماكرون في موقف محرج في شوارع نيويورك

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الإحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد