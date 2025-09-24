الدفع بميني باص لتسهيل التنقل.. محافظ بورسعيد يتابع سير العملية التعليمية

تفقد محافظ بورسعيد محب حبشي، اليوم الأربعاء، مدرسة الشهيد فتحي عبد الحميد للتعليم الأساسي بسهل الطينة " قرية 2 "، وذلك لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية داخل المدرسة بعد أن جرى رفع كفاءة وتطوير المدرسة وتزويدها بكافة الإمكانيات اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للطلاب.



رافق المحافظ خلال جولته، دكتور وليد ماهر مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي والشئون البرلمانية بمكتب وزير التعليم والأستاذ طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، وممثلي هيئة الأبنية التعليمية و استاذ حاتم سرور مدير المدرسة .



وتفقد المحافظ، فصول ومنشآت المدرسة وخلال جولته، استمع لمطالب عدد من الطلاب والمتمثلة في تقسيم الملعب وإقامة شبكة الكرة الطائرة، حيث استجاب المحافظ لرغبات الطلاب على الفور ووجه بتنفيذ المطالب.



وتابع المحافظ سير العملية التعليمية بالمدرسة، حيث شاهد حصصا لمواد " التربية الإسلامية والرياضيات ولغة عربية "، مشيدٱ بأداء المعلمين وانضباط العملية التعليمية داخل المدرسة، كما دار حديث ودي بين اللواء محب حبشي والطلاب أكد خلاله أنهم أمل مصر ويقع على عاتقهم النهوض بوطنهم.



وفي لفتة إنسانية؛ وخلال تفقده الفصول التعليمية حرص السيد المحافظ على توزيع الشنط المدرسية على الطلاب، بما يسهم في ربط الطلاب بالمدارس وتشجيعهم على التفوق، كما تأكد من توافر كافة سبل الراحة للطلاب بما يحقق بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، وتوجه الطلاب بالشكر للسيد المحافظ على هداياه واهتمامه بهم.



كما استمع المحافظ لمطالب عدد من المواطنين و المتعلقة برفع كفاءة المرافق بالمنطقة " المياه و الكهرباء و الصرف والصحي"، ووجه على الفور الجهات المختصة بوضع خطة زمنية لتلبية مطالب المواطنين و النهوض بكافة المرافق بالمنطقة بما يخدم المدرسة و سكان قرية 2 بسهل الطينة و إزالة أي معوقات في هذا الشأن



كما وجه محب حبشي خلال جولته بالمدرسة، الأجهزة المختصة بالدفع بعدد من الميني باص و السرفيس لتسهيل التنقل من وإلى قرى سهل الطينة وبصفة خاصة تسهيل حركة طلاب المدارس والمعلمين.



يذكر أن مدرسة قرية 2 بسهل الطينة شهدت أعمال تطوير ورفع كفاءة بحوالي خمسة ونصف مليون جنيه كدعم للعملية التعليمية، كما تمت تزويدها بكافة الأجهزة والوسائل التعليمية من خلال هيئة الأبنية التعليمية، لتوفير بيئة تعليمية متكاملة و محفزة لطلاب القرية.