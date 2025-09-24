ألغيت بطولة الجمهورية لتنس الطاولة للإعاقات الحركية المقامة بمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، عقب وفاة اللاعب سمير الطنطاوي، لاعب نادي العزيمة بالإسماعيلية خلال مشاركته في منافسات البطولة.

بعد وفاة لاعب.. إلغاء بطولة الجمهورية لتنس الطاولة للإعاقة في بورسعيد

استقبل مستشفى الزهور، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، اللاعب سمير الطنطاوي، اثر إصابته بأزمة قلبية خلال منافسات بطولة الجمهورية لتنس الطاولة للإعاقات الحركية التي تستضيفها بورسعيد.

جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الواقعة في ظل حالة من الحزن الشديد بين المشاركين بالبطولة.