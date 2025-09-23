في ثالث أيام العام الدراسي.. محافظ بورسعيد يحيل مديرة مدرسة للنيابة.. ما السبب؟

مع بداية العام الدراسي الجديد، يجري المحافظين جولات ميدانية على المدارس للتأكد من انتظام العملية التعليمية واستقرار الطلاب ولحل المشاكل.

محافظ بورسعيد

تفقد اللواء أ ح محب حبشي، محافظ بورسعيد، صباح اليوم الثلاثاء مدرسة القابوطي الإعدادية بنات في زيارة مفاجئة، وذلك بعد مشاهدته عددا من الطالبات خارج المدرسة أثناء اليوم الدراسي.

رافق المحافظ الدكتور وليد ماهر مساعد وزير التربية والتعليم للاتصال السياسي، وطاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم، والحسيني راغب، وشيماء العزبي القائم بأعمال رئيس حي الضواحي، وعدد من القيادات التعليمية بالمحافظة.

محافظ بورسعيد يشدد على غلق أبواب المدرسة طوال اليوم الدراسي

ووجه محافظ بورسعيد خلال الجولة بإحالة مديرة المدرسة للنيابة، مؤكدا أنه لن يسمح بأي تسيب داخل المدارس، كما شدد على غلق باب المدرسة مع بداية اليوم الدراسي وعدم فتحه إلا مع نهايته حفاظا على انتظام الطلاب داخل المدرسة.

وتابع محافظ بورسعيد انتظام حضور الطلاب والمعلمين من خلال دفاتر الغياب.

وشدد على دور المدرسة في منع الغياب والتنسيق المستمر مع أولياء الأمور لمعرفة أسباب غياب أبنائهم، موجها بضرورة عقد اجتماع شهري مع مجلس الآباء لمتابعة انتظام الطلاب داخل الفصول

كما بعث برسالة للمعلمين أكد خلالها أن الطلاب أمانة داخل المدرسة ويجب الحفاظ عليهم وتوفير بيئة تعليمية منضبطة تساعدهم على تلقي العلم بالشكل الأمثل.

كما شدد علي الإزالة الفورية لكافة الإشغالات بمحيط مدرسة القابوطي الإعدادية بنات لتوفير بيئة آمنة ومناسبة للطلاب خلال العملية التعليمية.

جولة محافظ بورسعيد

تفقد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، صباح اليوم الثلاثاء عدداً من المدارس بحي الضواحي، شملت مدرسة إسماعيل القباني الابتدائية التابعة لإدارة جنوب التعليمية، ومدرسة عاطف السادات الابتدائية،

وخلال الجولة، تفقد محافظ بورسعيد الفصول الدراسية بالمدارس وتابع سير العمل داخل الفصول وراجع كشوفات الحضور والغياب للطلاب والمعلمين، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخفض معدل الغياب داخل الفصول وإلزام الطلاب بالتواجد بالمدرسة مع المتابعة المستمرة مع ولي الأمر لمعرفة أسباب الغياب.

كما التقى السيد المحافظ بعدد من الطلاب داخل المدارس، وسألهم عن الدروس الخصوصية، موجها لهم رسالة بضرورة الاعتماد على معلم الفصل وطلب المعلومة منه بدلاً من اللجوء إلى الدروس الخصوصية، بما يخفف الأعباء عن أولياء الأمور.

حبشي يشدد على إلزام الطلاب بالتواجد داخل الفصول وخفض معدل الغياب

ووجه المحافظ خلال الجولة بتوفير عدد من المراوح داخل المدارس بإجمالي 100 مروحة داخل الفصول، بما يحقق بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

كما التقى محافظ بورسعيد عددا من أولياء الأمور بمحيط مدرسة إسماعيل القباني الابتدائية واستجاب لمطالبهم بفتح مداخل المدرسة من الاتجاهين.

وفي السياق ذاته، وجه سيادته بتوزيع 50 شنطة مدرسية لطلاب مدرسة عاطف السادات الابتدائية.