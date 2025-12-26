تصعيد إسرائيلي مستمر في غزة.. غارات وقصف مدفعي متواصل يوقع ضحايا مدنيين

أفاد مراسل القاهرة الإخبارية بشير جبر بأن الطيران الحربي الإسرائيلي لم يتوقف عن شن الغارات الجوية على مناطق متفرقة في قطاع غزة، خاصة في مدينة خان يونس بجنوب القطاع، مضيفا أن هذه الغارات تأتي بالتزامن مع سلسلة القصف المدفعي المستمر باتجاه المناطق الشرقية والجنوبية، شملت مخيم المغازي شرق المحافظة الوسطى، ومدينة دير البلح، والمناطق الشرقية لمدن خان يونس ورفح.

وأشار جبر إلى أن المدفعية الإسرائيلية ومرابض الرشاشات الثقيلة استهدفت ممتلكات المواطنين في الأحياء الشرقية لمدينة غزة، بما في ذلك حي الشجاعية وحي الزيتون وحي التفاح، مستمرة بوتيرة عالية منذ ساعات الليل وحتى صباح اليوم، كما تم تنفيذ عمليات نسف متكررة للأحياء السكنية.

ولفت إلى أن التقارير ذكرت أن عددًا من المصابين وصل إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة، فيما أفادت المعلومات بسقوط طفل شهيدا نتيجة استهداف حي الشجاعية.