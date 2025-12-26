قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جامعة القاهرة تحتفل باليوم العالمي للتطوع بمشاركة التحالف الوطني ومؤسسة أبو العينين .. صور
محمد هاني يتعرض للطرد أمام جنوب إفريقيا بكأس الأمم الإفريقية
بعد واقعة محاولة طرد شقيق عبد الناصر.. موعد انتهاء عقود الإيجار القديم
سعر أشهر عيار ذهب مساء اليوم 26-12-2025
ملخص الشوط الأول.. غضب العميد وطرد هاني وهدف محمد صلاح وعنف جنوب أفريقي
أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع .. إنفوجراف
فرص ضائعة بالجملة للفراعنة وطرد.. مصر تتقدم على جنوب إفريقيا 1-0 في الشوط الأول
ركلة جزاء.. محمد صلاح يسجل الهدف الأول لـ منتخب مصر في مرمى جنوب أفريقيا
وزير التعليم : 92% من طلاب أولى ثانوي اختاروا البكالوريا بإرادتهم
تصعيد إسرائيلي مستمر في غزة.. غارات وقصف مدفعي متواصل يوقع ضحايا مدنيين
مصدر أمنى يرد على إدعاءات مرشحة بالجيزة: لن نسمح بأى دعاية إنتخابية أثناء فترة الصمت
مباراة المنتخب المصري أمام جنوب إفريقيا تذاع مجانا على قناة مفتوحة
تصعيد إسرائيلي مستمر في غزة.. غارات وقصف مدفعي متواصل يوقع ضحايا مدنيين

عبد الخالق صلاح

أفاد مراسل القاهرة الإخبارية بشير جبر بأن الطيران الحربي الإسرائيلي لم يتوقف عن شن الغارات الجوية على مناطق متفرقة في قطاع غزة، خاصة في مدينة خان يونس بجنوب القطاع، مضيفا أن هذه الغارات تأتي بالتزامن مع سلسلة القصف المدفعي المستمر باتجاه المناطق الشرقية والجنوبية، شملت مخيم المغازي شرق المحافظة الوسطى، ومدينة دير البلح، والمناطق الشرقية لمدن خان يونس ورفح.

وأشار جبر إلى أن المدفعية الإسرائيلية ومرابض الرشاشات الثقيلة استهدفت ممتلكات المواطنين في الأحياء الشرقية لمدينة غزة، بما في ذلك حي الشجاعية وحي الزيتون وحي التفاح، مستمرة بوتيرة عالية منذ ساعات الليل وحتى صباح اليوم، كما تم تنفيذ عمليات نسف متكررة للأحياء السكنية.

ولفت إلى أن التقارير ذكرت أن عددًا من المصابين وصل إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة، فيما أفادت المعلومات بسقوط طفل شهيدا نتيجة استهداف حي الشجاعية.

