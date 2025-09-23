طلاب من أجل مصر يستقبلون زملاءهم الجدد بجامعة شرق بورسعيد الأهلية 

استقبل طلاب من أجل مصر زملاءهم الجدد بجامعة شرق بورسعيد الأهلية مع انطلاق العام الجامعي الجديد 2025/2026، وذلك في أجواء مميزة شهدت حضورًا رسميًا وطلابيًا واسعًا.

شهدت الجامعة حضور الدكتور عاطف علم الدين رئيس جامعة شرق بورسعيد الأهلية، والدكتورة رشا عناني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومحب فتحي هيبة أمين عام الجامعة، إلى جانب مديري البرامج والجهاز الإداري، حيث حرصوا على متابعة الفعاليات الترحيبية بالطلاب الجدد.

شارك اتحاد طلاب جامعة شرق بورسعيد الأهلية وأسرة طلاب من أجل مصر في تنظيم الاستقبال، حيث قدموا شرحًا وافيًا للبرامج الأكاديمية والأنشطة الطلابية، مؤكدين على أهمية دمج الطلاب في الحياة الجامعية منذ اليوم الأول، بما يحقق التوازن بين التفوق الأكاديمي وصقل المواهب.

شهدت الفعاليات تفاعلًا واسعًا من الطلاب، الذين أعربوا عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال، فيما أكد فريق رعاية طلاب الجامعة، بقيادة إيهاب أبو المعاطي مدير عام الإدارة، على الإشراف الكامل لضمان نجاح الفعالية وتنظيمها بشكل متميز.