حفل ختام مهرجان بورسعيد السينمائي بمسرح المركز الثقافي.. اليوم

يشهد المسرح الكبير بالمركز الثقافي في محافظة بورسعيد، مساء اليوم الاثنين، حفل ختام الدورة الأولى من مهرجان بورسعيد السينمائي، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، وبحضور اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، والذي استمر على مدار 5 أيام، برئاسة الناقد أحمد عسر، وبرئاسة شرفية للمنتج هشام سليمان، وحمل اسم النجم الراحل الفنان محمود ياسين.

وضمت مسابقات مهرجان بورسعيد السينمائي: مسابقة الأفلام الطويلة بمشاركة 9 أفلام، ومسابقة الأفلام القصيرة والتسجيلية بمشاركة 44 فيلمًا، ومسابقة أفلام الطلبة بمشاركة 23 فيلمًا، فضلًا عن مشاركة فيلمين في قسم البانوراما التونسية، بالإضافة إلى عروض الندوات.

ونظم مهرجان بورسعيد السينمائي 3 ورش مجانية لأبناء بورسعيد في كتابة السيناريو والإخراج والتمثيل، في ظل إقبال كبير على المشاركة بها، وأثمرت عن ظهور العديد من المواهب الشابة المميزة التي سيتم ترشيحها للمشاركة في أعمال فنية خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه، وجه الناقد السينمائي أحمد عسر، رئيس المهرجان، الشكر والتقدير لكل من دعم المهرجان في تنظيمه وخروج دورته الأولى إلى النور بهذا المظهر المشرف، وفي مقدمتهم اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، مؤكدًا على أنه فور انتهاء حفل الختام ستنبثق لجنة عليا لتقييم مهرجان بورسعيد السينمائي والعمل على تنمية وتطوير كافة الإيجابيات، والوقوف على أي سلبيات وأسبابها وطرق علاجها، وذلك ضمن خطة الاستعداد المبكر للدورة الثانية من المهرجان العام المقبل.