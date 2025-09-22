قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفاجأة.. احتمالية خسارة يامال جائزة الكرة الذهبية بسبب رونالدو
قرار جمهوري بعفو رئاسي عن علاء عبد الفتاح و5 آخرين
الرئيس السيسي يقرر الإفراج عن علاء عبدالفتاح و5 آخرين استجابة للمجلس القومي لحقوق الإنسان
زلزال 4.3 ريختر يضرب منطقة خليج سان فرانسيسكو
شهر ربيع الآخر.. فضائله وأدعية مستحبة وموعد الأيام البيض
تعويض 20 ألف جنيه لمواطن بعد العثور على حشرات داخل زجاجات مشروبات غازية بسوهاج
بعد حبسهم 3 سنوات.. الأربعاء استئناف المتهمين بمطاردة فتيات طريق الواحات
التضامن تطلق تدريبا ضخما لتنمية المهارات وقدرات الكوادر بالمديريات
قرار شجاع أم مخاطرة؟.. إصرار نجم الزمالك يربك الحسابات قبل القمة
ملعب الجوهرة يتزين لاستقبال مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز
قرارات النيابة بشأن دهس طالب لعاملة نظافة بالشيخ زايد
إلغاء حبس التيك توكر كروان مشاكل وتغريمه 20 ألف جنيه في قضية المنتجة
فن وثقافة

حفل ختام مهرجان بورسعيد السينمائي بمسرح المركز الثقافي.. اليوم

أحمد إبراهيم

يشهد المسرح الكبير بالمركز الثقافي في محافظة بورسعيد، مساء اليوم الاثنين، حفل ختام الدورة الأولى من مهرجان بورسعيد السينمائي، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، وبحضور اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، والذي استمر على مدار 5 أيام، برئاسة الناقد أحمد عسر، وبرئاسة شرفية للمنتج هشام سليمان، وحمل اسم النجم الراحل الفنان محمود ياسين.

وضمت مسابقات مهرجان بورسعيد السينمائي: مسابقة الأفلام الطويلة بمشاركة 9 أفلام، ومسابقة الأفلام القصيرة والتسجيلية بمشاركة 44 فيلمًا، ومسابقة أفلام الطلبة بمشاركة 23 فيلمًا، فضلًا عن مشاركة فيلمين في قسم البانوراما التونسية، بالإضافة إلى عروض الندوات.

ونظم مهرجان بورسعيد السينمائي 3 ورش مجانية لأبناء بورسعيد في كتابة السيناريو والإخراج والتمثيل، في ظل إقبال كبير على المشاركة بها، وأثمرت عن ظهور العديد من المواهب الشابة المميزة التي سيتم ترشيحها للمشاركة في أعمال فنية خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه، وجه الناقد السينمائي أحمد عسر، رئيس المهرجان، الشكر والتقدير لكل من دعم المهرجان في تنظيمه وخروج دورته الأولى إلى النور بهذا المظهر المشرف، وفي مقدمتهم اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، مؤكدًا على أنه فور انتهاء حفل الختام ستنبثق لجنة عليا لتقييم مهرجان بورسعيد السينمائي والعمل على تنمية وتطوير كافة الإيجابيات، والوقوف على أي سلبيات وأسبابها وطرق علاجها، وذلك ضمن خطة الاستعداد المبكر للدورة الثانية من المهرجان العام المقبل.

