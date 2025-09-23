محافظ بورسعيد يوجه بإحالة مديرة مدرسة للنيابة لتواجد الطالبات خارج أسوارها

تفقد اللواء أ ح محب حبشي، محافظ بورسعيد، صباح اليوم الثلاثاء مدرسة القابوطي الإعدادية بنات في زيارة مفاجئة، وذلك بعد مشاهدته عددا من الطالبات خارج المدرسة أثناء اليوم الدراسي.

رافق المحافظ الدكتور وليد ماهر مساعد وزير التربية والتعليم للاتصال السياسي، وطاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم، والحسيني راغب، وشيماء العزبي القائم بأعمال رئيس حي الضواحي، وعدد من القيادات التعليمية بالمحافظة.

محافظ بورسعيد يشدد على غلق أبواب المدرسة طوال اليوم الدراسي

ووجه محافظ بورسعيد خلال الجولة بإحالة مديرة المدرسة للنيابة، مؤكدا أنه لن يسمح بأي تسيب داخل المدارس، كما شدد على غلق باب المدرسة مع بداية اليوم الدراسي وعدم فتحه إلا مع نهايته حفاظا على انتظام الطلاب داخل المدرسة.

وتابع محافظ بورسعيد انتظام حضور الطلاب والمعلمين من خلال دفاتر الغياب.

وشدد على دور المدرسة في منع الغياب والتنسيق المستمر مع أولياء الأمور لمعرفة أسباب غياب أبنائهم، موجها بضرورة عقد اجتماع شهري مع مجلس الآباء لمتابعة انتظام الطلاب داخل الفصول

كما بعث برسالة للمعلمين أكد خلالها أن الطلاب أمانة داخل المدرسة ويجب الحفاظ عليهم وتوفير بيئة تعليمية منضبطة تساعدهم على تلقي العلم بالشكل الأمثل.

كما شدد علي الإزالة الفورية لكافة الإشغالات بمحيط مدرسة القابوطي الإعدادية بنات لتوفير بيئة آمنة ومناسبة للطلاب خلال العملية التعليمية.