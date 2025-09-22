قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

عرض البانتومايم يفتتح حفل حتام مهرجان بورسعيد

مهرجان بورسعيد السينمائي
مهرجان بورسعيد السينمائي

أقيم بالمسرح الكبير بالمركز الثقافي في محافظة بورسعيد، مساء اليوم الاثنين، حفل ختام الدورة الأولى من مهرجان بورسعيد السينمائي، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، وبحضور اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، والذي استمر على مدار 5 أيام، برئاسة الناقد أحمد عسر، وبرئاسة شرفية للمنتج هشام سليمان، وحمل اسم النجم الراحل الفنان محمود ياسين.
شهد حفل الختام أجواء احتفالية متميزة، والذى حضره كل من الفنانة لقاء سويدان والفنان عبد الرخيم حسن والفنان حمدي الوزير، ومعالي السفير محمد بن يوسف سفير دولة تونس بالقاهرة، والفنانة سناء يوسف والفنان سامح الصريطي، الفنان محمد علي رزق والفنان أمير صلاح الدين، وقد بدأ الحفل بالسلام الوطنى وتقديم عرض البانتومايم مع فيديو "البانتومايم"، وهو فكرة إسماعيل إبراهيم ومحمد فوزي.. أداء وإخراج محمد عبد الله
وضمت مسابقات مهرجان بورسعيد السينمائي: مسابقة الأفلام الطويلة بمشاركة 9 أفلام، ومسابقة الأفلام القصيرة والتسجيلية بمشاركة 44 فيلمًا، ومسابقة أفلام الطلبة بمشاركة 23 فيلمًا، فضلًا عن مشاركة فيلمين في قسم البانوراما التونسية، بالإضافة إلى عروض الندوات.

ونظم مهرجان بورسعيد السينمائي 3 ورش مجانية لأبناء بورسعيد في كتابة السيناريو والإخراج والتمثيل، في ظل إقبال كبير على المشاركة بها، وأثمرت عن ظهور العديد من المواهب الشابة المميزة التي سيتم ترشيحها للمشاركة في أعمال فنية خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه، وجه الناقد السينمائي أحمد عسر، رئيس المهرجان، الشكر والتقدير لكل من دعم المهرجان في تنظيمه وخروج دورته الأولى إلى النور بهذا المظهر المشرف، وفي مقدمتهم اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، مؤكدًا على أنه فور انتهاء حفل الختام ستنبثق لجنة عليا لتقييم مهرجان بورسعيد السينمائي والعمل على تنمية وتطوير كافة الإيجابيات، والوقوف على أي سلبيات وأسبابها وطرق علاجها، وذلك ضمن خطة الاستعداد المبكر للدورة الثانية من المهرجان العام المقبل.

بورسعيد مهرجان بورسعيد مهرجان بورسعيد السينمائي الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة

